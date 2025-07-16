韓国ウォンステーブルコインの戦いが始まる：主導権を握るのは銀行か、テック企業か、イノベーターか









2023年に「暗号資産利用者保護法」が導入されたのに続き、韓国の規制当局は、特に韓国ウォン連動型ステーブルコインを最優先で規制対象とする方針を明確にしました。この政策転換にはいくつかの主な要因があります。





Terra崩壊の影響 ：2022年の ：2022年の LUNA とUSTの事件は、韓国のユーザーに大きな損失をもたらしました。この対応として、規制当局はすべてのステーブルコインプロジェクトに対し、透明性があり監査可能な準備金メカニズムを実装することを義務付けました。

決済セキュリティとシステムリスク管理の必要性 ：ステーブルコインは決済、資産の保管、国際送金の有力な手段と見なされつつありますが、規制がなければ金融システムにリスクをもたらす可能性があります。

フィンテックおよびブロックチェーンのイノベーション支援：慎重な枠組みの下で、韓国政府はステーブルコインが将来のフィンテックの一部となることを期待しており、適切に規制に準拠したプロジェクトや海外資本の誘致を目指しています。





2025年6月に発表されたステーブルコイン規制草案は、市場にとって大きな転換点となります。政府は現在、「デジタル資産基本法」の立法を積極的に進めており、認可を受けた事業体によるウォン連動型ステーブルコインの発行を正式に支援しています。これにより、業界にとって確固たる法的・政策的な基盤が提供されます。2025年後半から2026年前半にかけては、韓国ウォンステーブルコインの爆発的成長の重要なフェーズになると予想されています。





適正化された規制環境は市場の信頼を高め、金融機関やイノベーティブ企業からの投資を呼び込み、決済、国際送金、デジタル金融エコシステム全体におけるステーブルコインの普及を加速させるでしょう。









最新の規制枠組み草案によると、韓国はステーブルコイン発行に対して高い基準を設けており、金融コンプライアンスと技術的統制の二重の目的を重視しています。主なポイントは以下の通りです。









韓国ウォンステーブルコインの発行を申請できるのは、以下の要件を満たす機関のみです。





金融機関のバックグラウンドを有するか、金融監督当局から認証を受けていること。

準備金の100%裏付けを確保すること（準備金は現金または短期国債でなければなりません）。

日次または週次の監査を実施し、準備資産の内訳を公表すること。

国内銀行にカストディ口座を開設し、規制当局がリアルタイムでアクセスできること。









ステーブルコインは未認可の取引所での上場を禁止されます。

取引所は取引履歴の透明性を確保するインターフェースを提供しなければなりません。

価格のペッグが外れた場合、プラットフォームは警告を発し、取引を制限する必要があります。









「ステーブルコイン」や「ウォン連動型」という用語の使用には事前の承認が必要です。

ユーザーを誤解させたと認定されたプロジェクトは即座に上場廃止され、関係者は行政または刑事罰を受ける可能性があります。

















政策発表後、韓国の銀行は迅速に対応しました。複数の銀行グループが「KRW Stablecoin」に関連する商標登録や届出をすでに行っています。





IBK銀行 、新韓金融グループ、ハナ銀行 などの大手機関が、規制に準拠したステーブルコイン開発チームを結成しています。 などの大手機関が、規制に準拠したステーブルコイン開発チームを結成しています。

Kakao PayやTossなどのフィンテック系決済プラットフォームは、ステーブルコインをECやゲーム決済と統合するモデルを模索しています。

KB国民銀行は、韓国のブロックチェーン企業ICONと共同で、ウォンペッグメカニズム、オンチェーン決済・清算、金融規制統合を組み合わせた技術サンドボックスをテストしていると報じられています。 は、韓国のブロックチェーン企業ICONと共同で、ウォンペッグメカニズム、オンチェーン決済・清算、金融規制統合を組み合わせた技術サンドボックスをテストしていると報じられています。





これらの銀行は、規制要件に対応するだけでなく、国内決済、国際送金、Web3統合型決済における国産ステーブルコインの長期的な可能性も視野に入れています。









韓国を代表するモバイル決済プロバイダーであるKakao Payは、ステーブルコイン構想を加速しており、「KRW」「K」「P」などのキーワードを含む複数の商標を韓国特許庁に申請しています。これらの申請は、暗号資産取引、電子送金、金融仲介サービスにまたがります。





その背後にある Kaia パブリックチェーンは、Kakao の子会社 Ground X と LINE の子会社 Finschia が統合して構築したもので、2億5,000万の Kakao Talk および LINE ユーザー間のクロスチェーン連携を実現し、「オンチェーン＋ソーシャル＋決済」のエコシステム融合を推進しています。KaiaChain の会長は、公にメインネット上で韓国ウォンステーブルコインの発行を全面的に推進し、デジタル資産の新たな基盤を築くことを表明しています。









Web3企業として、Nexus はすでに「KRWx」という名称の韓国ウォンステーブルコインを発行し、関連する商標も申請しており、国際的なオンチェーン市場でのシェア拡大を積極的に進めています。 また、伝統的な決済企業である Danal も、成熟したPOSおよび決済システムの強みを活かしながら、デジタル通貨事業を再始動させており、ステーブルコインのオフライン決済や消費シーンでの活用を後押ししています。 このような企業は、技術革新とエコシステム構築を重視し、市場ニーズに柔軟かつ迅速に対応することで、特定のニッチ領域やクロスボーダー決済、DeFiシーンにおいて競争力を発揮する可能性があります。









現在の規制枠組みと市場動向に基づき、韓国ウォンステーブルコインは以下の主要分野で実用化が進むと期待されています。









韓国の強力なゲーム産業とNFT市場を組み合わせることで、韓国ウォンステーブルコインはオンチェーンのポイントやアイテム取引の決済通貨として活用でき、規制遵守を高めるとともに、ユーザーの定着率向上にもつながります。

















一部の銀行は、銀行間決済にステーブルコインを活用する実証実験を進めており、従来の銀行内部システムとオンチェーン資産を連携させることで、B2B決済や外貨流通においてオンチェーンの代替ルートを提供しようとしています。





規制の方向性が明確になり、将来が有望視される一方で、いくつかの課題も残されています。





技術と財務監査の両立に高い難易度：銀行は、証明可能かつ規制に準拠した準備金システムを構築するため、ブロックチェーンチームと緊密に連携する必要があります。

ステーブルコイン発行のための高い資本要件：スタートアップ企業がこの分野に参入するのは難しく、「寡占・独占型」のステーブルコイン市場が形成される可能性があります。

法的グレーゾーン：一部の海外プラットフォームが未承認のウォン連動型ステーブルコインを提供し続ける可能性があり、規制の完全な適用は容易ではありません。









今回のステーブルコイン規制政策の施行は、韓国のデジタル資産政策体系を補完する重要な一歩です。これは投資家の資産の安全性を確保するだけでなく、銀行や革新的なプロジェクトにとって明確な参入のシグナルとなります。グローバルな視点で見ると、韓国は「規制に準拠したステーブルコイン＋金融機関の支援＋技術面で監査可能な実装」という一体型のエコシステムの構築を目指しています。この競争は単なる金融イノベーションにとどまらず、今後の韓国のデジタル経済発展を後押しし、国際的な決済競争力を高めるものとなるでしょう。誰が先頭を走るのかが、国際的なステーブルコインの指標となる可能性があり、今後も注目に値します。







