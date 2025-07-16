PumpBTC：革新的なリキッドステーキングソリューションがDeFiの新時代をリード









PumpBTC（PUMP）は、Babylonプラットフォームを基盤とするリキッドステーキングソリューションであり、BTC保有者が分散型金融（DeFi）イベントに参加しながら資産の流動性を維持できるように設計されています。









ユーザーに長期間にわたって資産をロックすることを求める従来のステーキング方法とは異なり、PumpBTCは、ユーザーがワンクリックでBTCをBabylonにステーキングし、即座にリキッドトークンを受け取ることができるようにすることで、プロセスを簡素化しています。





PumpBTCは、ビットコインエコシステムにおけるDeFiへの参加機会を増やすだけでなく、ステーキング資産としてBTCを使用することで、インフレ率の高さや初期トークン配布の難しさといった、従来のPoSチェーンが直面する課題を克服しています。このモデルは、BTC保有者に信頼性の高いリターンを生み出す新たな方法を提供するとともに、BTCを収益を生み出す資産に変えることで、DeFiエコシステム全体に安定性と成長のポジティブなループを生み出します。









リキッドステーキング：PumpBTCでは、ユーザーはBTC資産を指定のスマートコントラクトにステーキングし、1:1の比率でPumpBTCトークンを受け取ることができます。これらのトークンは、サポートされているブロックチェーンネットワーク全体で自由に利用でき、ステーキングによる報酬を得ながら、資産の流動性を確保することができます。





クロスチェーンの互換性：PumpBTCは、ビットコイン、イーサリアム、バイナンスチェーン、Mantle、Arbitrum、Baseなど、複数のブロックチェーンネットワークに対応しています。このクロスチェーンの互換性により、ユーザーはさまざまなDeFiエコシステムで柔軟に資産を活用でき、投資機会を最大化できます。





セキュリティ保証：ユーザーの資産を保護するために、PumpBTCはCoboやCoincoverなどのカストディ機関と提携しています。これらのパートナーは、ユーザーのネイティブBTCをBabylonプロトコルのファイナリティプロバイダーに委託しています。さらに、PumpBTCのスマートコントラクトは、潜在的な技術的リスクを軽減するために、厳格なセキュリティ監査を受けています。





報酬ポイント：PumpBTCプラットフォームでは、ユーザーはレイヤー2/レイヤー3プロトコルやその他のオンチェーンイベントに参加することでポイントを獲得できます。これらのポイントは、エコシステム内で追加の報酬のロックが解除される可能性があり、ユーザーのエンゲージメントとロイヤリティを高めます。













このサービスでは、ユーザーはBTCをステーキングし、同等のPumpBTCトークンを受け取ることができます。これらのトークンはBTCと1:1でペッグされており、流動性を持ち、DeFiエコシステム内で利回りを生み出すことができます。









このプラットフォームは、BTC保有者に中央集権型金融と同等のセキュリティを提供すると同時に、分散型金融と同等のスケーラビリティのあるリターンを提供することを目的としています。









PUMPトークンは、PumpBTCプラットフォームのネイティブトークンであり、総供給量は10億枚です。このエコシステムでは、PUMPトークンは以下の機能を提供します：





ガバナンス： 保有者は、プラットフォーム上の重要な投票による意思決定に参加でき、プロジェクトの開発方向性に影響を与えることができます。

ステーキング： ユーザーはPUMPトークンをステーキングすることで、追加の報酬を得ることができます。

トランザクション 手数料の支払い： PUMPは、提携プロトコルとのやりとりや、ロイヤリティプログラムへの参加の際の手数料の支払いに使用されます。

コミュニティ報酬：エアドロップ、招待プログラム、その他のコミュニティイベントに参加したユーザーへの報酬に使用されます。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。