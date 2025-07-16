Impossible Cloud Network：次世代インターネットの基盤レイヤー









1）Impossible Cloud Network（ICN）は、従来のクラウドシステムに代わるWeb3インフラを構築することを目指した分散型クラウドサービスプラットフォームです。

2）ICNは現在、S3プロトコル互換のオブジェクトストレージサービスを提供しており、今後はCDN、コンピューティング、データベースモジュールへの拡張を予定しています。

3）ICNは、独自トークンICNTを通じて、リソースインセンティブ、ネットワークガバナンス、安定した支払い機能を統合しています。

4）ICNネットワークは世界中のノードによって維持されており、ユーザーはストレージリソースを提供することでトークン報酬を受け取ることができ、データの高いセキュリティ性と完全なオンチェーン監査性を確保しています。

5）ICNは、DePIN（分散型物理インフラネットワーク）分野で最も有望なインフラ革新プロジェクトの1つとされています。









ICNは、分散型エコシステムの力を活用してオープンクラウドを構築し、インターネットとの関わり方を再定義することを目指しています。ICNプロトコルは、従来のクラウドインフラが抱えるスケーラビリティの限界を打破し、パーミッションレスなハードウェア提供者による分散型ネットワークを通じて、アプリケーションレイヤーでの無限のイノベーションを実現します。これにより、ICNは高い運用コスト、セキュリティの脆弱性、非効率性など、従来のクラウドモデルに内在する課題を解消します。













1）ハードウェア提供者（HP）、サービス提供者（SP）、SLAオラクルノードが連携して、ネットワークの整合性と信頼性を高めます。

2）Impossible Cloud Networkプロトコル（ICNP）は、トークンベースの経済システムによりエコシステム運営を統括し、貢献者へのインセンティブ提供と効率的なリソース配分を実現します。

3）ICNTトークンは、ハードウェア提供者とSLAオラクルノードへの報酬、サービス提供者によるネットワークリソースへのアクセス、ネットワークの安定性を支えるステーキングなどに使用されます。













ICNTはImpossible Cloud Network（ICN）のネイティブ暗号資産です。ICNエコシステム内での価値の基礎単位として、サービスへのアクセス、貢献者へのインセンティブ提供、ネットワーク内のさまざまなやり取りを可能にする中核的役割を果たします。





ICNTは、ネットワーク全体でリソースへのアクセス、参加者への報酬、セキュリティの確保に広く使用されており、特筆すべき点は、急成長するB2B商業エコシステムと直接的に結びついていることです。ICNTの総供給量は7億枚に上限が設定されています。













カテゴリー 割当量（ICNT） 割合 詳細 ネットワークノードインセンティブ 1.4億 20.0% HyperNodeおよび委任ステーキングメカニズムは、ネットワークの安全性と整合性を確保し、エコシステムの成長を支える上で重要な役割を果たします。報酬は貢献度に基づきHyperNodeに分配されます。 クラウドサービス開発者 3780万 5.4% 初期段階での貢献に対する報酬として、クラウドサービス開発者に配分されます。 パートナー 7700万 11.0% コミュニティの活性化や初期ユーザーへのインセンティブを含む、基盤的なエコシステム開発に使用されます。 投資家 1.505億 21.5% 過去の資金調達ラウンドに参加した投資家に分配されます。 エコシステム開発 7000万 10.0% エコシステムファンド、パートナーシップ、その他の開発活動を通じて、ICNの長期的成長を支援します。 ネットワーク拡張 7000万 10.0% プロバイダーや地域をまたぐ広範なサービス展開を促進するために使用されます。 コアチーム 1.547億 22.1% ICNの創設者、現在および将来のチームメンバーに配分され、契約に基づき特定のベスティングスケジュールが設定されます。





カテゴリー 数量 (ICNT) 割合 詳細 ネットワークノードインセンティブ 2100万 15% TGE時に全額ロック解除 1.19億 85% 48か月にわたって権利確定され、毎月のロック解除数量は段階的に減少します。 クラウドサービス開発者 1890万 50% TGE時にロック解除 1890万 50% 24ヶ月間で線形ロック解除（毎月約100万） パートナー 3850万 50% TGE時にロック解除 3850万 50% 36ヶ月間で線形ロック解除（毎月約100万） 投資家 1.505億 100% 12ヶ月間クリフ（0%ロック解除）、その後24ヶ月間で線形ロック解除（毎月約627万） エコシステム開発 3500万 50% TGE時にロック解除 3500万 50% 24ヶ月間で線形ロック解除（毎月約150万） ネットワーク拡張 7000万 100% TGE時にロック解除 コアチーム 1.33億 86% 12ヶ月間クリフ、その後24ヶ月で線形ロック解除 2170万 14% 36ヶ月間でロック解除：最初の12ヶ月後に720万（33%）解除、残り1450万（67%）はその後24ヶ月で線形ロック解除













無制限のスケーラビリティ：AIやクラウドコンピューティングの需要は増加し続けると見込まれていますが、従来のクラウドサービスはそのスケーラビリティ限界に直面しています。ダイナミックな拡張をサポートできず、新規参入を妨げています。デジタル時代に対応するためには、進化可能なインフラレイヤーが必要です。





制限のないクラウド：現代のインターネットは少数の大手プロバイダーに支配されており、個人や企業がAI・クラウドコンピューティングの成長に参加する機会が限られています。ICNはWeb3の原則を活用し、信頼性、データ整合性、アクセス性を高めます。





持続的需要のないネットワーク：多くのWeb3プロジェクトは、収益化の道が不明確でネットワーク維持が困難です。ICNは、エコシステムの需要に動的に適応する市場駆動型の分散モデルを導入し、持続可能な成長と経済的機会を実現します。





ICNは、世界中のハードウェア提供者と開発者を結びつけ、透明性の高いオープンな暗号資産ネイティブのエコシステムを構築します。このモデルにより、従来型クラウドの制約を受けずに、プロトコルや企業が最高レベルの計算・ストレージリソースにアクセス可能となり、スケーラビリティ、セキュリティ、パフォーマンスを確保しつつ、モジュール型の構成性とユーザー選択の自由を維持します。









ICNの中核を成すのは、ICNプロトコル（ICNP）です。これは、ハードウェアとソフトウェアの橋渡しを担い、リソースの効率的な流通とシームレスな連携を可能にします。ハードウェア提供者は、ストレージ、GPU、CPUなどの計算リソースを提供し、開発者はそのインフラ上でクラウドサービスを構築・提供します。ICNPは分散型のコーディネーションメカニズムを通じて、これらの役割間の効率的なやり取りを促進し、最適なリソース配分と高性能なネットワーク運用を実現します。









ICNを活用することで、プロジェクトチームは以下を達成できます：





本物のWeb3プロトコルの展開：ネイティブなWeb3アーキテクチャに基づいたインフラを構築し、高性能かつ堅牢なセキュリティを確保。

優れたパフォーマンス：分散型アーキテクチャによって、公平なリソース配分とシステム全体の最適化を実現。

安全性と信頼性：グローバルに分散されたネットワークにより、単一障害点を排除し、システムの安定性と耐障害性を強化。









ICNエコシステムおよびネットワーク経済に参加する最もシンプルな方法は、保有資産をプロトコルにステーキングすることです。ユーザーは、システム内のさまざまなコンポーネントに対してICNL（ICN Link）またはICNTをステーキングすることで、対応する報酬を獲得できます。報酬の獲得にとどまらず、ステーキングは重要なネットワークノードの保護やサービス品質の維持にも重要な役割を果たします。





ステーキングと報酬獲得が可能な主要な2つのネットワーク：

HyperNodeネットワーク：ICNプロトコルの運用整合性を担保

ScalerNodeネットワーク：ストレージおよびコンピューティングサービスを提供する分散型ハードウェアノードレイヤー









ICNLをHyperNodeネットワークにステーキングすることで、選択したノードが実行する検証作業に基づいて報酬を得ることができます。ノードが正常に業務を遂行していれば、報酬は継続的に得られますが、不正行為や責務不履行が発生した場合、ステーキング資産に対してスラッシングが科されます。





ブロックチェーン上のガス制限の都合により、1回のステーキング取引で最大100 ICNLまでに制限されています。それ以上のICNLをステークしたい場合は、複数回に分けてトランザクションを行う必要があります。これらの複数のステーキングは、一括して1単位として管理され、アンステークされるまで保持されます。





ICN Link（ICNL）はERC-721準拠のNFTトークンであり、ICNシステムのセキュリティを担保する中核要素です。









ScalerNodeに対してステーキングすることで、分散型ハードウェアネットワークの適正な運用と担保化に貢献し、報酬を得ることができます。ScalerNodeは、ICNPプロトコルに対して機能とリソースを提供することで報酬を得ており、ステーカーは各ノードの担保要件に流動性を提供することで、その報酬の一部を獲得できます。





さらに、ScalerNodeはビルダーによって予約されることで割り当てられ、ネットワーク内で実際に使用されたハードウェア稼働率に応じて追加報酬を獲得します。ステーカーもこの追加利回りの一部を受け取ることができ、その担保によってノードのサービス提供能力を支えます。なお、ScalerNodeが長期間オフラインになったり、定められた基準を継続的に下回るパフォーマンスを示した場合、当該ハードウェア提供者（HP）がステーキングしていたICNTにはスラッシングが適用されます。









ICNは単なるクラウドプラットフォームにとどまらず、真にオープンでコミュニティ主導のクラウドエコシステムへの変革を推進するプロジェクトです。AI向けのGPUコンピューティングやエッジデータ処理といった高度なサービスに対応し、今後さらに高度化するワークロードを支える設計がされており、次世代のクラウドコンピューティング革新をリードします。ICNはユーザーと共に成長するネットワークであり、グローバルなコミュニティの力を活かして、すべての人に開かれた、スケーラブルで持続可能な次世代クラウドインフラを構築します。



