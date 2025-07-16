主な注目ポイント： 1）Impossible Cloud Network（ICN）は、従来のクラウドシステムに代わるWeb3インフラを構築することを目指した分散型クラウドサービスプラットフォームです。 2）ICNは現在、S3プロトコル互換のオブジェクトストレージサービスを提供しており、今後はCDN、コンピューティング、データベースモジュールへの拡張を予定しています。 3）ICNは、独自トークンIC主な注目ポイント： 1）Impossible Cloud Network（ICN）は、従来のクラウドシステムに代わるWeb3インフラを構築することを目指した分散型クラウドサービスプラットフォームです。 2）ICNは現在、S3プロトコル互換のオブジェクトストレージサービスを提供しており、今後はCDN、コンピューティング、データベースモジュールへの拡張を予定しています。 3）ICNは、独自トークンIC
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/Impossible...ネットの基盤レイヤー

Impossible Cloud Network：次世代インターネットの基盤レイヤー

初級
2025/7/16MEXC
0m
共有する
#現物#業界最新ニュース
Cloud
CLOUD$0.15036+13.81%
Impossible Cloud Net
ICNT$0.24696+12.88%
HP
HP$0.03835-2.44%
Smart Pocket
SP$0.010716+18.90%
Sleepless AI
AI$0.1213+0.58%

主な注目ポイント：


1）Impossible Cloud Network（ICN）は、従来のクラウドシステムに代わるWeb3インフラを構築することを目指した分散型クラウドサービスプラットフォームです。
2）ICNは現在、S3プロトコル互換のオブジェクトストレージサービスを提供しており、今後はCDN、コンピューティング、データベースモジュールへの拡張を予定しています。
3）ICNは、独自トークンICNTを通じて、リソースインセンティブ、ネットワークガバナンス、安定した支払い機能を統合しています。
4）ICNネットワークは世界中のノードによって維持されており、ユーザーはストレージリソースを提供することでトークン報酬を受け取ることができ、データの高いセキュリティ性と完全なオンチェーン監査性を確保しています。
5）ICNは、DePIN（分散型物理インフラネットワーク）分野で最も有望なインフラ革新プロジェクトの1つとされています。

現在のWeb3エコシステムには、構築と運用に適したネイティブなインフラレイヤーの早急な整備が求められています。既存のソリューションはWeb3に最適化されておらず、多くのプロトコルやプロジェクトはWeb2のクラウドサービスに依存しており、それによってWeb3が排除しようとしている中央集権リスクにさらされています。同時に、現在のクラウドサービス市場は、中央集権化、高コスト、ベンダーロックイン、データセキュリティの懸念など、多くの課題を抱えています。Impossible Cloud Network（ICN）は、ブロックチェーンとWeb3技術に基づく分散型ソリューションによって、これらの問題の解決を図ります。

ICNは、分散型エコシステムの力を活用してオープンクラウドを構築し、インターネットとの関わり方を再定義することを目指しています。ICNプロトコルは、従来のクラウドインフラが抱えるスケーラビリティの限界を打破し、パーミッションレスなハードウェア提供者による分散型ネットワークを通じて、アプリケーションレイヤーでの無限のイノベーションを実現します。これにより、ICNは高い運用コスト、セキュリティの脆弱性、非効率性など、従来のクラウドモデルに内在する課題を解消します。

1. Impossible Cloud Network（ICN）とは？


Impossible Cloud Network（ICN）は、次世代インターネットの基盤レイヤーを構築し、中央集権的な巨大IT企業の支配に挑戦しています。孤立したDePINプロジェクトとは異なり、ICNはストレージ、コンピューティング、ネットワーキングを統合し、大規模アプリケーションを支える完全にオープンで構成可能、かつパーミッションレスな分散型クラウドインフラを提供します。

1）ハードウェア提供者（HP）、サービス提供者（SP）、SLAオラクルノードが連携して、ネットワークの整合性と信頼性を高めます。
2）Impossible Cloud Networkプロトコル（ICNP）は、トークンベースの経済システムによりエコシステム運営を統括し、貢献者へのインセンティブ提供と効率的なリソース配分を実現します。
3）ICNTトークンは、ハードウェア提供者とSLAオラクルノードへの報酬、サービス提供者によるネットワークリソースへのアクセス、ネットワークの安定性を支えるステーキングなどに使用されます。

技術的・経済的効率の両面を前進させることで、ICNは完全分散型クラウドサービスの採用を加速させ、中央集権型クラウドに代わる柔軟で低コストかつ安全な選択肢を提供します。本プロジェクトは、1kxProtocol LabsHV CapitalNGP Capitalなどの著名な投資家から支援を受けており、未来のインターネットを支える基盤レイヤーとして、次世代のクラウドコンピューティング、AIエージェント、企業向けソフトウェア、デジタルエコシステムの原動力となることを目指しています。

2. ICN トケノミクス


ICNTはImpossible Cloud Network（ICN）のネイティブ暗号資産です。ICNエコシステム内での価値の基礎単位として、サービスへのアクセス、貢献者へのインセンティブ提供、ネットワーク内のさまざまなやり取りを可能にする中核的役割を果たします。

ICNTは、ネットワーク全体でリソースへのアクセス、参加者への報酬、セキュリティの確保に広く使用されており、特筆すべき点は、急成長するB2B商業エコシステムと直接的に結びついていることです。ICNTの総供給量は7億枚に上限が設定されています。

*BTN-今すぐ取引&BTNURL=https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT*

2.1 ICNT トークン配分詳細


カテゴリー
割当量（ICNT）
割合
詳細
ネットワークノードインセンティブ
1.4億
20.0%
HyperNodeおよび委任ステーキングメカニズムは、ネットワークの安全性と整合性を確保し、エコシステムの成長を支える上で重要な役割を果たします。報酬は貢献度に基づきHyperNodeに分配されます。
クラウドサービス開発者
3780万
5.4%
初期段階での貢献に対する報酬として、クラウドサービス開発者に配分されます。
パートナー
7700万
11.0%
コミュニティの活性化や初期ユーザーへのインセンティブを含む、基盤的なエコシステム開発に使用されます。
投資家
1.505億
21.5%
過去の資金調達ラウンドに参加した投資家に分配されます。
エコシステム開発
7000万
10.0%
エコシステムファンド、パートナーシップ、その他の開発活動を通じて、ICNの長期的成長を支援します。
ネットワーク拡張
7000万
10.0%
プロバイダーや地域をまたぐ広範なサービス展開を促進するために使用されます。
コアチーム
1.547億
22.1%
ICNの創設者、現在および将来のチームメンバーに配分され、契約に基づき特定のベスティングスケジュールが設定されます。

2.2 ICNTトークンのベスティングスケジュール

カテゴリー
数量 (ICNT)
割合
詳細
ネットワークノードインセンティブ
2100万
15%
TGE時に全額ロック解除
1.19億
85%
48か月にわたって権利確定され、毎月のロック解除数量は段階的に減少します。
クラウドサービス開発者
1890万
50%
TGE時にロック解除
1890万
50%
24ヶ月間で線形ロック解除（毎月約100万）
パートナー
3850万
50%
TGE時にロック解除
3850万
50%
36ヶ月間で線形ロック解除（毎月約100万）
投資家
1.505億
100%
12ヶ月間クリフ（0%ロック解除）、その後24ヶ月間で線形ロック解除（毎月約627万）
エコシステム開発
3500万
50%
TGE時にロック解除
3500万
50%
24ヶ月間で線形ロック解除（毎月約150万）
ネットワーク拡張
7000万
100%
TGE時にロック解除
コアチーム
1.33億
86%
12ヶ月間クリフ、その後24ヶ月で線形ロック解除
2170万
14%
36ヶ月間でロック解除：最初の12ヶ月後に720万（33%）解除、残り1450万（67%）はその後24ヶ月で線形ロック解除


3. ICNのユニークな特徴


無制限のスケーラビリティ：AIやクラウドコンピューティングの需要は増加し続けると見込まれていますが、従来のクラウドサービスはそのスケーラビリティ限界に直面しています。ダイナミックな拡張をサポートできず、新規参入を妨げています。デジタル時代に対応するためには、進化可能なインフラレイヤーが必要です。

制限のないクラウド：現代のインターネットは少数の大手プロバイダーに支配されており、個人や企業がAI・クラウドコンピューティングの成長に参加する機会が限られています。ICNはWeb3の原則を活用し、信頼性、データ整合性、アクセス性を高めます。

持続的需要のないネットワーク：多くのWeb3プロジェクトは、収益化の道が不明確でネットワーク維持が困難です。ICNは、エコシステムの需要に動的に適応する市場駆動型の分散モデルを導入し、持続可能な成長と経済的機会を実現します。

ICNは、世界中のハードウェア提供者と開発者を結びつけ、透明性の高いオープンな暗号資産ネイティブのエコシステムを構築します。このモデルにより、従来型クラウドの制約を受けずに、プロトコルや企業が最高レベルの計算・ストレージリソースにアクセス可能となり、スケーラビリティ、セキュリティ、パフォーマンスを確保しつつ、モジュール型の構成性とユーザー選択の自由を維持します。

4. ICNの仕組み


ICNの中核を成すのは、ICNプロトコル（ICNP）です。これは、ハードウェアとソフトウェアの橋渡しを担い、リソースの効率的な流通とシームレスな連携を可能にします。ハードウェア提供者は、ストレージ、GPU、CPUなどの計算リソースを提供し、開発者はそのインフラ上でクラウドサービスを構築・提供します。ICNPは分散型のコーディネーションメカニズムを通じて、これらの役割間の効率的なやり取りを促進し、最適なリソース配分と高性能なネットワーク運用を実現します。

5. ICNの利点


ICNを活用することで、プロジェクトチームは以下を達成できます：

本物のWeb3プロトコルの展開：ネイティブなWeb3アーキテクチャに基づいたインフラを構築し、高性能かつ堅牢なセキュリティを確保。
優れたパフォーマンス：分散型アーキテクチャによって、公平なリソース配分とシステム全体の最適化を実現。
安全性と信頼性：グローバルに分散されたネットワークにより、単一障害点を排除し、システムの安定性と耐障害性を強化。

6. 一般ユーザーがICN Networkに参加する方法


ICNエコシステムおよびネットワーク経済に参加する最もシンプルな方法は、保有資産をプロトコルにステーキングすることです。ユーザーは、システム内のさまざまなコンポーネントに対してICNL（ICN Link）またはICNTをステーキングすることで、対応する報酬を獲得できます。報酬の獲得にとどまらず、ステーキングは重要なネットワークノードの保護やサービス品質の維持にも重要な役割を果たします。

ステーキングと報酬獲得が可能な主要な2つのネットワーク：
HyperNodeネットワーク：ICNプロトコルの運用整合性を担保
ScalerNodeネットワーク：ストレージおよびコンピューティングサービスを提供する分散型ハードウェアノードレイヤー

6.1 ICNLをHyperNodeにステーキングする


ICNLをHyperNodeネットワークにステーキングすることで、選択したノードが実行する検証作業に基づいて報酬を得ることができます。ノードが正常に業務を遂行していれば、報酬は継続的に得られますが、不正行為や責務不履行が発生した場合、ステーキング資産に対してスラッシングが科されます。

ブロックチェーン上のガス制限の都合により、1回のステーキング取引で最大100 ICNLまでに制限されています。それ以上のICNLをステークしたい場合は、複数回に分けてトランザクションを行う必要があります。これらの複数のステーキングは、一括して1単位として管理され、アンステークされるまで保持されます。

ICN Link（ICNL）はERC-721準拠のNFTトークンであり、ICNシステムのセキュリティを担保する中核要素です。

6.2 ICNLまたはICNTをScalerNodeにステーキングする


ScalerNodeに対してステーキングすることで、分散型ハードウェアネットワークの適正な運用と担保化に貢献し、報酬を得ることができます。ScalerNodeは、ICNPプロトコルに対して機能とリソースを提供することで報酬を得ており、ステーカーは各ノードの担保要件に流動性を提供することで、その報酬の一部を獲得できます。

さらに、ScalerNodeはビルダーによって予約されることで割り当てられ、ネットワーク内で実際に使用されたハードウェア稼働率に応じて追加報酬を獲得します。ステーカーもこの追加利回りの一部を受け取ることができ、その担保によってノードのサービス提供能力を支えます。なお、ScalerNodeが長期間オフラインになったり、定められた基準を継続的に下回るパフォーマンスを示した場合、当該ハードウェア提供者（HP）がステーキングしていたICNTにはスラッシングが適用されます。

*BTN-MEXCに新規登録&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/register*

ICNは単なるクラウドプラットフォームにとどまらず、真にオープンでコミュニティ主導のクラウドエコシステムへの変革を推進するプロジェクトです。AI向けのGPUコンピューティングやエッジデータ処理といった高度なサービスに対応し、今後さらに高度化するワークロードを支える設計がされており、次世代のクラウドコンピューティング革新をリードします。ICNはユーザーと共に成長するネットワークであり、グローバルなコミュニティの力を活かして、すべての人に開かれた、スケーラブルで持続可能な次世代クラウドインフラを構築します。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

Moonveil：所有権と経済を再定義するZK技術搭載Web3ゲーム

Moonveil：所有権と経済を再定義するZK技術搭載Web3ゲーム

ブロックチェーン技術とゲーム業界の融合は、デジタル経済において最も有望な分野のひとつとして台頭しています。そのコアバリューは、プレイヤーと仮想世界がどのように関わり、暗号資産を保有し、参加者がゲーム経済に関与するかを根本的に変革する点にあります。この変革の波の中で、Moonveilは先駆的なWeb3ゲームエコシステムとして際立っています。最先端のゼロ知識 (ZK) 技術を搭載した Moonveil

Solana Name Service (SNS)：より効率的な分散型デジタルIDとドメイン名システムの構築を目指して

Solana Name Service (SNS)：より効率的な分散型デジタルIDとドメイン名システムの構築を目指して

Web3と分散型技術の進化に伴い、安全なデジタルID、暗号資産管理、および信頼性の高いドメイン名システムへのニーズが高まっています。従来の集中型ドメイン名システム（DNS）は、セキュリティリスク、所有権の不透明性、検閲リスクなどの問題があり、これが分散型ドメインソリューションの必要性を高めています。Solana Name Service (SNS)は、高性能ブロックチェーンであるソラナ上に構築され

世界猫の日・特別企画！人気の猫ミームコイン特集

世界猫の日・特別企画！人気の猫ミームコイン特集

ミームコインの世界では、DOGEやSHIBのような犬をテーマにしたトークンが長い間人気を博してきました。しかし、ミームコイン市場の進化が続く中で、猫をテーマにしたミームコインが注目を集め、暗号資産市場での存在感を高めています。世界猫の日（8月8日）が近づく中、8月7日時点でのCoinGeckoのデータによると、時価総額トップ10の猫をテーマにしたミームコインは、MEW、POPCAT、MOG、PUR

動物をテーマにしたミームコインが再び急増、MEXCにNeiroが初上場

動物をテーマにしたミームコインが再び急増、MEXCにNeiroが初上場

最近、DOGEに影響を与えた有名な柴犬、かぼす（Kabosu）の飼い主がソーシャルメディアに興味深いメッセージを投稿しました。彼らはねいろ（Neiro）という新しい柴犬を家族として迎え入れたことを発表しました。このニュースはすぐに暗号資産コミュニティ内で大きな注目を集め、同じ名前を持つ数多くのミームコインが誕生するきっかけとなりました。数あるNeiroトークンの中で、MEXCプラットフォームは時価

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得