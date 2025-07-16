Moonveil：所有権と経済を再定義するZK技術搭載Web3ゲーム





















Moonveilは、最先端技術を活用し、カジュアルな柔軟性と没入感のある楽しさをシームレスに融合させた、最高水準のゲーム体験を提供することを使命としています。そのビジョンは、従来の枠組みを越え、プレイヤーが暗号資産を真に保有し、ガバナンスに参加し、ゲームプレイを通じて経済的価値を獲得できるエコシステムを創出することにあります。





Moonveilは、従来のゲームおよび初期のWeb3ゲームの両方に共通する重要課題—資産所有権の欠如、インターオペラビリティの制限、高い取引コスト、ユーザー体験の貧弱さ、プレイヤーのエンゲージメントと金銭的報酬の乖離に対処し、ゲーム業界を根本から再構築します。









年間収益が$2,000億を超えるグローバルゲーム業界は、大きな変革の波に直面しています。従来のゲームは経済的には成功を収めていますが、その一方的な課金モデルはますます批判の対象となっています。プレイヤーは多大な時間と資金を投資するものの、プレイをやめた瞬間にその所有権を失います。









Moonveilは、技術的な卓越性とゲーム品質という両軸に重点を置いた戦略を通じて、これらの課題に対処しています。Web3ゲーム分野が拡大する中、ブロックチェーンの利点を統合しながら、強力なゲームプレイを優先する Moonveilのようなプロジェクトが、新たな標準となりつつあります。













Moonveilの戦略的ポジショニングは、いくつかの重要な市場動向と一致しています：





インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス (IaaS：Infrastructure as a Service)：単一のゲーム開発者とは異なり、Moonveilは、自社および外部開発のゲームの両方をサポートする包括的なインフラレイヤーを提供し、単一のタイトルの成功を超えたプラットフォームレベルのネットワーク効果を生み出しています。





クロスチェーンインターオペラビリティ：ブロックチェーンエコシステムのマルチチェーン化が進む中、Moonveilのインターオペラビリティフレームワークは、単一ネットワークに限定されることなく、チェーン間の価値を捉えることを可能にします。





プレイヤー中心の経済：プレイヤーの所有権と経済的な参加を重視することで、Moonveilは開発者、プレイヤー、トークン保有者の利益を一致させ、すべてのステークホルダーにメリットをもたらす持続可能な経済モデルを確立しています。













Moonveilの技術アーキテクチャの中核は、高度なゼロ知識 (ZK) 技術が据えられており、特に zkEVM (Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine) 機能の深い統合に重点が置かれています。この戦略的な選択は、分散化、セキュリティ、スケーラビリティの3つを同時に実現する、ブロックチェーンのトリレンマの解決を目指すものです。





Moonveilは、ゼロ知識証明 (ZKP) とzkEVMを活用することで、状態検証、クロスチェーンブリッジ、クロスチェーンメッセージングにおいて、トップクラスのWeb3セキュリティ基準を満たす、ゲームに特化した強力なブロックチェーンの基盤を構築しています。zkEVMの使用には、いくつかの重要な利点があります：





セキュリティの強化：ZKPsにより、機密データを公開することなくトランザクションの検証が可能になり、トランザクションの整合性とプライバシーの両方を確保できます。









コスト効率：Polygon zkEVMにより、トランザクションコストが大幅に削減され、マイクロトランザクションや高頻度のゲームプレイのやり取りが経済的に実現可能になります。





EVM互換性：イーサリアム仮想マシンとの完全な互換性により、既存のイーサリアムツール、ウォレット、開発者向けリソースとのシームレスな統合が保証され、開発者とプレイヤーの両方の参入障壁を低減します。









MoonveilのZKテクノロジーを搭載したレイヤー2ソリューションは、自社および外部開発のゲームの両方をサポートし、卓越したプレイヤー体験を提供します。このゲーム用に設計された基盤は、インタラクティブエンターテイメントの固有の要求を満たすように最適化されています。主なパフォーマンス指標は次のとおりです：





高スループット：ネットワークは1秒間に数千件のトランザクションを処理できるように設計されており、ブロックチェーンによる遅延のないリアルタイムのゲームプレイを実現します。





低遅延：1秒未満のトランザクションの確定により、プレイヤーのアクションがゲーム内に即座に反映され、プレイヤーが期待する応答性が維持されます。





ガス最適化：専用のトランザクションバッチ処理および圧縮技術により、チェーン上のコストを最小限に抑え、ゲーム内の小さなアクションも効率的かつ経済的に記録することができます。













MORE トークンは、Moonveilエコシステムのネイティブトークンおよびガバナンストークンとして機能し、プラットフォームのすべての参加者間で価値を捕捉し、分配するために設計されています。ゲーム内のユーティリティに限定された多くのトークンとは異なり、MORE は包括的なエコシステムトークンであり、多層的な価値の創造と交換をサポートしています。





総供給量は10億で、現在のトークン指標（価格、取引高、時価総額など）は未公開です。その経済モデルは、慎重に構築されたトケノミクスを通じて、エコシステムのスケーラビリティとトークンの希少性のバランスを慎重に考慮して設計されています。









MORE の割り当て戦略は、エコシステムの成長、投資家の調整、コミュニティの構築のバランスを考慮したアプローチを反映しています。一般的な割り当ての内訳は次のとおりです：





コミュニティ＆プレイヤー (30 - 40%)：最も多くの割合が、ゲームプレイ報酬、エアドロップ、コミュニティのインセンティブプログラムを通じてコミュニティメンバーおよびプレイヤーに割り当てられます。これにより、最も積極的な参加者がプロジェクトの成功に深く関与することが保証されます。





開発＆運営 (20 - 25%)：ゲーム開発、プラットフォームの最適化、戦略的パートナーシップなど、継続的な開発、プラットフォームの運営、エコシステムの拡大に割り当てられます。





チーム＆アドバイザー (15 - 20%)：チームへの割り当ては、通常、長期的な連携を確保するために権利確定スケジュールに従いますが、アドバイザーへの割り当ては、戦略的指導や業界とのつながりをサポートするために使用されます。





投資家＆戦略的パートナー（20 - 25%）：Moonveilは 2024/10/22にICOおよびノードセールを開始し、プラットフォームの成長資金としてトークン供給量の20%を投資家に提供します。これによりプラットフォームの成長資金を調達しつつ、大多数のトークンがコミュニティ管理下に留まるようにします。













ブロックチェーン技術を活用することで、プレイヤーは、低コストで資産を所有・取引・貢献・管理し、報酬を獲得することができるようになります。これは、従来のゲームモデルからの根本的な変化です。Moonveilのプレイヤー所有モデルは、以下の重要な要素に基づいています：





真のデジタル所有権：ゲーム内のすべての資産は、ブロックチェーン上のNFTとして存在し、プレイヤーはゲームの運用状況や開発者の決定に影響されない、検証可能な所有権を取得します。





ゲーム間資産の移植性：透明性・セキュリティ・ユーザー所有権を基盤とするMoonveilのブロックチェーンアーキテクチャにより、プレイヤーはエコシステム内の互換性のあるゲーム間で暗号資産を取引・販売・移転することができます。





経済的参加：プレイヤーはゲーム内のアクションを通じてトークンを獲得し、加盟店やサービスプロバイダーなどの役割を引き受け、ゲーム経済の成長に積極的に参加し、その恩恵を受けることができます。









Moon Beamsロイヤルティプログラムは、Moonveilがプレイヤーとの長期的な関係の構築にコミットしていることを反映しています。このプログラムは、継続的な関与に対して報酬を与えることを目的としており、さまざまなレベルの関与を持つプレイヤーに明確な進歩の道筋を提供します。主な戦略は以下の通りです：





段階的な報酬：プレイヤーの参加期間が長く、積極的に参加すればするほど、報酬や特典が大きくなり、エコシステムへの長期的なコミットメントが促進されます。





ソーシャルゲーム機能：協力・競争・社会的交流をサポートするコミュニティツールにより、プラットフォーム全体の価値を高めるネットワーク効果を生み出します。









Moonveilは、Gumi Cryptos Capital、Spartan Group、Animoca Venturesなど、ゲームおよびブロックチェーン技術に焦点を当てた複数のトップクラスのベンチャーキャピタルから投資を受けています。これらの戦略的投資は、複数のメリットをもたらします：





資本力：豊富な資金力により、品質や納期を妥協することなく、技術開発とゲーム開発の両方における野心的なロードマップをサポートします。





業界に関する専門知識：これらの投資家は、ゲームおよびブロックチェーン分野に関する深い知見を持ち、製品開発や市場でのポジショニングに関する戦略的なアドバイスを提供します。













Web3ゲーム業界は、その開発初期から、いくつかのセグメントに分かれて進化してきました。主な競合他社は、以下の通りです：





ゲームに特化したブロックチェーン：Immutable、Ronin、WAXなど、ゲームアプリケーション専用に設計されたプラットフォーム。





汎用レイヤー2ソリューション：Arbitrum、Optimism、Polygonなど、ゲームをサポートするネットワーク。ただし、ゲームに特化しているわけではありません。





ブロックチェーン統合型ゲームスタジオ：既存のタイトルにブロックチェーン機能を組み込んだ、従来のゲーム会社。









Moonveilは、以下のコアな優位性により、他社との差別化を図っています：





技術的優位性：zkEVM技術、AggLayer統合、ゲームに特化した最適化によって構築された強固な基盤により、ほとんどの競合他社とは一線を画しています。





総合的なエコシステム戦略：単一ゲームや孤立した技術ソリューションに焦点を当てるのではなく、ゲームバリューチェーン全体をサポートする包括的なインフラを提供しています。





プレイヤー中心の設計：開発者や投資家を優先するのではなく、プレイヤーの体験・所有権・経済的な参加を重視しています。









Moonveil は、プレイヤーが暗号資産を真に所有し、好きなゲームに経済的に参加し、透明性の高いコミュニティ主導の開発の恩恵を受けることができるゲームの未来を想い描いています。ブロックチェーンのリーダーとトップゲームスタジオとの新たなパートナーシップが生まれる中、Moonveilは、高速・安全かつコスト効率に優れたブロックチェーン上で高品質のゲームを提供する、業界の次のベンチマークとなる準備が整っています。





現在、MORE トークンはMEXCに上場しています。今すぐMEXCにアクセスして、早期のチャンスをつかみ、新たな成長分野への先行投資を始めましょう！以下の手順で、MEXCで MORE を購入できます： 今すぐMEXCにアクセスして、早期のチャンスをつかみ、新たな成長分野への先行投資を始めましょう！以下の手順で、MEXCで MORE を購入できます：





3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。



