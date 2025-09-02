現物取引手数料の計算方法について





現物取引手数料は、暗号資産市場で取引された通貨を取引手数料として差し引きます。そして、取引手数料は、取引高に対応する手数料率を乗じて算出されます。





MEXCプラットフォームの現物取引手数料率は、メイカー0%、テイカー0.05%です。





メイカーとは、市場に対応する注文がなく、注文が成立するまで待つ必要がある注文のことです。





テイカーとは、市場で保留中の注文と一致し、すぐに執行できる注文のことです。





未約定の注文やキャンセルについては、取引手数料はかかりません。









1. ユーザー様がMX/USDT取引ペアのメイカーであり、5 USDTの価格で1 MXを購入する場合：





ユーザー様の取引手数料は 0% × 5 = 0 USDTとなり、ユーザー様は5 USDTの価格で 1 MX を購入したことになります。





2. ユーザー様がMX/USDT取引ペアのテイカーであり、5 USDTの価格で1 MXを売却する場合：





ユーザー様の取引手数料は 0.05% × 5 = 0.0025 USDT となり、ユーザー様は 1 MX を売却し、最終的に 4.9975 USDT を手に入れることになります。





