学ぶ/初心者向けガイド/現物取引/現物取引手数料の計算方法について

現物取引手数料の計算方法について

2025/9/2MEXC
#初級#現物#初心者
現物取引手数料は、暗号資産市場で取引された通貨を取引手数料として差し引きます。そして、取引手数料は、取引高に対応する手数料率を乗じて算出されます。

MEXCプラットフォームの現物取引手数料率は、メイカー0%、テイカー0.05%です。


メイカーとは、市場に対応する注文がなく、注文が成立するまで待つ必要がある注文のことです。

テイカーとは、市場で保留中の注文と一致し、すぐに執行できる注文のことです。

未約定の注文やキャンセルについては、取引手数料はかかりません。


1. ユーザー様がMX/USDT取引ペアのメイカーであり、5 USDTの価格で1 MXを購入する場合：

ユーザー様の取引手数料は 0% × 5 = 0 USDTとなり、ユーザー様は5 USDTの価格で 1 MX を購入したことになります。

2. ユーザー様がMX/USDT取引ペアのテイカーであり、5 USDTの価格で1 MXを売却する場合：


ユーザー様の取引手数料は 0.05% × 5 = 0.0025 USDT となり、ユーザー様は 1 MX を売却し、最終的に 4.9975 USDT を手に入れることになります。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

