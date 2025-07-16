MEXCプラットフォームでは、現物取引注文は指値注文、成行注文、ストップリミット、OCO (One-Cancels-the-Other)注文の4つのモードに分かれています。 1. 指値注文 指値注文は、ユーザー様が注文価格を設定し、指定した注文価格またはそれより有利な価格で注文が執行されます。 指値注文を発注する際、注文板上にユーザー様が指定した注文価格と一致する注文が存在する場合、指値注文は最もMEXCプラットフォームでは、現物取引注文は指値注文、成行注文、ストップリミット、OCO (One-Cancels-the-Other)注文の4つのモードに分かれています。 1. 指値注文 指値注文は、ユーザー様が注文価格を設定し、指定した注文価格またはそれより有利な価格で注文が執行されます。 指値注文を発注する際、注文板上にユーザー様が指定した注文価格と一致する注文が存在する場合、指値注文は最も
現物取引注文の種類

MEXCプラットフォームでは、現物取引注文は指値注文、成行注文、ストップリミット、OCO (One-Cancels-the-Other)注文の4つのモードに分かれています。


1. 指値注文


指値注文は、ユーザー様が注文価格を設定し、指定した注文価格またはそれより有利な価格で注文が執行されます。

指値注文を発注する際、注文板上にユーザー様が指定した注文価格と一致する注文が存在する場合、指値注文は最も有利な価格で即時に執行されます。一致する注文板がない場合、指値注文は最終的に約定されるまで、またはユーザー様が注文をキャンセルするまで、注文板に残ります。

MXを例にしてみましょう：

現在、アカウントに 10 MXトークンがあるとします。1MXの現在の市場価格は 2.94 USDTで、あなたは 10 MXトークンをそれぞれ3USDTの価格で売却する予定です。

Kラインチャートの下、[現物取引] タブで [指値注文] 選択します。右側のセクションで、「価格」フィールドに売値（3 USDT）、「数量」フィールドに数量（10 MX）を入力します。この注文の最終取引額は30 USDTになることがわかります。 [MXを売却] をクリックして、MX トークンを売却するための指値注文を完了します。

MXトークンを購入する場合は、左側のセクションの「価格」と「数量」フィールドに購入価格と購入数量を入力します。その後、[MXを購入] をクリックし、指値注文が執行されるのを待ちます。


現在のMXの市場価格は 2.94 USDTであり、市場では 3USDT の流動性は低いため、指値注文が約定するまで時間がかかる場合があります。

待っている間に、これ以上待たないと判断した場合は、 [キャンセル] をクリックして取引を終了することができます。指値注文の約定を待つ間、ユーザー様のMXトークンはロックされ、他の取引に使用できなくなります。注文の [キャンセル] をクリックすると、ロックされていたMXトークンが解除され、他の取引に使用できるようになります。


2. 成行注文


成行注文では、ユーザー様は現在の市場価格で素早く取引を執行することができます。成行注文では、ユーザー様は数量を指定するだけなので、価格を設定する必要はありません。

ただし、市場価格の変動が激しい場合、成行注文を利用すると、最終的な約定価格がユーザー様に表示された最初の価格と異なる場合があります。たとえば、MXの現在価格が 2.94 USDTで、100 MXトークンを購入するために 294 USDTの成行注文を出した場合、購入をクリックしてから注文が執行されるまでの間に価格が変動し、MXトークンの実際の数量が100と異なる場合があります。

MXを例にして成行注文の方法を説明しましょう：

市場価格でMXトークンを10枚売りたいとします。[現物取引] をクリックし、[成行注文] を選択します。右側のセクションの「価格」欄に売却金額（10 MX）を入力し、[MXを売却] をクリックして成行注文を完了します。

市場価格でMXトークンを購入したい場合は、左のセクションの「価格」欄に希望するUSDTの金額を入力し、[MXを購入]をクリックして成行買い注文を完了します。


成行注文は、市場価格で素早く約定させることができるため、素早いエントリーやエグジットを狙うトレーダーによく利用されています。

3. ストップリミット


ストップリミットでは、ユーザー様は買い/売りの金額と数量とともにトリガー価格を設定することができます。市場価格がトリガー価格に達すると、システムは指定した価格で指値注文を発注します。

ここでもMXを例にしてみましょう：

MXの現在の市場価格が 2.94 USDTで、MXの価格が 3 USDTを超えた後も上昇し続けると予想するとします。その結果、あなたは所有している10 MX トークンを 3.5 USDTの価格で売却するつもりです。

[現物取引] タブで [ストップリミット] を選択します。右側のセクションで、[トリガー価格] 欄にトリガー価格（3 USDT）を入力し、[価格]欄に売却価格（3.5 USDT）を入力し、[数量] 欄に数量（10 MX）を入力します。その後、[MXを売却] をクリックして注文を完了します。


注文が執行されるまでの間、MXトークンはロックされ、他の取引に使用できなくなります。注文が執行される前であればいつでも、[キャンセル] をクリックして注文をキャンセルすることができます。


同様に、MXの価格が例えば2.8USDTを下回った後も下がり続けることが予想され、より低い価格で買い付ける機会を提供する場合、左側のストップリミット注文を使用することができます。買い価格と数量とともに、対応するトリガー価格を設定します。市場価格がトリガー価格に達すると、注文は注文板に発注されます。

ストップリミットについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください：ストップリミットとは

4. One-Cancels-the-Other (OCO) 注文


OCO（One-Cancels-the-Other）、または委託注文としても知られているものは、ストップリミットと指値注文を一つのOCO注文に組み合わせて配置します。ストップリミットがトリガーされた場合、または指値注文が実行されたり部分的に実行されたりした場合、もう一方の注文は自動的にキャンセルされます。いずれかの注文が手動でキャンセルされた場合、対応する注文も同時にキャンセルされます。

OCO注文は、買い/売りを確実にしながら、より良い約定価格を確保することを目指します。現物取引において、投資家はストップリミットと指値注文の両方を同時に設定したい場合に、この取引戦略を利用することができます。

本記事執筆時点では、BTC等の特定のトークンに対してのみOCO注文をサポートしています。ここでは例としてBTCを使用します：

現在のBTC価格が43,400ドルで、41,000ドルに下落したときに購入したいと考えています。しかし、BTCの価格が上昇し続け、45,000ドルを超えても上昇し続けると判断し、45,500ドルになったときに購入できるようにしたいと仮定します。

BTCの取引ページで、「現物取引」セクションの「ストップリミット」の横にある[ᐯ]をクリックし、[OCO]を選択します。 左側の「指値注文」欄に41,000 USDT、「トリガー価格」欄に45,000 USDT、「価格」欄に45,500 USDTを入力します。次に「数量」欄に購入金額を入力し、[BTCを購入]をクリックして注文を設定します。


現物取引でOCO注文の戦略を用いることで、投資家は利確/損切りのトリガー価格と指値価格を同時に設定することができ、2つの注文を別々に設定する必要がなくなります。これにより、注文を監視する時間と労力を省くことができ、取引効率の向上につながります。One-Cancels-the-Other (OCO) 注文について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください：One-Cancels-the-Other (OCO)注文とは？

5. 注文履歴の確認方法


注文履歴を確認するには、MEXC公式ウェブサイトの右上にある [注文履歴] をクリックし、[現物取引] を選択します。ここでは、現物注文・約定履歴を確認することができます。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


