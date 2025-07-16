注文に関する問題の解決方法





MEXCで現物取引を行う際、以下のような注文上の問題が発生する場合があります。それぞれの解決方法をご参照ください。









ご注文が処理保留の状態にある場合、通常は以下の2つの理由のいずれかによるものです：





① 直近価格が指値に達していません。





② 短期間での急激な価格変動により、ユーザー様の注文に対応する取引カウンターパートが不足する場合があります。注文板上の注文は、価格優先と時間優先の原則に基づいて処理されることにご留意ください。また、他の注文がユーザー様の注文より先に発注されている可能性もあります。









① 【現在の注文】にて自分の注文価格を確認し、取引相手の注文とマッチしているかどうかを確認します。









② より迅速な注文執行のためには、注文価格を調整し、より競争力のある価格で新規注文を出すことも検討できます。





③ また、成行注文を発注して即時に注文を執行することもできます。









ご注文のキャンセルができない、入金されないなどの技術的な問題が発生した場合は、オンラインカスタマーサービスにご連絡の上、フィードバックをお寄せください。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

