











1.1 即時実行：MEXC変換では、ユーザー様は暗号資産を即時に交換することができます。トークンと金額を選択するだけで、現在の市場での変換レートに基づいて即時に変換し、わずか数秒で取引を完了します。





1.2 注文やマッチングは不要：従来の取引所とは異なり、MEXC変換では注文板に注文を出す必要も、買い手や売り手とのマッチングを待つ必要もありません。ユーザー様は取引ペアを選択するだけで、システムが自動的に最適な変換ルートを選択します。





1.3 取引手数料ゼロ：変換レートが確定すると、ユーザー様の現物アカウントで自動的に決済され、追加費用は発生しません。





1.4 スリッページリスクなし：MEXC変換では固定変換レートが提供されるため、ユーザー様は注文板ベースの取引で一般的に見られるスリッページを回避できます。これにより、ユーザー様は変換取引で確実に受け取ることができる金額を把握できます。





1.5 シンプルなユーザーエクスペリエンス：MEXC変換は直感的で使いやすいインターフェイスを備えています。ユーザー様は暗号資産と金額を選択し、ワンクリックするだけで変換を完了できます。複雑な設定は必要ありません。





1.6 幅広い資産をサポート：MEXC変換は、人気の高いさまざまな暗号資産とステーブルコイン間の変換をサポートしており、ユーザー様は取引履歴を柔軟かつ便利に管理することができます。









MEXC変換機能が新登場。ウェブサイトとアプリの両プラットフォームでの使用方法をご紹介します。









ステップ1： にアクセスし、ログインします。 上部のナビゲーションバーから[現物取引]をクリックし、次に[変換]を選択します。 MEXC公式ウェブサイト にアクセスし、ログインします。 上部のナビゲーションバーから[]をクリックし、次に[]を選択します。









ステップ2：変換したい暗号資産と金額を選択します。 ここでは、USDTをMXに変換する方法を例に説明します。 USDTの金額を入力し、[変換結果をプレビュー]をクリックします。





注：USDTまたはMXの金額を入力すると、リアルタイムで対応するトークンの金額が表示されます。トークンはいつでも切り替えることができます。残高が不足している場合は、入金するよう促す通知が表示されます。









ステップ3：[変換結果をプレビュー]ページで、8秒間のカウントダウンが表示され、変換レートが確定します。 [変換]をクリックし、変換が完了すると、USDTが差し引かれ、MXが現物アカウントに入金されます。





レートの変動により変換に失敗した場合は、[見積もりを更新]をクリックして変換を再試行できます。













ステップ1：[ホーム]画面から [その他] - [共通機能] - [変換]をタップします。





ステップ2：変換したい暗号資産と数量を選択します。 ここでは、USDTをMXに変換する方法を例に説明します。 USDTの金額を入力し、[変換結果をプレビュー]をクリックします。





ステップ3：[変換結果をプレビュー]ページで、8秒間のカウントダウンが表示され、変換レートが確定します。 [変換]をタップし、変換が完了すると、USDTが差し引かれ、MXが現物アカウントに入金されます。





レートの変動により変換に失敗した場合は、[見積もりを更新]をクリックして変換を再試行できます。

















ステップ 1：MEXC公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。 上部のナビゲーションバーから[注文]を選択し、次に[変換注文]を選択します。









ステップ 2：変換履歴ページでは、過去30日間の変換注文の詳細を確認できます。 また、時間や暗号資産で注文をフィルタリングし、特定の変換注文情報を素早く見つけることもできます。













ステップ1：[変換]ページで、下の [変換注文]をタップすると、過去30日間の変換注文の詳細が表示されます。





ステップ 2：[フィルター]をタップすると、時間や暗号資産で注文をフィルタリングし、特定の変換注文情報を素早く見つけることもできます。











