学ぶ/初心者向けガイド/現物取引/MEXC変換とは

MEXC変換とは

2025/7/16
MEXC変換は、マッチングのために注文板に頼ることなく、暗号資産を即座に交換する簡単な方法です。手軽さをもたらし、迅速な取引を保証し、市場のマッチングを待つ必要がなくなります。これにより、MEXCプラットフォーム上のすべてのユーザー様に、シームレスな暗号資産交換を可能にする、効率的でユーザーフレンドリーな体験を提供します。

1. 主な機能


1.1 即時実行：MEXC変換では、ユーザー様は暗号資産を即時に交換することができます。トークンと金額を選択するだけで、現在の市場での変換レートに基づいて即時に変換し、わずか数秒で取引を完了します。

1.2 注文やマッチングは不要：従来の取引所とは異なり、MEXC変換では注文板に注文を出す必要も、買い手や売り手とのマッチングを待つ必要もありません。ユーザー様は取引ペアを選択するだけで、システムが自動的に最適な変換ルートを選択します。

1.3 取引手数料ゼロ：変換レートが確定すると、ユーザー様の現物アカウントで自動的に決済され、追加費用は発生しません。

1.4 スリッページリスクなし：MEXC変換では固定変換レートが提供されるため、ユーザー様は注文板ベースの取引で一般的に見られるスリッページを回避できます。これにより、ユーザー様は変換取引で確実に受け取ることができる金額を把握できます。

1.5 シンプルなユーザーエクスペリエンス：MEXC変換は直感的で使いやすいインターフェイスを備えています。ユーザー様は暗号資産と金額を選択し、ワンクリックするだけで変換を完了できます。複雑な設定は必要ありません。

1.6 幅広い資産をサポート：MEXC変換は、人気の高いさまざまな暗号資産とステーブルコイン間の変換をサポートしており、ユーザー様は取引履歴を柔軟かつ便利に管理することができます。

2. MEXC変換の使い方


MEXC変換機能が新登場。ウェブサイトとアプリの両プラットフォームでの使用方法をご紹介します。

2.1 ウェブ


ステップ1：MEXC公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。 上部のナビゲーションバーから[現物取引]をクリックし、次に[変換]を選択します。


ステップ2：変換したい暗号資産と金額を選択します。 ここでは、USDTをMXに変換する方法を例に説明します。 USDTの金額を入力し、[変換結果をプレビュー]をクリックします。

注：USDTまたはMXの金額を入力すると、リアルタイムで対応するトークンの金額が表示されます。トークンはいつでも切り替えることができます。残高が不足している場合は、入金するよう促す通知が表示されます。


ステップ3：[変換結果をプレビュー]ページで、8秒間のカウントダウンが表示され、変換レートが確定します。 [変換]をクリックし、変換が完了すると、USDTが差し引かれ、MXが現物アカウントに入金されます。

レートの変動により変換に失敗した場合は、[見積もりを更新]をクリックして変換を再試行できます。


2.2 アプリ


ステップ1：[ホーム]画面から [その他] - [共通機能] - [変換]をタップします。

ステップ2：変換したい暗号資産と数量を選択します。 ここでは、USDTをMXに変換する方法を例に説明します。 USDTの金額を入力し、[変換結果をプレビュー]をクリックします。

ステップ3：[変換結果をプレビュー]ページで、8秒間のカウントダウンが表示され、変換レートが確定します。 [変換]をタップし、変換が完了すると、USDTが差し引かれ、MXが現物アカウントに入金されます。

レートの変動により変換に失敗した場合は、[見積もりを更新]をクリックして変換を再試行できます。


3. 変換注文の確認方法


3.1 ウェブ


ステップ 1：MEXC公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。 上部のナビゲーションバーから[注文]を選択し、次に[変換注文]を選択します。


ステップ 2：変換履歴ページでは、過去30日間の変換注文の詳細を確認できます。 また、時間や暗号資産で注文をフィルタリングし、特定の変換注文情報を素早く見つけることもできます。


3.2 アプリ


ステップ1：[変換]ページで、下の [変換注文]をタップすると、過去30日間の変換注文の詳細が表示されます。

ステップ 2：[フィルター]をタップすると、時間や暗号資産で注文をフィルタリングし、特定の変換注文情報を素早く見つけることもできます。


現在MEXCで利用可能なほとんどの暗号資産を変換できます。サポートされている資産の完全なリストを表示するには、ウェブサイトの [現物ウォレット]ページにアクセスしてください。MEXC変換は便利で柔軟性があります。USDTをBTC、ETH、MX、またはその他の暗号資産に変換する場合は、ドロップダウンから目的の暗号資産を選択するだけで、現在の変換レートが表示されます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


