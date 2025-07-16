ビットコインのインスクリプション（碑文）とは？













「ビットコインのインスクリプション」とは、Ordinalsプロトコルを使用してsatoshiにコンテンツを刻むプロセスのことを指します。刻まれる情報には、テキスト、画像、動画、音声などが含まれます。





一般的なビットコインのインスクリプションは、主にテキストベースおよび画像ベースの２つのインスクリプションタイプに分けられます。これらは一般的にBRC-20トークンやビットコインNFTと呼ばれています。













最近の強気相場におけるNFTの爆発的な普及により、開発者はビットコインネットワーク上でNFTを発行する方法を模索するようになりました。ビットコインネットワークではスマートコントラクトがサポートされていないため、NFTを直接発行するには限度があります。





2022年末、ビットコインのネットワーク開発者であるCasey（ケイシー）氏は、NFTプロトコルであるOrdinalsをビットコインのメインネットに導入しました。このプロトコルは、Ordinalsとインスクリプションの概念を取り入れています。Ordinalsプロトコルは、ビットコインの最小単位であるsatoshiにNFTを埋め込み、satoshi毎に固有のシリアル番号（Ordinals）を割り当てることで、ビットコインネットワーク上でのNFTの発行を容易にしました。このようにsatoshiと画像、テキスト、動画など様々な形式のコンテンツを結びつけることで、代替不可能なNFTを実現しました。





Ordinalsプロトコルの登場は市場の注目を集め、従来のNFTプロトコルがビットコインネットワーク上で新しいプロジェクトを立ち上げるきっかけとなりました。特に、Bored Ape Yacht Clubで有名なYuga Labsチームは、TwelveFoldと呼ばれる新しいプロジェクトをビットコインネットワークに導入しました。









Ordinalsプロトコルに基づき、開発者のDomo氏はビットコインネットワーク上で代替性トークンを発行するためのBRC-20標準を導入しました。ORDIはビットコインブロックチェーン上で発行された初のBRC-20トークンであり、総供給量は2,100万枚です。





BRC-20標準はすぐに市場で注目を集め、さまざまなBRC-20トークンが登場しました。最近では、いくつかの主要取引所がBRC-20トークンを上場リストに追加し、市場全体が盛り上がっています。









Geniusの共同設立者であるトム・レーマン（Tom Lehman）氏は、Ordinalsプロトコルから着想を得て、NFTの鋳造コストを引き下げ、NFT分野の発展を促進することを目的に、イーサリアムのインスクリプションプロトコル、Ethscriptionsを導入しました。





このコンセプトは予想に反してコミュニティや多くのNFTプロジェクトから支持を得ることができませんでした。しかし、イーサリアムではBRC-20のような試みが継続されています。例えば、ETHSはEthscriptionsプロトコルの初代トークンとして登場しました。









Ordinalsプロトコルは幅広く利用されているものの、依然として欠点があります。こうした欠点に対応するため、Atomicals、Runes & Pipe、Taproot Assetsといった新しいプロトコルが登場しています。これらのプロトコルと同時に、いくつかの先行プロジェクトが登場し、市場の注目を集め、市場の追い風となっています。









2.1 非代替性：一度刻まれた文字列を、他の人が書き加えることができないため、1つ1つが唯一無二のものとなります。





2.2 相対的公平性：誰でも予約なしで参加することができます。これは、インスクリプションが人気である主な理由の一つでもあります。





2.3 先着順：手数料が高いトランザクションは優先的に処理されます。これは、ビットコインのマイナーが手数料の高いトランザクションを優先する論理と一致しています。





2.4 数量制限：インスクリプションの作成時に数量を制限することができ、その後変更することはできません。





2.5 改ざん不可能：ビットコインのインスクリプションは、IPFSのようなストレージスペースではなく、ビットコインネットワーク上に直接保存されます。









ビットコインのインスクリプションに対する市場の需要が高まるにつれ、それをめぐる議論は絶えることなく続いています。





支持者は、インスクリプションの導入により、ビットコインのマイナーの取引手数料が引き上げられただけでなく、ビットコインネットワークの全体的なセキュリティも強化されたと主張しています。BRC-20トークンを取り巻く最近の市場の盛り上がりは、ビットコインのネットワーク手数料の急上昇と重なっており、マイナーの収益が向上したことを意味します。同時に、マイナーの収益が向上することで、より多くのマイナーが集まり、ビットコインネットワークのセキュリティがより強化されます。





反対派は、インスクリプションが大量のスパムをもたらし、ビットコインネットワークへの「攻撃」につながると主張しています。さらに、彼らは、インデクサに依存する中央集権的な会計方法に関連する潜在的な実質的リスクについて懸念を表明しています。注目すべきは、ビットコインコアの開発者であるLuke（ルーク）氏がこの反対意見を代表していることです。





議論が続いているにもかかわらず、市場と暗号資産コミュニティの熱狂は続いています。BRC-20シリーズのトークンは著しい成長を遂げ、同様の試みはビットコインネットワークだけでなく、他のブロックチェーンネットワークにも広がっています。









インスクリプションのトレンドはビットコインネットワークから始まり、後に様々なブロックチェーンに拡大しました。インスクリプションが広まった後、イーサリアム、ソラナ（Solana）、アバランチ（AVAX）、ポリゴン（Polygon）、BNBチェーンなどのブロックチェーンで同様のインスクリプションが次々と登場しました。





最新の取引市場データによると、イーサリアムネットワーク上のETHとFacetのインスクリプションのフロア価格はそれぞれ5.798ETHと0.778ETHです。当時の1USDTの鋳造価格と比較すると、それぞれ13,000％以上、1,700％以上の上昇が見られます。





SolanaネットワークにおけるSOLSのインスクリプションのフロア価格は現在74SOL、鋳造価格は約5USDTで、1,100％の上昇を実現しています。





BNBチェーンネットワークにおけるBNBSのインスクリプションのフロア価格は現在6.25BNB、鋳造価格は約0.02USDTで、76,000％以上の上昇を実現しています。





インスクリプションが生み出す富は多くのユーザーを惹きつけ、より多くのプロフェッショナルなチームやプレーヤーが参入しています。そして彼らはスクリプトやその他の方法を用いてインスクリプションの鋳造で競い合っています。しかし、一般の小売プレーヤーにとって、この鋳造の競争に参加することは極めて困難なことです。そのため彼らは二次市場に参入するしかありません。





さらに、BRC-20シリーズのトークンは、より多くの個人投資家に好まれています。ORDIやSATSといった主要トークンの直近の実績により、より多くのユーザーが大きな利益を得ています。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。