プレマーケット取引とは？









プレマーケット取引は、MEXCが提供する店頭取引（OTC）サービスです。ユーザー様は新トークンが取引所に公式に上場する前にトークンを売買することができます。このサービスにより、売り手と買い手は希望価格を設定し、マッチングする取引を見つけ、競争力のある価格での取引が可能になります。また、MEXCプレマーケット取引に参加することで、ユーザー様は、トークンが公式に上場する前にひと足先に取引戦略を立てることができます。取引プロセスと要件を常に把握し、取引の成功率を最大限まで高めましょう。









MEXCプレマーケット取引は、新トークンが公式に上場する前に市場で有利に取引を始められる手段を投資家に提供します。上場後の取引に比べ、ユーザー様は人気トークンをより良い条件で取得でき、市場での競争力を高めることができます。









MEXC公式ウェブサイトで [現物取引] をクリックし、[プレマーケット取引] を選択すると、プレマーケット取引ページにアクセスできます。ここで利用可能なトークンを確認し、[取引] をクリックすると、対応するトークンのプレマーケット取引ページに移動します。













[注文の作成] をクリックし、購入したいトークンの価格と数量を入力します。内容を確認した後、チェックボックスを選択してMEXCプレマーケット取引規約に同意し、[購入] をクリックして注文を作成します。









または、注文板からユーザー様の希望に合う既存の売り注文を見つけ、[購入] をクリックして売り手の指定価格でトークンを購入することもできます。









注文が約定したら、受け渡しが完了するのを待つだけです。









[注文の作成] をクリックし、売却したいトークンの価格と数量を入力します。内容を確認した後、チェックボックスを選択して該当するユーザー規約に同意し、[売却] をクリックして注文を作成します。









または、注文板からユーザー様の要件を満たす既存の買い注文を見つけ、[売却] をクリックして買い手の提示価格でトークンを売却することもできます。









注文が約定したら、受け渡しが完了するのを待つだけです。









買い手の場合、注文が約定した後は受渡時間が来るまでお待ちください。売り手が取引を完了した場合、購入したトークンを受け取ることができます。売り手が取引を完了しなかった場合、売り手から補償を受け取ることになります。





売り手の場合、円滑にトークンの受け渡しを完了するため、受渡時間までに必要なトークン数量が現物アカウントにあることをご確認ください。受渡時間が来るまでお待ちいただくことで、トークンが完全に買い手のアカウントに入金され、受け渡し手続きがスムーズに完了します。





MEXCのプレマーケット取引は、ウェブサイトとアプリの両方で利用可能です。また、両プラットフォームの操作手順は同じです。





MEXCアプリのホームページで、[その他] - [共通機能] - [プレマーケット取引] をタップして、プレマーケット取引ページにアクセスします。ここで利用可能なトークンを確認し、[取引] をタップすると、対応するトークンのプレマーケット取引ページに移動し、取引を開始できます。













買い手の場合、売り手が指定された時間内までに必要なトークン数量をすべて受け渡さなかった場合、買い手は適切な補償を受け取りますが、注文で指定されたトークン数量を受け取ることはできません。売り手の場合、指定された時間内にトークンの全額を受け渡しできない場合、担保額が失われます。





加えて、プレマーケット取引ではトークンへの早期アクセスが可能ですが、トークンが公式に上場される前に大幅な価格変動が発生する可能性があります。そのため、ユーザー様は投資または取引を行う前に、トークンの取引状況を慎重かつ十分に評価する必要があります。









プレマーケット取引では、買い手または売り手のいずれの場合でも取引手数料が適用されます。取引を希望するトークンのプレマーケット取引ページで、現在の取引手数料率を確認できます。例えば、以下の画像は、MEMEFIトークンの手数料率を示しています。









現在、MEXCプラットフォームでは、取引手数料ゼロの期間限定特典を提供しており、ユーザー様は取引コストを節約しながら、より多くの収益を得ることができます。受け渡しに失敗した場合でも取引手数料は発生しますのでご注意ください。MEXCは、注文が約定しなかった場合、またはプロジェクトの上場がキャンセルされた場合にのみ、取引手数料を返却します。







