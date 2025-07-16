指値注文の利確/損切り機能の使い方

現物指値注文は、MEXCの現物取引市場において特定の価格またはより良い価格で一定量の資産を購入または売却するために発注する注文の一種です。このような注文を発注する際には、損切り（SL）と利確（TP）ポイントおよび2つの価格のトリガー条件を同時に設定する必要があります。これらの条件は、一定の利益に達したとき、または多額の損失を防いだ際に、対応する取引操作を自動的に実行することを可能にします。









指値注文の利確/損切り機能とは、指値注文（特定の価格で購入または売却）を発注する際に、利確価格および/または損切り価格を同時に設定することです。この2つの価格は、あらかじめ設定された価格であり、この価格に達すると、取引システムは自動的に特定の操作を実行します。













指値注文の利確/損切り機能は、指値買い注文がすべて約定された後にのみトリガーされます。





指値注文を発注する際に、売り注文の利確/損切り機能を同時に設定することができます。





利確/損切り機能内で、1つの売り注文のみがトリガーされ、もう1つの売り注文はキャンセルされます。









指値注文の利確/損切り機能は、指値売り注文がすべて約定された後にのみトリガーされます。





指値注文を発注する際に、買い注文の利確/損切り機能を同時に設定することができます。





利確/損切り機能内で、1つの買い注文のみがトリガーされ、もう1つの買い注文はキャンセルされます。









MXトークンの現在の価格が2.75 USDT/MXだと仮定します。より低い価格で購入したい場合、指値注文の購入価格を2 USDT/MXに設定し、購入したいMXの数量を指定します。さらに、MXトークンが3.5 USDT/MXまで上昇すると予想した場合、この価格帯で利益を獲得したいと考えるでしょう。















