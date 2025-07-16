現物指値注文は、MEXCの現物取引市場において特定の価格またはより良い価格で一定量の資産を購入または売却するために発注する注文の一種です。このような注文を発注する際には、損切り（SL）と利確（TP）ポイントおよび2つの価格のトリガー条件を同時に設定する必要があります。これらの条件は、一定の利益に達したとき、または多額の損失を防いだ際に、対応する取引操作を自動的に実行することを可能にします。 1. 現物指値注文は、MEXCの現物取引市場において特定の価格またはより良い価格で一定量の資産を購入または売却するために発注する注文の一種です。このような注文を発注する際には、損切り（SL）と利確（TP）ポイントおよび2つの価格のトリガー条件を同時に設定する必要があります。これらの条件は、一定の利益に達したとき、または多額の損失を防いだ際に、対応する取引操作を自動的に実行することを可能にします。 1.
指値注文の利確/損切り機能の使い方

2025/7/16
0m
#現物#初心者#基本概念
現物指値注文は、MEXCの現物取引市場において特定の価格またはより良い価格で一定量の資産を購入または売却するために発注する注文の一種です。このような注文を発注する際には、損切り（SL）と利確（TP）ポイントおよび2つの価格のトリガー条件を同時に設定する必要があります。これらの条件は、一定の利益に達したとき、または多額の損失を防いだ際に、対応する取引操作を自動的に実行することを可能にします。

1. 指値注文の利確/損切りの定義


指値注文の利確/損切り機能とは、指値注文（特定の価格で購入または売却）を発注する際に、利確価格および/または損切り価格を同時に設定することです。この2つの価格は、あらかじめ設定された価格であり、この価格に達すると、取引システムは自動的に特定の操作を実行します。

2. 有効な条件


2.1 単一方向の指値注文：暗号資産の購入


  • 指値注文の利確/損切り機能は、指値買い注文がすべて約定された後にのみトリガーされます。

  • 指値注文を発注する際に、売り注文の利確/損切り機能を同時に設定することができます。

  • 利確/損切り機能内で、1つの売り注文のみがトリガーされ、もう1つの売り注文はキャンセルされます。

2.2 単一方向の指値注文：暗号資産の売却


  • 指値注文の利確/損切り機能は、指値売り注文がすべて約定された後にのみトリガーされます。

  • 指値注文を発注する際に、買い注文の利確/損切り機能を同時に設定することができます。

  • 利確/損切り機能内で、1つの買い注文のみがトリガーされ、もう1つの買い注文はキャンセルされます。

2.3 使用例（例としてMXトークンを使用）


MXトークンの現在の価格が2.75 USDT/MXだと仮定します。より低い価格で購入したい場合、指値注文の購入価格を2 USDT/MXに設定し、購入したいMXの数量を指定します。さらに、MXトークンが3.5 USDT/MXまで上昇すると予想した場合、この価格帯で利益を獲得したいと考えるでしょう。




(1) 指値注文の設定


  • 希望する購入価格と購入数量を設定します（例：2 USDT/MX、100 MXトークン）。

  • 設定完了後、指値買い注文がトリガーされるのを待ちます。

(2) 指値注文で利確機能を使用


この時点で、利確価格を設定する必要があります：

  • 利確（売り注文）トリガー価格： MXトークンが上昇トレンドにある場合、この価格（B）がトリガーされます。この場合、3.5 USDT/MXに設定することができます。

(3) 指値注文で損切り機能を使用


  • MXが3.5 USDT/MXまで上昇せず、下降トレンドが発生することを懸念し、1.5 USDT/MXで損切りしたい場合。

この時点で、損切り機能価格を設定する必要があります：

  • 損切り（売り注文）のトリガー価格： MXトークンが下降トレンドにある場合、この価格（B1）がトリガーされます。この場合、1.5 USDT/MXに設定することができます。

(4) 推定利益/損失（取引手数料を除く）


  • 推定利益

= 3.5 USDT/MX x 100 - 2 USDT/MX x 100
= 350 USDT - 200 USDT
= 150 USDT

  • 推定損失

= 2 USDT/MX x 100 - 1.5 USDT/MX x 100
= 200 USDT - 150 USDT
= - 50 USDT

2.4 指値注文の利確/損切り機能とストップリミットとの比較


(1) 取引方法


  • 指値注文の利確/損切り機能には2つの取引方法があります： 先に購入してから売却、または先に売却してから購入。

  • ストップリミットには、１つの取引方法しかありません：購入または売却

(2) 適用範囲


  • 指値注文の利確/損切り機能は、複雑な取引システムに適しています：

例えば、暗号資産の「ショート」と同じように、高く売って安く買うといった取引戦略を立てることができます。

  • ストップリミットは、比較的単純な取引システムに適しています：

例えば、この機能を使用して、お好みの単一の売買注文を実行することができます。

3. 操作手順（例としてMXトークンを使用）


3.1 MEXC公式ウェブサイト


(1). MEXC公式ウェブサイトを開きます。

(2). MEXCの現物取引ページに移動します。

(3). [指値] 注文に関するパラメーターを設定します。


(4). 利確/損切りのパラメーターを設定します。


3.2 注意事項


  • 利確/損切りポイントは、対応する指値注文がすべて約定したときに有効的にトリガーされます。指値注文が一部のみ成約した場合、設定した利確/損切りのトリガー価格に達したとしても、利確/損切り機能は発動しません。

  • 指値注文（買い注文）と利確/損切りポイントが設定されている場合、システムは、すべて約定した指値注文の数量を、利確/損切りの注文数量として使用します。

  • 指値注文（売り注文）と利確/損切りポイントが設定されている場合、システムはすべて約定した指値注文の金額を利確/損切りの注文金額として使用します。

  • 利確/損切りポイントが指定価格に達した時点で無効になる理由：

a. 利確/損切り注文の生成中にユーザー様のアカウント残高が不足すると、注文の生成に失敗します。

b. 事前に生成された利確/損切り注文がプラットフォームの最低注文数量を満たさない場合、注文の生成に失敗します。

  • チュートリアルとガイドは、異なるオペレーティングシステムによって相違する場合があります。正確な情報については、現在お使いのオペレーティングシステムをご参照ください。

4. まとめ


指値注文の利確/損切り機能は、現物取引の買値と売値の両市場で利益を達成し、損失を最小限に抑えるのに役立ちます。実際の操作では、事前に利確/損切りの価格水準を設定することができます。実際の取引では、指値注文が約定すると、市場の状況に応じて利確/損切り価格がトリガーされます。

リスクに関する警告：指値注文に利確/損切りポイントを設定するメリットは、投資家がリスクをコントロールし、取引を自動化できることです。ただし、市場の変動により、条件付注文が期待通りに実行されない可能性があるというデメリットもあります。この機能を使用する際は、市場の変動とリスクを注意深く監視し、ご自身の取引戦略が投資目標とリスク許容度に合致していることを確認することが重要です。

免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


