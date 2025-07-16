MEXCは、プラットフォームのユーザー様がMEXCの現在の人気取引セクション、暗号資産、関連イベントなどを確認できるように、さまざまな種類のデータランキングを提供しています。 1. データランキングの確認方法 1.1 アプリ MEXCアプリのホームページを開き、下にスクロールすると、[ホット]、[上昇率ランキング]、[最新]、[24h 取引高]のランキングを見ることができます。 1.2 ウェブサイMEXCは、プラットフォームのユーザー様がMEXCの現在の人気取引セクション、暗号資産、関連イベントなどを確認できるように、さまざまな種類のデータランキングを提供しています。 1. データランキングの確認方法 1.1 アプリ MEXCアプリのホームページを開き、下にスクロールすると、[ホット]、[上昇率ランキング]、[最新]、[24h 取引高]のランキングを見ることができます。 1.2 ウェブサイ
MEXCデータランキングの確認方法

MEXCは、プラットフォームのユーザー様がMEXCの現在の人気取引セクション、暗号資産、関連イベントなどを確認できるように、さまざまな種類のデータランキングを提供しています。

1. データランキングの確認方法


1.1 アプリ


MEXCアプリのホームページを開き、下にスクロールすると、[ホット]、[上昇率ランキング]、[最新]、[24h 取引高]のランキングを見ることができます。


1.2 ウェブサイト


MEXCの公式ウェブサイトのホームページを開き、ナビゲーションバーで[市場]をクリックします。市場ページで、右側の[市場データ]をクリックしてランキングページに入ります。


2. MEXCデータランキングの種類


ウェブサイトで利用できるデータランキングは、アプリよりも包括的に、詳しく見ることができます。MEXCが提供するデータランキングをウェブサイトを例にご説明します。

2.1 人気のイベント


人気のイベントとは、MEXCプラットフォームで現在行われているイベントで、先物イベント、先物M-Day、Launchpoolなどがあります。それらをクリックすると、各イベントページに移動します。


MEXCは毎月さまざまな種類のイベントを紹介しており、先物取引愛好家の多様な取引ニーズに応えています。


M-DayやLaunchpoolに関連するイベントの詳細については、「Launchpoolとは？」や「M-Dayへの参加方法は？」をご一読ください。

2.2 人気ゾーン


MEXCは、現在の市場動向や注目すべきトピックに基づいて、さまざまな人気ゾーンを網羅しています。各ゾーンには、現在人気のある取引暗号資産が含まれています。[人気ゾーン] の右側にある[>]ボタンをクリックすると、他のゾーンを表示できます。


興味のあるゾーンを選択し、ゾーンの右側にある[すべて]ボタンをクリックすると、選択したセクション内のすべてのトークンが現在の上昇率に基づいて降順に並べられます。例えば、Arbitrumゾーンを選択した場合、クリックするとそのセクション内でトークンの上昇率がランキング化されて表示されます。


2.3 各種トークンのインデックスゾーン


このセクションは、[Hot]、[人気先物銘柄]、[最新銘柄]、[上昇率ランキング]、[取引高] の5つの部門に分かれています。特定の取引ニーズに応じて各々のランキングを見ることができます。

MEXCプラットフォームで現在最も価格上昇率が高いトークンを知りたい場合は、[上昇率ランキング]のランキングをチェックして、価格上昇率が最も高いトップ10のトークンを見ることができます。


2.4 市場の概要と価格変動分布


市場データページの上部と下部には、2種類の異なる形式のデータチャートがあります。ページ上部の市場の概要チャートは、市場全体の上下動のサマリーを提供し、リアルタイムで常に更新されます。

価格変動分布は、MEXCの現物でのUSDT取引ペアの市場統計をまとめたものです。下のチャートに示すように、現物市場での1,793のUSDT取引ペアのうち、82は価格変動がなく、799は上昇、912は下落しています。価格が上昇したトークンのほとんどは0-3%の範囲に集中しており、価格が下落したトークンも同様です。



データランキングを使うと、MEXCプラットフォーム上のさまざまな暗号資産の現在の取引活動、トークンの全体的なロングショート比率、ユーザー様の取引嗜好などを理解するのに役立ちます。このデータをもとに、市場で人気のあるトークンや流動性の高いトークンを選択して取引することができます。

