『GENIUS法』可決：USDCがUSDTを逆転する契機となるか

















『GENIUS法』は、米ドル建てステーブルコインに対して明確な規制の境界線を設定し、定義、運用メカニズム、発行条件、リスクコントロールに関する具体的な要件を、国家レベルで初めて明文化しました。主要な内容は以下の通りです：





規制当局の承認：発行体は、連邦または州の金融規制当局からの認可を受けなければなりません。

準備金要件：ステーブルコインは、米ドルまたは同等の米国債に1対1で裏付けられる必要があります。ストラクチャード・ファイナンス（構造化金融）や流動性の低い担保は使用できません。

運営の透明性：毎月の監査報告が義務付けられ、発行体は規制当局の監督および執行権限の対象となります。





これにより、適法な活動と違法な活動の間に明確な線引きがなされ、伝統的な金融機関、決済企業、主要テック企業がステーブルコイン領域に参入する制度的正当性が与えられます。









この法案は単なる「ステーブルコインの規制」にとどまらず、米ドル金融システムの自己強化とグローバルな影響力の拡大を中心に据えています。





準備金制度によって、ステーブルコイン発行体は実質的に米国短期国債市場の買い手として組み込まれることになります。ステーブルコインの成長はT-bills（米国短期国債）への需要を喚起し、巨額の債務を抱える米財務省の資金調達負担を直接的に軽減します。言い換えれば、オンチェーン上のドルの拡大が、従来のドル体制を逆に支える構造となっているのです。さらに、ブロックチェーンインフラが国際送金、貿易決済、金融サービスの基盤となる中で、『GENIUS法』は米ドルの役割を「主権通貨」から「ネットワーク通貨」へと移行させる流れを加速させるものと言えます。





これは、規制による推進、市場の反応、そして主権の拡張によって構成される複合的な覇権構造です。

























USDTの覇権は、いままさに現実的な挑戦に直面しています。

















『GENIUS法』の最大の影響の一つが、オンチェーンの利回りモデルに対するものです。ステーブルコインが利息を生まないことを条件としたため、DeFiにおける「預けて稼ぐ」モデルは圧縮される見込みです。これにより、DeFiプロトコルは、非決済トークンを基盤とする代替的な利回りメカニズムへの転換や、現実資産（RWA）を軸とした新たなモデルの模索を迫られます。













『GENIUS法』は他国に対しても大きな圧力を与えます。





米国は「オンチェーン米ドルのコンプライアンス化」を通じて、新たに国際金融への影響力を築こうとしています。一方、中国のデジタル人民元は中央銀行によるコントロールとクローズドな使用モデルに基づいており、国際的・オープンなシステムとの互換性に欠けます。欧州連合（EU）はMiCA規制の整備を進めていますが、技術実装や市場影響において、米ドル建てステーブルコインの先行優位には及びません。





このような状況の中で、米国のステーブルコインがグローバル開発者や資本を呼び込むことに成功すれば、「ドルのネットワーク化通貨」の実用モデルが成立する可能性があります。補完的な規制枠組みがなければ、他国は米ドルを軸とする新たなデジタル金融秩序を受動的に受け入れざるを得ないリスクに直面します。









『GENIUS法』は、単なるステーブルコイン規制ではなく、オンチェーン米ドルを通じて世界のデジタル金融秩序における優位性を確立するという、米国の戦略的な宣言でもあります。コンプライアンスを武器に、ネットワーク効果をレバレッジとして活用することで、米国はブロックチェーンエコシステム全体を米ドルの圏内に取り込もうとしています。これは、規制と技術、主権と資本が交差する現代の金融競争なのです。





投資家にとっては、コンプライアンスに対応したステーブルコイン関連資産の再評価が始まる合図であり、起業家にとってはビジネスモデルを再構築し、規制の追い風を活かす絶好のチャンスです。観察者にとっては金融の未来における主権がいかに分配されるかを示す宣言であり、「次の金融の主戦場はオンチェーンにある」という米国からの意思表示です。









