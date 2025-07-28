最近、米国大統領ドナルド・トランプ氏がホワイトハウスで『GENIUS法』に正式署名しました。この歴史的な法律は、ステーブルコイン業界を連邦規制の枠組みに正式に組み込むものであり、世界的なデジタル通貨の次なる発展に向けた制度的な基盤を築くものです。 米国大統領が署名した初の暗号資産関連法案である『GENIUS法』は、米ドル建てステーブルコインに対して明確で統一された実行可能な枠組みを提供し、長年の規最近、米国大統領ドナルド・トランプ氏がホワイトハウスで『GENIUS法』に正式署名しました。この歴史的な法律は、ステーブルコイン業界を連邦規制の枠組みに正式に組み込むものであり、世界的なデジタル通貨の次なる発展に向けた制度的な基盤を築くものです。 米国大統領が署名した初の暗号資産関連法案である『GENIUS法』は、米ドル建てステーブルコインに対して明確で統一された実行可能な枠組みを提供し、長年の規
学ぶ/Learn/厳選コンテンツ/『GENIUS法』...転する契機となるか

『GENIUS法』可決：USDCがUSDTを逆転する契機となるか

2025/7/28MEXC
0m
#業界最新ニュース
ユーエスディーシー
USDC$0.9996-0.03%
DAI
DAI$0.9994-0.06%
DeFi
DEFI$0.000629-17.12%
Allo
RWA$0.003812+1.57%

最近、米国大統領ドナルド・トランプ氏がホワイトハウスで『GENIUS法』に正式署名しました。この歴史的な法律は、ステーブルコイン業界を連邦規制の枠組みに正式に組み込むものであり、世界的なデジタル通貨の次なる発展に向けた制度的な基盤を築くものです。

米国大統領が署名した初の暗号資産関連法案である『GENIUS法』は、米ドル建てステーブルコインに対して明確で統一された実行可能な枠組みを提供し、長年の規制上の不透明性を解消します。その広範な影響と深い意味合いについて、詳しく見ていきましょう。


1. 核心条項：ステーブルコインが規制された金融枠組みに組み込まれる


『GENIUS法』は、米ドル建てステーブルコインに対して明確な規制の境界線を設定し、定義、運用メカニズム、発行条件、リスクコントロールに関する具体的な要件を、国家レベルで初めて明文化しました。主要な内容は以下の通りです：

規制当局の承認：発行体は、連邦または州の金融規制当局からの認可を受けなければなりません。
準備金要件：ステーブルコインは、米ドルまたは同等の米国債に1対1で裏付けられる必要があります。ストラクチャード・ファイナンス（構造化金融）や流動性の低い担保は使用できません。
運営の透明性：毎月の監査報告が義務付けられ、発行体は規制当局の監督および執行権限の対象となります。

これにより、適法な活動と違法な活動の間に明確な線引きがなされ、伝統的な金融機関、決済企業、主要テック企業がステーブルコイン領域に参入する制度的正当性が与えられます。

2. 規制を超えて：オンチェーン米ドル覇権の拡張


この法案は単なる「ステーブルコインの規制」にとどまらず、米ドル金融システムの自己強化とグローバルな影響力の拡大を中心に据えています。

準備金制度によって、ステーブルコイン発行体は実質的に米国短期国債市場の買い手として組み込まれることになります。ステーブルコインの成長はT-bills（米国短期国債）への需要を喚起し、巨額の債務を抱える米財務省の資金調達負担を直接的に軽減します。言い換えれば、オンチェーン上のドルの拡大が、従来のドル体制を逆に支える構造となっているのです。さらに、ブロックチェーンインフラが国際送金、貿易決済、金融サービスの基盤となる中で、『GENIUS法』は米ドルの役割を「主権通貨」から「ネットワーク通貨」へと移行させる流れを加速させるものと言えます。

これは、規制による推進、市場の反応、そして主権の拡張によって構成される複合的な覇権構造です。

3. ステーブルコイン業界の再編：主流ステーブルコインが台頭


3.1 USDC：規制明確化の最大の恩恵を受ける


Circle社が発行するUSDCは、長年にわたり米ドルおよび米国債による1対1の裏付けを維持し、定期的な監査も実施しており、コンプライアンス競争で優位に立っています。CircleのCEOは、　『GENIUS法』による優位性を活かして成長を続け、USDCを主流金融システムに組み込むべく尽力すると述べています。基本的に、USDCは今後、決済および取引における主要ステーブルコインとしての地位を確立し、市場シェアの拡大が期待されています。

3.2 USDT：市場をリードするも、コンプライアンス圧力が増大


Tether社のUSDTは、規模と市場の深さにおいて依然として最大のステーブルコインですが、準備金の構成や監査体制などの点で、『GENIUS法』の基準をまだ満たしていません。TetherのCEOであるパオロ・アルドイノ氏は、今後3年以内にコンプライアンス監査を完了し、「GENIUS法」の要件に準拠する方針であると表明しました。世界最大のステーブルコインであるUSDTが、もし期限内に規制への準拠を果たせなければ、米国の規制当局は主要市場からの撤退を迫る圧力をかける可能性があります。

USDTの覇権は、いままさに現実的な挑戦に直面しています。

3.3 分散型ステーブルコイン：規制からの排除と構造的課題


DAIなどの分散型ステーブルコインは、検閲耐性や透明性を重視した設計が特徴ですが、オフチェーンのドル準備を提供できない点や、利回り資産の使用により、有価証券として規制対象となるリスクがあります。今後の存続には、プロダクトとしての位置づけや制度との整合性を柔軟に調整できるかどうかに大きく左右されるでしょう。

4. DeFiとRWAエコシステムにおける構造変化


『GENIUS法』の最大の影響の一つが、オンチェーンの利回りモデルに対するものです。ステーブルコインが利息を生まないことを条件としたため、DeFiにおける「預けて稼ぐ」モデルは圧縮される見込みです。これにより、DeFiプロトコルは、非決済トークンを基盤とする代替的な利回りメカニズムへの転換や、現実資産（RWA）を軸とした新たなモデルの模索を迫られます。

規制の明確化によって、オンチェーン現実資産（RWA）分野は新たな成長段階に突入すると予想されます。ステーブルコインを決済手段として、債券、売掛金、手形などの現実世界の金融商品がオンチェーンで発行・取引・カストディ（保管）可能になります。これは、ブロックチェーンが「仮想資産システム」から「現実金融インフラ」へと進化する転換点であり、価値の裏付け強化と資本効率の向上を意味します。

5. 世界的な金融政策の分岐と影響


『GENIUS法』は他国に対しても大きな圧力を与えます。

米国は「オンチェーン米ドルのコンプライアンス化」を通じて、新たに国際金融への影響力を築こうとしています。一方、中国のデジタル人民元は中央銀行によるコントロールとクローズドな使用モデルに基づいており、国際的・オープンなシステムとの互換性に欠けます。欧州連合（EU）はMiCA規制の整備を進めていますが、技術実装や市場影響において、米ドル建てステーブルコインの先行優位には及びません。

このような状況の中で、米国のステーブルコインがグローバル開発者や資本を呼び込むことに成功すれば、「ドルのネットワーク化通貨」の実用モデルが成立する可能性があります。補完的な規制枠組みがなければ、他国は米ドルを軸とする新たなデジタル金融秩序を受動的に受け入れざるを得ないリスクに直面します。

6. 時代の転換点か、それとも覇権維持の手段か


『GENIUS法』は、単なるステーブルコイン規制ではなく、オンチェーン米ドルを通じて世界のデジタル金融秩序における優位性を確立するという、米国の戦略的な宣言でもあります。コンプライアンスを武器に、ネットワーク効果をレバレッジとして活用することで、米国はブロックチェーンエコシステム全体を米ドルの圏内に取り込もうとしています。これは、規制と技術、主権と資本が交差する現代の金融競争なのです。

投資家にとっては、コンプライアンスに対応したステーブルコイン関連資産の再評価が始まる合図であり、起業家にとってはビジネスモデルを再構築し、規制の追い風を活かす絶好のチャンスです。観察者にとっては金融の未来における主権がいかに分配されるかを示す宣言であり、「次の金融の主戦場はオンチェーンにある」という米国からの意思表示です。

世界各国で金融政策の影響が分岐していく中、暗号資産取引所には高い柔軟性と先見性が求められます。世界をリードする暗号資産取引プラットフォームの一つであるMEXCは、自社のプロダクト力と戦略的エコシステムの構築を通じて、ユーザーが規制の変化に対応し、新たなチャンスを捉えることができるようサポートしています。

コンプライアンスに準拠したプロジェクトや新たなトレンドへの早期投資を可能にする効率的なトークン上場メカニズム、取引コストを最適化する低手数料・高流動性などを通じて、MEXCは規制時代にふさわしい新たな取引環境の構築に取り組んでいます。特に、主権が推進力となり、監査が前提となる新たな市場ロジックのもとでは、プラットフォームは単なるツールを提供するだけではなく、「戦略的な未来への橋渡し役」となるのです。

*BTN-MEXCに新規登録&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/login *

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

アカウントに関するよくある質問

アカウントに関するよくある質問

1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。

関連記事

ファントークン（Fan Tokens）とは？80種類のトークンが世界中のファンを繋ぎ、日次取引高が5200万ドルを突破

ファントークン（Fan Tokens）とは？80種類のトークンが世界中のファンを繋ぎ、日次取引高が5200万ドルを突破

MEXCでスポーツ界の巨人が支援するファントークンを発見：主要イベント開催中ファントークンは、スポーツ界の公式デジタル資産クラスです。Chiliz Chain上で発行され、CHZを搭載し、PSG、バルセロナ、マンチェスター・シティなど、世界屈指のビッグチームによってローンチされたファントークンは、SportFiシーズン開幕に向けて、さらに大きな飛躍を遂げる準備が整っています。 ファン トークンにつ

JESSEとは？Baseコアチームが開発した分散型コンテンツコインの徹底分析

JESSEとは？Baseコアチームが開発した分散型コンテンツコインの徹底分析

要約1) JESSEは、Baseネットワークの主要開発者であるJesse Pollakによって作成された個人トークンです。2) JESSEは「コンテンツコイン」と位置付けられ、クリエイターとオーディエンスを直接つなぎます。3) この革新的なトークンは、最先端技術と分散化の理念を融合し、Web3コンテンツ経済を切り開きます。4) JESSEは2025年11月20日にBase App上で正式にローンチ

MEXC招待アンバサダープログラム完全ガイド：レベルをアップグレードして高報酬とパッシブ収益を獲得

MEXC招待アンバサダープログラム完全ガイド：レベルをアップグレードして高報酬とパッシブ収益を獲得

MEXC招待アンバサダープログラムは、すべてのユーザー向けに設計された長期的でコミュニティ主導型のインセンティブ制度です。本ガイドでは、プログラムの構造、レベルアップのルール、報酬配布、および主要なメリットについて説明します。*BTN-今すぐMEXCのアンバサダーになる&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/invite*1. MEXC 招待アンバサダープログ

期待高まる新興レイヤー1：Monadは市場を揺るがす存在となるか？

期待高まる新興レイヤー1：Monadは市場を揺るがす存在となるか？

Monadは、高いパフォーマンスとスケーラビリティを実現しつつ、イーサリアム仮想マシン（EVM）との完全な互換性を維持しながら、イーサリアムのような従来のブロックチェーンのトランザクション処理能力とスケーラビリティの限界を克服するために設計された高性能レイヤー1ブロックチェーンプロジェクトです。1. Monad の誕生背景ブロックチェーン技術の進化とともに、DeFi、NFT、ブロックチェーンベース

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得