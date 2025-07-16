『GENIUS法』：暗号資産時代における米ドル覇権の戦略的布陣









『GENIUS法』は、ステーブルコインの発行と流通に焦点を当てています。その中核となる条項は以下の通りです：





1) 準備資産要件：ステーブルコイン発行者は、100%相当の現金または90日以内に満期となる米国債を保有する必要があります。

2) 監査の透明性：発行者は、毎月第三者による監査報告書を提出し、オンチェーンでの準備金証明をリアルタイムで更新しなければなりません。

3) 市場アクセス：海外発行のステーブルコインは、米国内に法的実体のある法人を設立し、20%のリスク準備金を維持しなければなりません。





これらの条項から判断すると、『GENIUS法』の政策意図は単なるリスクコントロールにとどまりません。ステーブルコインの発行者に米国債の保有を義務付けることで、同法は直接的に米ドルと米国債に対する構造的な需要を生み出しています。この需要は、国債市場に新たな買い手をもたらすだけでなく、グローバルな金融システムにおけるドルの地位を強化するものです。









この強制的な結びつきにより、二重の依存関係が生み出されます。すなわち、「法定通貨担保による暗号資産のドル化の管理」および「拡大し続ける米国債市場への新たな需要創出」です。





データによると、中国や日本といった従来の主要保有国による米国債保有比率は、2014年から2024年の間に34%から26%に減少したのに対し、ステーブルコイン発行者の保有額は過去3年間で470%急増し、$1200億に達しました。これは、ベルギーのような1国の保有額に匹敵する規模であり、ステーブルコイン発行者や関連事業体が米国債市場における主要な買い手の1つになったことを示しています。









ステーブルコインと米国債の結びつきは、隠れた強力なエコシステムを形成しています。2025年5月末現在、ステーブルコインの世界時価総額は$2,498億を超えています。中でもUSDT（Tether）の流通額は$1,527億と圧倒的な地位を有し、USDC（Circle）が$615億で続いています。









データによると、コンプライアンス準拠のステーブルコインによる米国債保有額は$1,320億であり、これは米国債市場の1日平均取引高の18％を占めています。このうち67%は満期が3ヶ月未満の短期債であり、政府系ファンドの34%を大きく上回っています。この短期債の比率の高さは、ステーブルコインが市場の変動に迅速に対応し、準備資産構成を調整できることを意味します。





『GENIUS法』に後押しされ、ステーブルコイン市場は米国債と緊密なエコシステムを形成しただけでなく、規制遵守の過程で「第二の進化」を遂げています。現在、ステーブルコインを取り巻く環境には、明確な構造的分岐が生まれつつあります：





1) 規制準拠セグメント：USDCやPAXのようなステーブルコインは急速に準備資産構造を調整し、それぞれ$324億と$58億の短期米国債を保有しています。

2) グレーゾーン：外国で発行されたユーロ建てステーブルコインEURTは、わずか3カ月で142%急増し、総供給額は$47億に達しました。

3) 技術的進化：コンプライアンス準拠のステーブルコインの85%は「動的準備管理システム（dynamic reserve management systems）」を採用し、米国債満期と償還需要をアルゴリズムで一致させています。





市場はこの構造変化に積極的に反応しました。2025年上半期、コンプライアンス準拠のステーブルコインの取引高シェアは68%から79%に上昇し、USDTのような部分的に準拠していない商品の市場シェアは9ポイント低下して58%となりました。





スタンダード・チャータード銀行は、2028年末までに米ドルペッグのステーブルコインの流通時価総額が$2兆に急増すると予測しています。また、シティグループの分析によると、「強気市場」のシナリオでは、ステーブルコイン市場は2030年までに$3.7兆に達する可能性があるとみています。これは、今後数年以内に、ステーブルコイン発行者が多くの主権国家よりも多くの米国債を保有し、米国債市場の重要な参加者になる可能性があることを示唆しています。









『GENIUS法』のより深遠な影響は、ステーブルコインを手段として、世界の金融権力の分布の再構築を促している点にあります。





1）通貨主権の譲渡：エルサルバドルのような国々がビットコインを法定通貨として採用する一方で、アフリカや中南米の新興市場では、国境を越えた決済に米ドル建てのステーブルコインを利用するケースが増えています。データによると、2024年のステーブルコイン取引高はアフリカで400%、ラテンアメリカで300%増加しました。従来SWIFTシステムが扱ってきたクロスボーダー決済は、特に少額で高頻度の国際決済において、ステーブルコインに侵食されつつあります。ステーブルコインの即時決済機能により、送金や国際貿易決済での利用が急速に拡大しています。





2）規制力競争の争奪：時価総額が$10億を超えるステーブルコイン発行者は連邦準備制度理事会（FRB）の監督下にあり、規模の小さい発行者は州政府の規制下にあります。この階層的な規制構造により、イノベーションへの過度な干渉を避けつつ、効果的な監視が保証されます。規制機関は、準備金監査やマネーロンダリング防止規則などを通じて、ステーブルコイン発行者をリアルタイムで監視しています。これはグローバルな資本フローの透明性を高める一方で、プライバシーの権利に関する懸念も生じさせています。





3) 技術基準の独占：USDCやUSDTのような主要ステーブルコインは圧倒的な市場シェアを占めており、開発者はアプリケーションを構築する際にこれらのコンプライアンス準拠のステーブルコインを優先的に採用しています。このような市場の集中は、事実上、トップクラスの発行者に技術標準の支配権を与えていることとなり、新規参入者は高い技術障壁に直面することになります。









『GENIUS法』は通貨史における大きな転換点になるかもしれません。これは、単なる規制改革や純粋な市場保護ではありません。これは周到に設計された制度的再構築です：









2) 新興市場：ステーブルコイン決済の利便性の恩恵を受ける一方で、これらの地域は金融政策の自律性を失うリスクに直面しています。アフリカと中南米はステーブルコイン拡大の最前線となっています。これに対し、一部の中央銀行は対抗策として中央銀行暗号資産（CBDC）の研究を始めています。しかし、CBDCの開発と展開には時間とリソースが必要であり、成熟したステーブルコインシステムに短期的に対抗することは困難です。





3) グローバル投資家：ステーブルコインが米国債との結びつきを強めるにつれ、投資家は新たな投資パラダイムに直面します。米国債がステーブルコインの暗黙の担保となるため、従来のリスク評価モデルを根本的に再構築する必要に迫られています。トークン化された短期米国債やオンチェーンでの運用商品などの革新的プロダクトが、債券投資のロジックそのものを変えつつあります。投資家はリスク・リターン・プロファイルを再評価し、この進化する市場環境に適応しなければなりません。





『GENIUS法』の成立は、米ドルの覇権が新しい「2.0時代」へと正式に突入したことを意味します。この金融競争において、ステーブルコインはもはや単なる暗号資産のユースケースではなく、伝統金融とデジタル世界をつなぐ架け橋となり、また米国が世界的な通貨支配を維持するための重要なツールとなっています。





技術が進歩し市場が成熟するにつれ、ステーブルコインは今後の金融システムにおいてますます重要な役割を果たすことが期待されています。そして、『GENIUS法』の施行は、この潮流を見極めるための重要な指標となるでしょう。





