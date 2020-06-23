Daiは、イーサリアムで最大の分散型ステーブルコインであり、分散型ファイナンス（DeFi）のインフラストラクチャであるMakerDAOによって開発および管理されています。 Daiは、チェーン上の資産の完全な住宅ローンによって発行され、米ドルと1：1で固定され、1Dai=1米ドルです。個人や企業は、ダイを交換したり、住宅ローンでダイを借りたりすることで、安全な資産と流動性を得ることができます。ダイはすでに住宅ローン、証拠金取引、国際移転、サプライチェーンファイナンスに適用されています。