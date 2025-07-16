Monadは、高いパフォーマンスとスケーラビリティを実現しつつ、イーサリアム仮想マシン（EVM）との完全な互換性を維持しながら、イーサリアムのような従来のブロックチェーンのトランザクション処理能力とスケーラビリティの限界を克服するために設計された高性能レイヤー1ブロックチェーンプロジェクトです。 1. Monad の誕生背景 ブロックチェーン技術の進化とともに、DeFi、NFT、ブロックチェーンベMonadは、高いパフォーマンスとスケーラビリティを実現しつつ、イーサリアム仮想マシン（EVM）との完全な互換性を維持しながら、イーサリアムのような従来のブロックチェーンのトランザクション処理能力とスケーラビリティの限界を克服するために設計された高性能レイヤー1ブロックチェーンプロジェクトです。 1. Monad の誕生背景 ブロックチェーン技術の進化とともに、DeFi、NFT、ブロックチェーンベ
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/期待高まる新興レ...す存在となるか？

期待高まる新興レイヤー1：Monadは市場を揺るがす存在となるか？

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#業界最新ニュース
DeFi
DEFI$0.001681-2.60%
NFT
NFT$0.00000043+0.06%
Nifty Island
ISLAND$0.009537-1.06%

Monadは、高いパフォーマンスとスケーラビリティを実現しつつ、イーサリアム仮想マシン（EVM）との完全な互換性を維持しながら、イーサリアムのような従来のブロックチェーンのトランザクション処理能力とスケーラビリティの限界を克服するために設計された高性能レイヤー1ブロックチェーンプロジェクトです。

1. Monad の誕生背景


ブロックチェーン技術の進化とともに、DeFi、NFT、ブロックチェーンベースのゲームなどの分散型アプリケーション（dApps）の急成長により、ブロックチェーンのパフォーマンスに対する要求が高まっています。しかし、取引高の増加に伴いネットワークの混雑がシステムに負担をかけ始めるにつれ、イーサリアムのスケーラビリティの問題が浮き彫りとなりました。高いガス代と低い処理能力に直面し、ユーザーや開発者は代替手段を求めるようになりました。このような課題を解決するために、Monadは効率的でユーザーフレンドリーなブロックチェーンネットワークとして誕生しました。

2. Monadの技術アーキテクチャと主な利点


2.1 技術アーキテクチャ


Monadは、以下のような革新的な技術により、高いパフォーマンスとスケーラビリティを実現しています：

MonadBFTコンセンサスメカニズム：TendermintやHotStuffのような古典的なコンセンサスアルゴリズムをベースに、Monadは重要な改良を加えました。リーダー中心のファンアウトとファンインの2ラウンド方式を採用し、通信オーバーヘッドとレイテンシーを最小限に抑えながら、高速なブロック確認とファイナリティを実現しています。

並列実行：Monadは複数のEVMインスタンスの同時実行をサポートし、イーサリアムの逐次トランザクション処理の制限を打破し、トランザクションの処理能力を大幅に向上させています。

遅延実行：コンセンサスと実行段階を切り離すことで、Monadはノードがコンセンサス段階でトランザクションの順序を確定する一方で、後の実行段階ではトランザクションを独立して実行し、リソース効率を高めます。

MonadDB：ブロックチェーンの検証とクエリ性能に最適化されたキーバリュー型ストレージシステムで、Monadの並列実行と非同期I/O操作をサポートし、高速な読み取り/書き込み操作、最適化された検証ストレージ、最小限のハードウェア負荷を特徴としています。


2.2 主な利点


高性能：イーサリアムのような既存のプラットフォームを大きく凌駕する、毎秒最大10,000件のトランザクション処理が可能。

低遅延: ブロック確認時間1秒、即時トランザクションが可能。

最低水準の手数料：トランザクションコストを削減し、DeFi、NFT、ブロックチェーンベースのゲームをより利用しやすく、身近にします。

完全なEVM互換性：開発者は既存のイーサリアムスマートコントラクトに大きな変更を加えることなくdAppsをMonadに移行でき、技術的な参入障壁を低減できます。

3. Monad の開発と資金調達の道のり


3.1 開発マイルストーン


2022年2月：Monadの創業チームがブロックチェーン・プロトコルの概念化と設計を開始。
2023年2月：初期段階の技術開発を支援するため、$1,900万のシード資金調達に成功。
2024年4月：Paradigmが主導する$2億2,500万のシリーズA資金調達を完了。市場がMonadの技術力を高く評価していることを裏付ける資金調達となった。
2024年12月：Monad財団を設立し、プロトコルのガバナンス、開発者への資金提供プログラム、エコシステムの成長、技術的なアップグレードを監督。
2025年2月：開発者向けEVM互換テスト環境を提供するパブリックテストネットを提供。

3.2 資金調達状況


Monadはこれまでに2回の資金調達で合計$2億4,400万以上を調達し、Paradigm、Castle Island Ventures、Brevan Howard Digitalなどの著名な投資家から支援を受けています。

4. Monadプロジェクトのアプリケーション


aPriori：マイナー抽出可能価値(MEV)に焦点を当てたMonadエコシステム内のリキッドステーキングプラットフォームで、ユーザーに効率的なステーキングソリューションを提供します。

Kintsu：ユーザーが資産を柔軟に利用しながらステーキングできるリキッドステーキングプロトコル。

Kuru：効率的な注文板メカニズムでユーザーの取引体験を向上させるために設計された分散型注文板取引所（CLOB）。

Monad Pad：MonadをベースとしたトークンとNFTの上場プラットフォームで、プロジェクトチームや開発者がトークンやNFTのプレセールやパブリックセールを通じて早期資金調達を行うことを可能にします。

5. Monadが重要な理由


5.1 スケーラビリティ課題の解決


最大10,000トランザクション/秒（TPS）をサポートするMonadの高処理能力アーキテクチャは、DeFiプラットフォーム、GameFiエコシステム、エンタープライズアプリケーションにスケーラビリティのあるインフラを提供し、Web3技術の普及を促進します。

5.2 ユーザー体験の向上


1秒のブロックタイムとシングルスロットのファイナリティにより、Monadはイーサリアムとは異なり、複数のブロック確認を必要とせずに瞬時にトランザクションを確認することができます。この低レイテンシー機能は、高速レスポンスのシナリオでよりスムーズな体験を提供でき、日常的にユーザーに利便性を提供します。

5.3 参加障壁とコストの低減


Monadの最低水準の手数料は、少額かつ頻繁なトランザクションを可能にし、DeFiユーザー、ゲーマー、一般ユーザーなど幅広い層がより低コストでWeb3アプリケーションに参加できるようにします。

5.4 開発者に馴染みのある環境を提供


イーサリアム仮想マシン（EVM）とMonadの完全な互換性により、既存のdAppをほぼそのまま移植でき、開発者にシームレスな移行ソリューションを提供します。この互換性により、Monadはイーサリアムに代わるより魅力的な選択肢となるだけでなく、開発障壁を下げることでエコシステムの成長を加速させ、Web3技術の大規模な採用にも貢献します。

ブロックチェーンの進化とWeb3の導入に注目している投資家や開発者にとって、Monadは間違いなく注目に値するプロジェクトです。ブロックチェーン業界のリーディングカンパニーとして、MEXCは、ユーザー様に包括的で専門的なサービスを提供しながら、Monadのような将来性の高いプロジェクトをサポートすることをお約束します。MEXCでは、よりスムーズな取引体験を楽しみながら、当社の専門チームが厳選した一流のプロジェクトにアクセスすることで、投資機会をいち早くつかむことができます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

ビットコインは最も安全で分散化されたブロックチェーンネットワークとして確立されていますが、スケーラビリティとプログラマビリティの面での制約も次第に明らかになってきました。ビットコインのメインネットは、セキュリティと分散性において業界標準を築いた一方で、トランザクション処理速度とコスト効率が犠牲となり、承認時間の遅延や高額な手数料といった課題が発生しています。また、ビットコインは本来スマートコントラ

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

ブロックチェーンとAI技術の融合が加速する中、Codattaは革新的な分散型データプロトコルとして登場し、Web3の大きな課題の一つである「高品質なデータインフラの構築・管理・収益化」に取り組んでいます。AIが膨大で信頼性の高い検証可能なデータを必要とする中で、Codattaはデータ作成者とAI開発者をつなぎ、生の情報を価値ある資産裏付け型リソースへと変換するパーミッションレスのマーケットプレイス

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

Labubuをまだ持っていなくても、世界中で話題になっているこの文化現象を耳にしたことはあるでしょう。1. Labubuとは？Labubuは、ベルギー系中国人アーティスト Kasing Lung が2015年から手がけるMonstersシリーズの主人公で、その独特の「かわいいけれども凶暴」なルックスで世界中のファンを魅了しています。2019年には、Pop Martとの強力なタイアップが実現。ブライ

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

2025年を迎え、Piネットワークはチャンスと課題が交錯する重要な局面を迎えています。モバイルマイニングという野心的な実験として始まったこのプロジェクトは、今や世界中で最も話題になっているブロックチェーンプロジェクトの1つに成長しました。暗号資産の採用とコンセンサスメカニズムに対する革新的なアプローチにより、Piネットワークは従来のブロックチェーンインフラと主流ユーザー向けアプリとのギャップを埋め

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得