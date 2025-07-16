期待高まる新興レイヤー1：Monadは市場を揺るがす存在となるか？

Monadは、高いパフォーマンスとスケーラビリティを実現しつつ、イーサリアム仮想マシン（EVM）との完全な互換性を維持しながら、イーサリアムのような従来のブロックチェーンのトランザクション処理能力とスケーラビリティの限界を克服するために設計された高性能レイヤー1ブロックチェーンプロジェクトです。





















Monadは、以下のような革新的な技術により、高いパフォーマンスとスケーラビリティを実現しています：





MonadBFTコンセンサスメカニズム：TendermintやHotStuffのような古典的なコンセンサスアルゴリズムをベースに、Monadは重要な改良を加えました。リーダー中心のファンアウトとファンインの2ラウンド方式を採用し、通信オーバーヘッドとレイテンシーを最小限に抑えながら、高速なブロック確認とファイナリティを実現しています。





並列実行：Monadは複数のEVMインスタンスの同時実行をサポートし、イーサリアムの逐次トランザクション処理の制限を打破し、トランザクションの処理能力を大幅に向上させています。





遅延実行：コンセンサスと実行段階を切り離すことで、Monadはノードがコンセンサス段階でトランザクションの順序を確定する一方で、後の実行段階ではトランザクションを独立して実行し、リソース効率を高めます。





MonadDB：ブロックチェーンの検証とクエリ性能に最適化されたキーバリュー型ストレージシステムで、Monadの並列実行と非同期I/O操作をサポートし、高速な読み取り/書き込み操作、最適化された検証ストレージ、最小限のハードウェア負荷を特徴としています。













高性能：イーサリアムのような既存のプラットフォームを大きく凌駕する、毎秒最大10,000件のトランザクション処理が可能。





低遅延: ブロック確認時間1秒、即時トランザクションが可能。





最低水準の手数料：トランザクションコストを削減し、DeFi、NFT、ブロックチェーンベースのゲームをより利用しやすく、身近にします。





完全なEVM互換性：開発者は既存のイーサリアムスマートコントラクトに大きな変更を加えることなくdAppsをMonadに移行でき、技術的な参入障壁を低減できます。













2022年2月：Monadの創業チームがブロックチェーン・プロトコルの概念化と設計を開始。

2023年2月：初期段階の技術開発を支援するため、$1,900万のシード資金調達に成功。

2024年4月：Paradigmが主導する$2億2,500万のシリーズA資金調達を完了。市場がMonadの技術力を高く評価していることを裏付ける資金調達となった。

2024年12月：Monad財団を設立し、プロトコルのガバナンス、開発者への資金提供プログラム、エコシステムの成長、技術的なアップグレードを監督。

2025年2月：開発者向けEVM互換テスト環境を提供するパブリックテストネットを提供。









Monadはこれまでに2回の資金調達で合計$2億4,400万以上を調達し、Paradigm、Castle Island Ventures、Brevan Howard Digitalなどの著名な投資家から支援を受けています。









aPriori：マイナー抽出可能価値(MEV)に焦点を当てたMonadエコシステム内のリキッドステーキングプラットフォームで、ユーザーに効率的なステーキングソリューションを提供します。





Kintsu：ユーザーが資産を柔軟に利用しながらステーキングできるリキッドステーキングプロトコル。





Kuru：効率的な注文板メカニズムでユーザーの取引体験を向上させるために設計された分散型注文板取引所（CLOB）。





Monad Pad：MonadをベースとしたトークンとNFTの上場プラットフォームで、プロジェクトチームや開発者がトークンやNFTのプレセールやパブリックセールを通じて早期資金調達を行うことを可能にします。













最大10,000トランザクション/秒（TPS）をサポートするMonadの高処理能力アーキテクチャは、DeFiプラットフォーム、GameFiエコシステム、エンタープライズアプリケーションにスケーラビリティのあるインフラを提供し、Web3技術の普及を促進します。









1秒のブロックタイムとシングルスロットのファイナリティにより、Monadはイーサリアムとは異なり、複数のブロック確認を必要とせずに瞬時にトランザクションを確認することができます。この低レイテンシー機能は、高速レスポンスのシナリオでよりスムーズな体験を提供でき、日常的にユーザーに利便性を提供します。









Monadの最低水準の手数料は、少額かつ頻繁なトランザクションを可能にし、DeFiユーザー、ゲーマー、一般ユーザーなど幅広い層がより低コストでWeb3アプリケーションに参加できるようにします。









イーサリアム仮想マシン（EVM）とMonadの完全な互換性により、既存のdAppをほぼそのまま移植でき、開発者にシームレスな移行ソリューションを提供します。この互換性により、Monadはイーサリアムに代わるより魅力的な選択肢となるだけでなく、開発障壁を下げることでエコシステムの成長を加速させ、Web3技術の大規模な採用にも貢献します。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。