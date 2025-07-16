急成長中のRWA分野：暗号資産市場に資本を流入させるためのゲートウェイとなるか？

2024年前半から、RWA（現実資産）分野はブロックチェーン業界で次第に注目の新しい概念となっています。Dune Analyticsのデータによると、RWAのナラティブは年初来、ミーム分野に次ぐ117％の上昇を示し、2番目に大きな成長を記録しています。代表的なプロジェクトであるOndo FinanceのネイティブトークンONDOは、1週間で110％以上上昇し、RWA分野全体を牽引するとともに、複数のプロジェクトトークンが継続的に史上最高値を更新しています。





さらに、RWAは機関投資家市場の注目を集めており、ボストン・コンサルティング・グループ、Messari、Binance Researchなど、複数の機関がレポート内でRWAの可能性を強調しています。Citibank、BlackRock、Fidelity、JPMorganといった伝統的な大手金融機関もこの分野に参入しています。7月中旬、香港の金鐘（アドミラルティ）にある中港金融精英交流センターでは、商学院、香港科学技術大学、および様々な企業や団体のエリートが集まり、国境を越えたデータのフローや暗号資産に関する最先端の問題について議論しました。このシンポジウムでは、特に現実資産（RWA）と暗号資産の組み合わせに注目し、この分野の最新動向と可能性について議論が交わされました。





現実資産（RWA）は全く新しい概念ではなく、むしろ新しい分野だといえます。これは現実資産とトークン化を組み合わせたもので、従来の資産とWeb3.0の暗号資産との融合を象徴しています。ブロックチェーン上では、RWAトークンは取引可能な実際の資産を表しています。これらのトークンは、債券（国債や社債など）、株式（不動産や金など）など、現実資産をオンチェーン上で表現したものです。近年では、合成資産プロトコル（Mirror、Synthetix、MakerDAOなど）やNFTアプリ（IPトークン化や美術品の分割所有など）がすべてRWAのコンセプトに関わっています。





主な適用場面は以下の通りです：





資産のトークン化：不動産、金、美術品などの伝統的な資産をトークン化技術を用いてブロックチェーン上で表現し、取引や投資を容易にします。この方法により、高価値資産の小口取引が可能になり、投資の敷居が低くなります。





融資チャネルの拡大：企業や個人は、現実資産を担保として利用することで、新しい融資チャネルを確保できます。例えば、不動産を抵当に入れることでRWAを通じた融資を確保したり、美術品をトークン化することで資金を調達したりすることができます。





資産の証券化：現実資産の収益権をデジタル証券に変換し、ブロックチェーン技術を通じて透明かつ効率的な取引を可能にします。この方法は、債券や株式などの伝統的な金融資産をデジタル化する際によく用いられます。





DeFiの統合： RWA資産を分散型金融（DeFi）プラットフォームに統合することで、RWAを基盤とした融資プロトコルや流動性プールなど、より多くの金融商品やサービスをユーザーに提供します。





スマートコントラクトの活用：スマートコントラクトを活用して、収益の自動配分や権利義務の管理など、RWA資産に関する取引の自動実行・管理を行うことで、業務の効率化や透明性の向上を図ります。





簡単な例を見てみましょう：私たちがよく使用するUSDTはRWA（現実資産）の一例です。USDTは現実世界のドルがオンチェーン上の資産に裏付けされています。これをさらに考えてみると、楽器や時計、限定スニーカーのような小さな商品であれ、不動産のような大きな資産であれ、現実資産は理論的にブロックチェーン上で表現することができます。すでにRWAの実例が次々と登場し始めています。例えば、今年6月、AnimocaとGalaxyの共同創業者であるYat Siu氏は、オークションで入手したロシアの皇帝エカチェリーナ大帝がかつて所有していたバイオリンをGalaxyの担保とし、数百万ドル相当の融資を受けました。現実資産の保有者にとっては、現実資産に流動性を提供できるため、間違いなくメリットがあると言えます。また、トークンやNFTの形で資産を保有するオンチェーンユーザーにとっても、現実世界の裏付けがあることで、一層安全性が高まります。機関投資家の参加やオンチェーンデータはいずれも成長トレンドを示しています。





近年、データ要素と暗号資産取引は、政策や市場の議論の焦点となっています。さまざまなデータ機関の設立は、データ要素の重要性の高まりを示しています。例えば、RuiHe CapitalはRWA投資銀行の設立を進めており、認可を受けた取引所や香港の金融機関と協力してRWAモデルの適用を促進することを目指しています。Duneのデータダッシュボードによると、DEXにおける関連トークンのオンチェーンの累計取引高は着実に増加していることが明らかになっています。









CoinGeckoの2024年第2四半期の暗号資産業界レポートによると、RWA分野は第2四半期のウェブトラフィックの11.3%を占めており、第1位のミームトークンの14.34%に次いで2位でした。これらの数字は、RWA分野がますます注目を集めており、次世代の暗号資産の成長を牽引する存在になりつつあることを示しています。RWA.xyzのデータによると、執筆時点で、RWA分野のオンチェーン資産は117億3000万ドルに達しており、主にプライベートクレジット、米国債、コモディティなどに集中しています。様々なデータや分析から、この新興のRWA分野が大きな活力を示していることがうかがえます。









もちろん、RWA分野が急速に発展する一方で、いくつかの問題や課題にも直面しています：





高い参入障壁： 伝統的な資産の保有者や一般ユーザーにとって、RWA分野に参入するための知識と技術の障壁は比較的高いものとなっています。例えば、自分のアート作品の資産をトークン化したい場合、RWA関連の技術やブロックチェーンの運用について詳しく学ぶ必要があり、参入が難しいといえます。さらに、他のRWAサービス商品には高額な手数料が発生する場合も多いです。

流動性の低さ：現在、さまざまな機関が提供しているRWA商品の大半は米国債およびプライベートクレジットに集中しているため、コモディティをベースにした商品はほとんどありません。





Plume Networkは、RWA分野で初のモジュラー型レイヤー2パブリックチェーンとして、RWAへの参入障壁を下げ、参加者に堅牢なDeFiエコシステムを通じてRWAとのインタラクション、そしてRWAへの投資を行うプラットフォームを提供することを目指しています。また、一方では、新規ユーザーを取り込み、他方では、RWAのオンチェーン流動性を解放し、活気あるエコシステムの構築を図っています。





Plume NetworkはArbitrum Nitroスタック上に構築されており、イーサリアムエコシステムとの高い互換性を実現しています。イーサリアムエコシステムの開発者は、直接Plumeチェーンにアプリケーションを移行することができます。現在、ERC-20、ERC-721、ERC-1155、ERC-3643といった様々なトークン標準を全面的にサポートしています。これによってユーザーに多くの資産トークン化の選択肢を提供しています。





Plume Networkは、Haun Venturesが主導し、Galaxy Ventures、Superscrypt、A Capitalが参加する1000万ドルのシードラウンドを完了しました。また、InjectiveのEric Chen氏、Wormhole LabsのAnthony Ramirez氏、EigenlayerのCalvin Liu氏といったエンジェル投資家からもサポートを受けています。Plumeのテストネットフェーズにはすでに150以上のプロジェクトが集まっており、収集品、合成資産、高級品、不動産、融資プロトコル、無期限先物DEXなどの分野を網羅しています。特筆すべきは、Plume Networkのテストネットインセンティブプログラムがコミュニティ内で広く注目を集めていることです。このイベントは「Global Travel」をテーマとしており、ユーザーはさまざまな国（エコシステム）を探索し、トラベルタスクを完了して友達を招待することで、ポイントや将来のエアドロップトークンを獲得することができます。









業界の視点

最近、イーサリアムの共同創設者であるヴィタリック・ブテリン氏は、トークンの形で企業の株式を売却するというアイデアへの支持をソーシャルメディア上で表明しました。彼は、このアイデアを現実資産（RWA）のコンセプトと関連付けており、RWAを支持するとともに、より多様なRWAがブロックチェーン上に登場することを望んでいると述べています。また、これによりアプリは単一の発行者や資産価値に関連するシステミックリスクにさらされることなく、さまざまなRWAを利用できるようになると考えています。













市場予測

Citibankのレポートによると、RWAのトークン化市場は2030年までに4兆ドルに達すると予想されています。CentrifugeやMakerDAOのようなプロジェクトは、すでにRWAの市場潜在力を示しています。ボストン・コンサルティング・グループの予測によると、世界の金融資産のトークン化市場は2030年までに16兆ドルに達すると推定されています。RWA分野の現在の時価総額が60億ドルであることと比較すると、RWA市場は今後も大きな成長の可能性を秘めていることがわかります。





全体として、RWAは伝統的な金融と暗号資産をつなぐ架け橋として、大きな発展の可能性および成長機会を示しています。資本効率の改善、資金調達コストの削減、市場流動性の向上など、RWAはブロックチェーン上での応用を通じて金融業界に大きな変革をもたらすことが期待されています。Plumeは、RWA向けに特別に設計された初のモジュラー型EVM レイヤー2ネットワークとして、参入障壁の低減、流動性の向上、コンプライアンスの促進に取り組んでおり、RWA分野の革新と発展を促進することが期待されています。Plumeはまだテスト段階にありますが、将来のメインネットでのパフォーマンスこそが極めて重要です。いずれにせよ、コミュニティから大きな注目を集めるRWA分野の有望な新参者として、Plume Networkが伝統的な金融の近代化において極めて重要な役割を果たし、業界全体に新たな勢いと発展の機会をもたらすことが期待されています。





免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。