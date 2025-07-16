取引におけるファンダメンタル分析





投資の真の基盤であり、すべての資産クラスに適用されるのがファンダメンタル分析です。伝統的な金融市場では、ファンダメンタル分析とは、資産の本来の価値を評価し、将来の価格に影響を与える可能性のある要因を分析することを指します。この分析は、マクロ経済要因、ミクロ経済要因、財務諸表、業界動向などに基づいています。ファンダメンタル分析は、大きく分けて2つのアプローチに分類できます。トップダウンとボトムアップです。





暗号資産のファンダメンタル分析は、伝統的な金融市場の分析とは若干異なり、まだ発展途上です。暗号資産のファンダメンタル分析では、以下の方法が一般的に用いられます。①オンチェーン指標 ②プロジェクト分析 ③トークン分析 です。これらの3つの方法は、暗号資産の現物取引と先物取引の両方に適用できます。









① アクティブアドレス





ブロックチェーンネットワーク上のアクティブアドレス数を分析することで、ユーザー参加度を把握することができます。時間とともにアクティブアドレス数が増加している場合は、ユーザーベースが拡大していることを示し、プロジェクトの資産を保有することがポジティブな兆候と考えられるかもしれません。逆に、アクティブアドレス数が減少している場合は、ユーザーベースが縮小していることを示し、投資家はプロジェクトの資産を減らす可能性があります。アクティブアドレス数を分析するには、日次または週次でネットワーク上で資産を送受信するユニークなアドレス数を追跡します。時間経過に伴うアクティブアドレス数の変化率や、取引高など他の指標との比較を考慮することが重要です。ブロックチェーン上のアクティブアドレス数を追跡するには、そのプロジェクトに特化したブロックチェーンエクスプローラー（イーサリアムならEtherscanなど）を利用することが一般的です。





② ハッシュレート





ハッシュレート指標は、ビットコインやイーサリアム、ビットコインキャッシュなどのProof-of-Work（PoW）コンセンサスメカニズムに基づく暗号資産にのみ適用されることに注意してください。PoWネットワークでは、マイナーは暗号化された計算によって取引を検証し、ネットワークを安全に保つ役割を担っています。彼らは強力なコンピューターを使って複雑な数学的なパズルを解いてこのタスクを達成します。ハッシュデータは、各パズルの解として見つかったものを表し、ハッシュレートは、トランザクションの処理に費やされる総計算能力を測る指標です。安全なネットワークは、高いハッシュレートを持ちます。例えば、下のチャートに示すように、ビットコインの場合、ハッシュレートはビットコインのマイニング難易度と正の相関があり、価格変動に応じて変化します。





③ Total Value Locked (TVL)





Total Value Locked (TVL)は、分散型金融（DeFi）プロジェクトのパフォーマンスを測るために用いられる特有の指標です。TVLとは、Total Value Lockedの略で、ユーザーがDeFiプラットフォームにステーキングしたりロックしたりした暗号資産の総額を指します。投資家はTVLデータを用いて、異なるDeFiプロジェクトの成長を比較することができます。一般的に、TVLが高いほど、プロジェクトへの人気や関心が高いことを示し、TVLが低いほど、市場の注目度が低いことを示します。DeFiLlamaは、TVLを調べるための優良コンテンツです。









① ホワイトペーパー





ホワイトペーパーとは、プロジェクトの背景、原理、開発、チーム構成、プロジェクトのロードマップなどの重要な要因を説明するために用いられるプロジェクトの基本文書です。したがって、ホワイトペーパーはプロジェクトのビジネスプランのようなものであり、資金調達活動の核心となります。ブロックチェーンプロジェクトの文脈では、ホワイトペーパーはプロジェクトのビジネスモデル、技術能力、チームの専門性、将来性などを紹介する公式発表として機能します。プロジェクトの品質やポテンシャルを評価するための重要な基礎となります。





② チームのバックグラウンド





チームのバックグラウンドは、プロジェクト分析の重要な要素です。まず、チームが類似した製品の開発経験があるか、成功したプロジェクトの実績があるかどうかは、投資家の信頼を高めることができます。次に、チーム内に業界のリーダーがいるかどうかも重要です。例えば、イーサリアムには業界で有名なVitalik Buterin氏がおり、YFIには技術のエキスパートとして認められているAndre Cronje氏がいます。プロジェクトに有名な業界のリーダーがいることは、そのプロジェクトが高品質なものである可能性を示すことがよくあります。また、投資機関のバックグラウンドも重要な考慮事項です。強力で信頼できる投資機関は、プロジェクトに技術的なサポート、人材獲得、業界資源へのアクセスなどを提供することができます。有名な暗号資産投資機関としては、Andreessen Horowitz (a16z)、Multicoin Capital、DCG (Digital Currency Group)などが挙げられます。





③ 競合他社





プロジェクトに投資する前に、プロジェクトが解決しようとしている問題や目指している方向性を理解することは有益です。プロジェクトがその分野で直接的な競合他社がいない場合は、将来的に市場のリーダーになる可能性のある革新的なプロジェクトであることを示すかもしれません。そのような場合、プロジェクトのトークンの評価には大きなポテンシャルがあるかもしれません。しかし、同じ分野に競合他社がいる場合は、これらの競合他社が業界でどのように評価されているかを評価することが必要です。そして、プロジェクトチームのバックグラウンドや関係する投資家、革新性などの要素を考慮して、プロジェクトの潜在的な市場価値を大まかに見積もることができます。





④ ニュース分析





ニュースはプロジェクトトークンの価格変動に大きな影響を与えることもあります。DeFiプロジェクトで大規模なセキュリティ侵害などのブラックスワンイベントが発生した場合は、トークン価格が大幅に下落する可能性があります。一方で、XRPが証券ではないとSECが判断したというようなポジティブなニュースは、トークン価格を大幅に上昇させる可能性があります。さらに、マクロ経済データも暗号資産の価格変動にある程度影響を与えることがあります。したがって、プロジェクトニュースやマクロ経済データに注意を払い、ブラックスワンイベントに備えることが重要です。





注：暗号資産のニュースやマクロ経済データはMEXCのウェブサイトで閲覧することができます。左上の[市場]をクリックし、[マクロデータ]に入ってください。













① 市場資本化と完全希薄後時価総額（FDV）





暗号資産プロジェクトの時価総額と完全希薄後時価総額（以下、FDV）には大きな違いがあります。FDVとは、すべてのトークンが流通しているときのプロトコルの総市場価値を指します。プロジェクトの資産を長期的に保有するつもりの人にとっては、この違いを理解することは非常に価値があります。プロジェクトの時価総額とFDVに大きな差がある場合、それはまだ流通していないトークンが多く存在することを意味します。したがって、投資家は、これらの新しいトークンが市場に入ると、かなりの売り圧力が生じる可能性があることを認識する必要があります。





新しく立ち上げられたプロジェクトは、このような状況に直面することがよくあります。なぜなら、トークンの流通量は通常、総供給量の一部に過ぎないからです。例えば、CurveがCRVトークンをリリースしたとき、トークンの取引価格は15-20ドルに達し、プロトコルのFDVは500億ドルを超えました。この評価額は当時のイーサリアムよりも高かったのです！明らかに、このような過剰な評価は合理的ではなく、市場は自己修正的な下落を起こす可能性が高いです。一方で、過小評価されたプロジェクトは、トークン価格の上昇を引き起こす可能性があります。





②収益とバーン（焼却）メカニズム





プロジェクトのホワイトペーパーでは、通常、トークンの収益とバーンメカニズムが概説されています。一般的には、プロジェクトの活動に参加したり、プロジェクトのトークンをステーキングしたりすることで、追加のトークンを獲得することができます。バーンメカニズムは、トークンの総供給量を制御し、インフレを回避するために設計されています。バーンの一般的な方法としては、トークンの買い戻しや取引からの手数料のバーンなどがあります。プロジェクトに投資する前には、無制限のトークン生成などの不利な要因を避けるために、収益とバーンメカニズムを理解することが重要です。









基本的な分析は暗号資産市場において確かに重要であり、テクニカル分析の限界を補うことができます。それは投資家が身につけなければならない重要なスキルの一つです。特定のプロジェクトのトークンに投資したり保有したりする決断をするときには、プロジェクトの基本的な要素を包括的に理解することが望ましいです。しかし、基本的な要素が強力であっても、プロジェクトのトークンが大幅な価格上昇を経験しないこともあり得ることに注意する必要があります。そのような場合は、基本的な分析とテクニカル分析を組み合わせて、より包括的な投資アプローチを採用することがお勧めです。





