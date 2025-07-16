一目均衡表（ICHIMOKU Cloud）は、複数のテクニカル指標を1つのチャートにまとめたテクニカル分析手法です。これは、潜在的なサポートエリアやレジスタンスエリア、トレンドの方向性を表示し、明確な価格動向を分析することができるため、トレーダーが最適なエントリーポイントやエグジットポイントを見つけるのに役立ちます。 一目均衡表は、1930年代に日本のジャーナリスト細田悟一氏によって提唱されました一目均衡表（ICHIMOKU Cloud）は、複数のテクニカル指標を1つのチャートにまとめたテクニカル分析手法です。これは、潜在的なサポートエリアやレジスタンスエリア、トレンドの方向性を表示し、明確な価格動向を分析することができるため、トレーダーが最適なエントリーポイントやエグジットポイントを見つけるのに役立ちます。 一目均衡表は、1930年代に日本のジャーナリスト細田悟一氏によって提唱されました
学ぶ/初心者向けガイド/テクニカル指標/一目均衡表とは

一目均衡表とは

一目均衡表（ICHIMOKU Cloud）は、複数のテクニカル指標を1つのチャートにまとめたテクニカル分析手法です。これは、潜在的なサポートエリアやレジスタンスエリア、トレンドの方向性を表示し、明確な価格動向を分析することができるため、トレーダーが最適なエントリーポイントやエグジットポイントを見つけるのに役立ちます。

一目均衡表は、1930年代に日本のジャーナリスト細田悟一氏によって提唱されました。この分析手法は、長年の研究と改良を重ね、最終的には1960年代に公開され、今日テクニカル分析で広く使用されている有名な指標となりました。
MEXCの先物取引では、一目均衡表を導入しています。スタンダードのKラインチャートにこのインジケーターを追加し、日々の先物取引をサポートするために使用することができます。

1. 一目均衡表の構成


一目均衡表は、転換線、基準線、遅行スパン、リーディングスパンA、リーディングスパンBの5つの部分から構成されています。

1.1 転換線： 9日移動平均線。計算方法：転換線＝（9日間の最高値＋9日間の最安値）÷2。下図の青い線で表されます。

1.2 基準線（Kijun-sen）： 26日移動平均線。計算方法：基準線＝（26日間の最高値＋26日間の最安値）÷2。下図の茶色の線で表されます。

1.3 遅行スパン（Chikou Span）： 遅行スパンは、当日の終値を26日前の位置にプロットしたもので、下図の深緑色の線で表されます。

1.4 リーディングスパンA(Senkou Span A)： 転換線と基準線の移動平均を通じて、今後26日間のトレンドを予測します。計算方法：リーディングスパンA＝（転換線＋基準線）÷2。下図の薄緑色の線で表されます。

1.5 リーディングスパンB（Senkou Span B）： 52日移動平均線を通じて、今後26日以内のトレンドを予測します。計算方法：リーディングスパンB＝（52日間の最高値＋52日間の最安値）÷2。下図のピンクの線で表されます。

1.6 雲（Cloud）： リーディングスパンAとリーディングスパンBの間の領域。


2. 一目均衡表の使い方


2.1 将来のトレンドの方向性の判断


図に見られるように、雲はKラインチャートの直近26日（期間）にまたがっています。

リーディングスパンAがリーディングスパンBより高く、緑色の雲を形成している場合は、強気トレンドのシグナルと見ることができます。逆に、赤い雲は弱気トレンドを示します。赤い雲から緑の雲への移行は強気トレンドを示し、緑の雲から赤い雲への移行は弱気トレンドを示します。

市場価格が雲の上にある場合は強気トレンド、雲の下にある場合は弱気トレンドとなります。

2.2 トレーディングシグナルの生成


上昇トレンドでは、トークン価格が雲の上にありながら基準線を上回ると買いシグナルが発生します。逆に下降トレンドでは、トークン価格が雲を下回りながら基準線を下回ると売りシグナルが発生します。

同様に、上昇トレンドでは、価格が雲の上にありながら転換線が基準線を上回ると買いシグナルが発生します。逆に、下降トレンドでは、価格が雲の下にあるときに転換線が基準線を下回ると売りシグナルが発生します。

2.3 レジスタンスラインとサポートラインの形成


雲の両側のリーディングスパンAとリーディングスパンBは、価格変動におけるレジスタンスラインとサポートラインを形成し、トレーダーに今後26日間のサポートライン/レジスタンスラインの予測を提供します。チャート上の雲の幅が広いほど、トレンドが反転する可能性が低くなります。

3. MEXCでの一目均衡表の使い方


現在、一目均衡表はウェブ版で利用可能ですが、アプリ版ではまだサポートされていません。

3.1 一目均衡表の開き方


MEXC公式ウェブを開き、ログインします。[先物取引]から[USDT-M無期限先物]を選択し、先物取引ページにアクセスします。(注：COIN-M無期限先物も手順は同じです。)

先物取引画面にて、[インジケーター]ボタンをクリックし、[ICHIMOKU Cloud]にチェックを入れ、[確認]ボタンをクリックすると、一目均衡表のデータ指標が表示されます。


3.2 一目均衡表の設定方法


一目均衡表を有効にすると、Kラインチャートの上にインジケーターに含まれる関連データが表示されます。これらのデータには、カーソルの現在位置に対応する情報と、チャート上の対応する線の色が表示されます。

一目均衡表を閉じるには、[X]ボタンをクリックします。


設定ボタンをクリックすると、一目均衡表の基本パラメータデータを変更できます。また、線の色や太さなど、お好みに合わせてカスタマイズすることもできます。


一目均衡表は、市場動向を把握する機会を与えてくれます。他のインジケーターと組み合わせて、独自の取引戦略を立てることができます。どのインジケーターも完全ではないため、様々なインジケーターを組み合わせることで、相場分析を強化することができます。また、先物取引では、戦略の誤りによる多額の損失を避けるために、ポジションをオープンする際に損切り注文を設定することをお勧めします。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


