先物ファンダメンタル分析





先物取引は現物取引とは異なり、「ハイレバレッジ、ハイリスク、ハイリターン」が特徴で、多くのトレーダーから注目されています。しかし、先物取引は参入障壁が高く、損失を被る個人も多くいます。そのため、先物取引の基盤となる資産を総合的に理解し、先物取引のファンダメンタル分析を行うことで、損失を最小限に抑え、利益を得る機会を増やすことが必要です。









先物ファンダメンタル分析とは、トレーダーがプロジェクトの基本的な要素を基にして先物の価格を評価する手法を指すものです。一般的なファンダメンタルズには、プロジェクトのオンチェーン指標やトークン関連データが含まれます。これらのデータを詳しく解釈することで、ファンダメンタル先物分析は、暗号資産の実際の状況を包括的に理解し、その真の価値を評価することを可能にします。実際の価値と現在の市場価格は異なる可能性があり、両者の間に大きな格差がある場合、トレーダーは先物取引の機会を得ます。









多くのトレーダーは、先物取引を行う際にテクニカル分析を採用し、Kラインパターンや出来高と価格の関係を頼りに、現在の先物取引の種類に応じた取引機会を判断します。しかし、テクニカル分析は確実ではなく、歪みの可能性があります。その起源をたどると、テクニカル分析は、過去の市場動向を研究し、確率の高いパターンや循環的な傾向を推測することから始まります。その結果、様々なテクニカル分析手法は経験的であり、結果は加工された情報から導き出されます。トレーダーは先物市場のトレンドが現れた後に行動を起こします。これは、テクニカル分析の最悪の側面ではありません。競争が非常に激しい先物市場では、市場価格動向は多様であり、異なるテクニカル分析手法によって一貫性のない、あるいは矛盾した結論が導き出される可能性もあるため、トレーダーはポジションを建てる方向性を決定することが難しくなります。





結論的に言えば、テクニカル分析は必ずしも完璧ではなく、ズレが生じる可能性があります。しかし、ファンダメンタル分析は、上記のテクニカル分析の欠点を効果的に補い、より包括的、長期的、かつ決定的な分析アプローチを提供することができます。第一に、ファンダメンタル先物分析には、オンチェーン指標、トークンデータ、その他の包括的な市場要因が含まれます。第二に、ファンダメンタル先物分析は、資産価格の長期トレンドを幅広く予測することができます。最後に、テクニカル分析のあいまいな性質とは異なり、ファンダメンタル分析から導かれる結論は多くの場合確定的です。





しかし、プロジェクトのファンダメンタルズが強くても、トークン価格が短期間で大きく上昇しない場合もあることに注意が必要です。同様に、プロジェクトのファンダメンタルズが悪くても、トークン価格が急落するとは限りません。なぜなら、ファンダメンタル先物分析は主に長期的なトレンドの取引機会を特定することに重点を置いているからです。短期的な売買ポイントを特定するためには、ファンダメンタル分析をテクニカル分析で補完することをお勧めします。









以下の5つの先物ファンダメンタル分析データを使用できます：①アクティブアドレス ②ハッシュレート ③トータルロックバリュー（TVL） ④時価総額と完全希薄化評価 ⑤トークン供給量。





①アクティブアドレス

アクティブアドレスは、ブロックチェーンネットワーク内のアクティブアドレスを分析することで、ユーザーの参加状況を把握します。アクティブアドレスの数が時間の経過とともに増加すれば、それはプロジェクトのエコシステムが繁栄していることを意味します。この期間中、トークン価格が低い場合は、プロジェクトの資産を保有し、ロングポジションを取引することを検討することをお勧めします。逆に、アクティブアドレスの減少はユーザーの減少を示唆しており、プロジェクトの資産の保有を減らし、ショートポジションの取引を検討することにつながる可能性があります。一般的に、アクティブアドレスの追跡は、イーサスキャンなどのプロジェクトのブロックエクスプローラーで実現できます。





②ハッシュレート

ハッシュレートの指標は、ビットコイン、ビットコインキャッシュなどのプルーフ・オブ・ワーク（PoW）に基づく暗号資産にのみ適用されることに注意が必要です。プルーフ・オブ・ワークのネットワークでは、マイナーは強力なコンピュータを使用して複雑な数学的問題を解くことによってトランザクションを検証し、ネットワークを保護します。ハッシュデータは各パズルの解を表し、ハッシュレートはトランザクションを処理する総計算能力の指標となります。





一般的に、ハッシュレートは暗号資産の長期的な価値と正の相関関係があります。ハッシュレートが高ければ高いほど、マイナーはその暗号資産の基盤インフラに長期的な資本を投資する意思があることを示します。暗号資産のハッシュレートが上昇すると、マイナーの投資が増加し、トークンの価値が過小評価される可能性があるため、ロングポジションを取引する機会が得られます。逆に、ハッシュレートが低下すると、マイナーがプロジェクトから出金していることを示唆し、トークンの価値が過大評価され、ショートポジション取引の機会が提供される可能性があります。





BTCハッシュレート 出典：Bitinfocharts





③トータルロックバリュー（TVL）

Total Locked Value（TVL）は、特に分散型金融（DeFi）プロジェクトの強さを測定するために使用されます。TVLはTotal Value Lockedの略称で、ユーザーがDeFiプラットフォーム内でステークまたはロックした暗号資産の合計値を包括しています。投資家はTVLデータを使用して、異なるDeFiプロジェクトの成長を比較することができます。TVLを照会する一般的なプラットフォームには、DeFiLlamaが含まれます。





通常、TVLはプロジェクトの人気を表します。TVLが上昇すれば、ロングポジションの潜在的な取引機会を示唆します。TVLが低い場合は、そのプロジェクトに対する市場の注目度が低く、資金が急速に流出していることを示し、ショートポジションを取引する機会を提供します。





④時価総額と完全希薄化評価

時価総額と完全希薄化評価額には大きな違いがあります。完全希薄化評価とは、すべての暗号資産が流通していると仮定した場合のプロトコルの時価総額のことです。この違いを理解することは、先物取引の機会を求める人にとって価値があります。プロジェクトの時価総額と完全希薄化評価額との間に大きな差がある場合、それはトークンのかなりの部分がまだ流通していないことを意味します。新しい暗号資産が市場に導入されると、かなりの売り圧力がかかります。





このような状況は、新しく立ち上げられたプロジェクトによく見られ、暗号資産の流通供給は総供給量のごく一部に過ぎないことがよくあります。例えば、CurveがCRVトークンをリリースしたとき、その取引価格は15～20ドルに達し、完全希薄化後の評価額は500億ドルを超えました。これは当時のイーサリアムの評価額よりも高いものでした。明らかに、このような高騰した評価額は不合理であり、市場は減少することで自己修正する可能性が高いです。したがって、このようなケースでは、ショートポジション取引の機会が存在する可能性があります。逆に、過小評価された場合は、プロジェクトのトークン価格が上昇し、ロングポジション取引の機会を提供する可能性があります。





⑤トークン供給量

プロジェクトの他の基本的側面が比較的等しい場合、暗号資産の供給は資産価格に大きく影響します。最大供給量と流通供給量は主要なトークン供給指標であり、特に流通供給量は重要です。





ファンダメンタル先物分析の文脈では、循環供給は長期保有の理論的基礎となります。具体的には、循環供給量が少なく、チップが比較的集中している場合、トークン価格が上昇する可能性が高く、ロングポジションを保有するのに適しています。トークンの流通量が多く、チップが分散している場合、価格上昇の可能性は低くなり、ショートポジションの保有が有利になります。













前述の5つのデータポイントは、ファンダメンタル先物分析において非常に重要であり、取引の長期的な方向性を示すことができます。要約すると、データのパフォーマンスが良くてもトークン価格が上昇しない場合、トークンの真の価値が過小評価されている可能性があり、長期的なロングのチャンスとなります。逆に、データが下落してもトークン価格が安定している場合は、トークンの真の価値が過大評価されている可能性があり、長期的にはショートのチャンスとなります。





先物取引におけるファンダメンタル分析は、テクニカル分析の欠点を補うことができるため、非常に重要です。ファンダメンタル分析は、投資家が把握しなければならない重要なスキルの一つです。先物ポジションの方向性と数量を決定する際には、プロジェクトのファンダメンタルズを総合的に理解することが望ましいです。しかし、通常、特定の売買ポイントをピンポイントで特定するためには、テクニカル分析の手法を組み合わせる必要があることに留意することが重要です。







