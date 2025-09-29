MEXCの取引ルールガイド：効率的な現物取引のために





暗号資産の現物取引では、価格分析や戦略選択に加えて、取引プラットフォームの市場ルールを理解し遵守することも同様に重要です。MEXCユーザーにとって、各取引ペアには価格の動きがあるだけでなく、最低注文数量、最低価格変更単位、最小注文額、注文タイプごとの最大注文数量といった特定の注文ルールが設定されています。これらのルールを理解していないと、重要な局面で注文が失敗し、市場機会を逃す可能性があります。









MEXCで現物取引を行う際には、各取引ペアに固有の取引ルールが存在します。これらのルールは、最低注文数量、最低価格変更単位、最小注文額といった内容をカバーしています。





異なる取引ペアは、USDT、USDC、BTC、ETHなど異なる現物市場に上場されているため、MEXCユーザーは取引する市場ごとの特定のルールを理解し遵守する必要があります。そうでない場合、要件を満たさない注文は成立しない可能性があります。













MEXCにおける主な現物取引市場は以下の通りです：

















最低注文数量とは、注文を出す際に必要となる最低限のトークン数を指します。





MEXCでは、任意の取引ペアで暗号資産を売買できますが、各注文は最低注文数量を満たさなければなりません。要件を満たさない場合、注文は成立しません。注文が正常に出された場合は、システムによりマッチング・執行されます。









最小数量変動単位とは、特定の取引ペアで注文数量を調整できる最小単位を指します。言い換えれば、数量変動の精度を定義するものです。例えば、ある取引ペアの最小数量変動単位が0.01の場合、注文数量は0.01の倍数でのみ増減できます。









最低価格変更単位とは、取引ペアの価格を調整できる最小単位を指し、その市場の基軸通貨で測定されます。













最小注文額とは、現物取引の基本的なしきい値を示します。取引ペアを選び買い注文を出す際、そのペアの最小注文額要件を満たさなければ、マッチングプロセスに進むことができません。





市場ごとの1注文あたりの最小注文額は以下の通りです：





USDT市場：1 USDT/注文

ETH市場：0.0001 ETH/注文

BTC市場：0.000005 BTC/注文

USDC市場：5 USDC/注文

TUSD市場：5 TUSD/注文

BUSD市場：5 BUSD/注文

















指値注文を出す際には、1注文あたりに設定できる最大数量がプラットフォームによって定められています。この制限は、取引中の極端な価格変動や流動性不足のリスクを軽減するために設けられています。









ストップリミットなどの条件付き注文も、トリガー価格が設定されると最大注文数量の制限を受けます。このルールは、大口注文がトリガーすることによる急激な市場ショックを防ぐために設けられています。









MEXCの市場取引ルールを把握することで、要件を満たさないことによる注文失敗のリスクを軽減できるだけでなく、より精度の高い取引戦略を立てることができます。





例えば、最低価格変更単位を理解することで、より効果的に売買価格を設定できますし、最小注文額を理解することで、注文額不足による機会損失を防ぐことができます。





さらに、大口取引や高頻度取引においては、事前に注文数量制限を把握しておくことで、注文の最適化を行い、システム制約による遅延やスリッページを最小限に抑えることができます。









現物取引において、特に大口取引や短期取引を行う際には、市場取引ルールを満たさないと注文が失敗することがあります。このリスクを最小限に抑えるためには、以下を推奨します：





事前に取引ペアのルールを確認：MEXCの取引画面や MEXCの取引画面や ヘルプセンター で、選択したペアの最低注文数量、最低価格変更単位、最小注文額などの要件を確認してください。





公式カスタマーサービスやチャットボットを活用：取引前にMEXCのオンラインカスタマーサービスやチャットボットを利用できます。特に異なる市場間の取引を行う際にはルールの詳細を確認してください。









