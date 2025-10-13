MEXCで、MEXCer様は現物取引を通じて暗号資産を入手できるだけでなく、最大500倍のレバレッジを利用した先物取引を通じてより高い利益を得ることもできます。では、現物取引と先物取引の違いは何でしょうか？トレーダーはそれぞれの取引から異なるリターンを得ることができますが、他にこの2つを区別するものはあるのでしょうか？この記事を読めば、現物取引と先物取引の基本が理解できるはずです。 1. 異なる投MEXCで、MEXCer様は現物取引を通じて暗号資産を入手できるだけでなく、最大500倍のレバレッジを利用した先物取引を通じてより高い利益を得ることもできます。では、現物取引と先物取引の違いは何でしょうか？トレーダーはそれぞれの取引から異なるリターンを得ることができますが、他にこの2つを区別するものはあるのでしょうか？この記事を読めば、現物取引と先物取引の基本が理解できるはずです。 1. 異なる投
現物取引 vs 先物取引

2025/10/13MEXC
0m
#初級#現物#先物#初心者
MEXCで、MEXCer様は現物取引を通じて暗号資産を入手できるだけでなく、最大500倍のレバレッジを利用した先物取引を通じてより高い利益を得ることもできます。では、現物取引と先物取引の違いは何でしょうか？トレーダーはそれぞれの取引から異なるリターンを得ることができますが、他にこの2つを区別するものはあるのでしょうか？この記事を読めば、現物取引と先物取引の基本が理解できるはずです。

1. 異なる投資対象


  • MEXCで現物取引を行う場合、MEXCerの皆様は1BTCや1ETHのような暗号資産を売買することができます。現物取引で暗号資産を購入した後、MEXCerの皆様はその資産を所有し、異なるブロックチェーンネットワーク間で自由に振替することができます。

  • 一方、先物取引を行う場合、MEXCerの皆様は無期限先物契約を売買します。例えば、1,000枚のBTC/USDTを購入した場合、この部分の資産はどのブロックチェーンネットワークを通じても振替することはできません。

2. 異なる取引の種類


通常は、MEXCに上場している現物取引ペアのみが対応する先物取引ペアを有しています。しかし、すべての現物取引ペア対応する先物取引ペアを有しているわけではありません。また、すべての先物取引ペアが、例えばMXトークンのように500倍のレバレッジをサポートしているわけではありません

2.1 収益メカニズム


MEXCでは、現物取引の収益メカニズムはワンウェイマーケットT+0であり、トレーダーはロングポジションのみ可能で、ショートポジションを持つことができません。注文は発注後すぐに売ることができます。一方、先物取引の収益メカニズムは両面市場T+0で、トレーダーはロングとショートの両方のポジションを持つことができます。注文は発注後すぐに売ることができます。

2.2 レバレッジ


現物取引では、レバレッジは設定されていません。先物取引におけるレバレッジは、必要証拠金に反映されます。先物取引の場合、トレーダーは少額の必要証拠金で大きなポジションを保有することができ、潜在的な投資収益率を高めることができます。

3. 異なる取引方法


現物取引と先物取引では投資対象が異なるため、MEXCerの皆様はどちらの取引方法であっても利益を追求する際に、大きく異なる取引シナリオに遭遇することになります。現物取引と先物取引は、同じようなメカニズムで行われるシナリオもありますが、ほとんどの場合、両者には大きな違いがあります。こうした取引手法の違いを理解するために、最も単純なものから最も複雑なものまで、個別に見ていきましょう。

3.1 ポジションを持つ前の取引シナリオの違い


3.1.1 注文の発注方法


現物取引では、現物取引ページから、4つの取引方法を選択できます：指値、成行、ストップリミット、OCO。


先物取引のインターフェースでは、より多様な注文方法を見つけることができます。5つの注文タイプから選択できます：指値注文、成行注文、トリガー注文、トレーリング逆指値注文、POST ONLY注文


注意：
現物取引と先物取引の注文タイプについて詳しく知りたい方は、MEXC 学ぶをご覧ください。

3.1.2 決済価格


  • 現物取引は即時受渡しの取引であるため、最終価格が現物取引の決済価格を表します。

  • 先物の決済価格は現物取引とは異なります：MEXCは、ハイレバレッジ商品の不必要な強制決済を避けるために、独自に設計された公正価格システムを採用しています。

3.1.3 ポジションモード


MEXCの現物取引では、特定のポジションモードを設定することはできません。しかし、先物取引では、ヘッジモードワンウェイモードなど、より多くのポジションモードの選択肢があります。


3.1.4 レバレッジモード


現物取引では、レバレッジ取引はできません。しかし、先物取引ではレバレッジをかけることが一般的です。MEXCでは2つのレバレッジモードの設定をユーザー様に提供しています：シンプルモードとアドバンスモードです。ポジションモードと同様に、MEXCerの皆様はポジションを建てる前にこれらの設定を行う必要があります。


3.2 ポジション保有中の異なる取引シナリオ


3.2.1 注文発注方法の違い


現物取引では、現物取引ページから、4つの取引方法を選択できます：指値、成行、ストップリミット、OCO。


先物取引のインターフェースでは、より多様な注文方法を見つけることができます。5つの注文タイプから選択できます：指値注文、成行注文、トリガー注文、トレーリング逆指値注文、POST ONLY注文。また、利確/損切り（「利確/損切りポジション」「利確/損切（一括）」）、「フラッシュクローズ」、「ショート決済」/「逆指値などの機能もご利用いただけます。


4. まとめ


取引方法を選択する際に最も重要なことは、それが自分の投資目標に合致しているかどうかを確認することです。
  • もしMEXCerの皆様が資本とリスク選好に基づくリスク回避的な投資態度を採用するのであれば、現物取引がそのニーズに適しています。現物取引には強制決済のリスクがありません。また、現物市場では上場廃止や暗号資産価格の暴落は滅多に起こりません。

  • 一部のMEXCer様が、特定の暗号資産（例：BTC）の投資コストが高すぎると考え、投資後に一方的な上昇トレンドが長引かずに高いリターンを達成することが困難であると感じる場合、先物取引は、より高い投資リターンと短い回復期間の要求を満たすことができます。しかし、先物取引における判断ミスやエラーはリスクが高く、時には強制決済に至ることもあるため、慎重になることが重要です。

リスクに関する注意：取引にはリスクが伴うため、投資は慎重に行うべきです。本記事の内容は、いかなる投資アドバイスも提供するものではありません。ご自身の投資目的、財務状況、リスク許容度に基づいて投資判断を行ってください。


