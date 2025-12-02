Economia del token e analisi del prezzo di YLDS (YLDS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per YLDS (YLDS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 3.41M Fornitura totale: $ 3.42M Fornitura circolante: $ 3.42M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 3.41M Massimo storico: $ 1.0 Minimo storico: $ 0.999202 Prezzo attuale: $ 0.999395