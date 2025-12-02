Economia del token e analisi del prezzo di Vibey Turtle (VIBEY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Vibey Turtle (VIBEY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 88.51K Fornitura totale: $ 962.98M Fornitura circolante: $ 962.98M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 88.51K Massimo storico: $ 0.0007707 Minimo storico: $ 0.00006661 Prezzo attuale: $ 0