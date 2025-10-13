Economia del token e analisi del prezzo di Valencia CF Fan Token (VCF)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Valencia CF Fan Token (VCF), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 756.33K $ 756.33K $ 756.33K Fornitura totale: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Fornitura circolante: $ 6.60M $ 6.60M $ 6.60M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Massimo storico: $ 4.95 $ 4.95 $ 4.95 Minimo storico: $ 0.099395 $ 0.099395 $ 0.099395 Prezzo attuale: $ 0.114609 $ 0.114609 $ 0.114609