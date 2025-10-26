Il prezzo in tempo reale di Valencia CF Fan Token oggi è 0.109416 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi VCF a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di VCF su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Valencia CF Fan Token oggi è 0.109416 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi VCF a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di VCF su MEXC ora.

Prezzo di Valencia CF Fan Token (VCF)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in VCF:

$0.109416
+0.20%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Valencia CF Fan Token (VCF)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:18:42 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Valencia CF Fan Token (VCF) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.107994
Min sulle 24h
$ 0.113709
Max sulle 24h

$ 0.107994
$ 0.113709
$ 4.95
$ 0.099395
-0.00%

+0.21%

-2.08%

-2.08%

Il prezzo in tempo reale di Valencia CF Fan Token (VCF) è $0.109416. Nelle ultime 24 ore, VCF ha oscillato tra un minimo di $ 0.107994 e un massimo di $ 0.113709, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di VCF è $ 4.95, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.099395.

In termini di performance a breve termine, VCF è variato del -0.00% nell'ultima ora, del +0.21% nelle 24 ore e del -2.08% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Valencia CF Fan Token (VCF)

$ 722.06K
--
$ 1.09M
6.60M
10,000,000.0
L'attuale capitalizzazione di mercato di Valencia CF Fan Token è $ 722.06K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di VCF è 6.60M, con una fornitura totale di 10000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.09M.

Cronologia dei prezzi di Valencia CF Fan Token (VCF) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Valencia CF Fan Token a USD è stata $ +0.00022878.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Valencia CF Fan Token in USD è stata di $ -0.0246733408.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Valencia CF Fan Token in USD è stata di $ -0.0334975223.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Valencia CF Fan Token in USD è stata di $ -0.05589768518500694.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00022878+0.21%
30 giorni$ -0.0246733408-22.55%
60 giorni$ -0.0334975223-30.61%
90 giorni$ -0.05589768518500694-33.81%

Che cos'è Valencia CF Fan Token (VCF)

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Valencia CF Fan Token (VCF)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Valencia CF Fan Token (USD)

Quanto varrà Valencia CF Fan Token (VCF) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Valencia CF Fan Token (VCF) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Valencia CF Fan Token.

Controlla subito la previsione del prezzo di Valencia CF Fan Token!

VCF in valute locali

Economia del token di Valencia CF Fan Token (VCF)

Comprendere l'economia del token di Valencia CF Fan Token (VCF) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token VCF!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Valencia CF Fan Token (VCF)

Quanto vale oggi Valencia CF Fan Token (VCF)?
Il prezzo in tempo reale di VCF in USD è 0.109416 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da VCF in USD?
Il prezzo attuale di VCF in USD è $ 0.109416. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Valencia CF Fan Token?
La capitalizzazione di mercato per VCF è $ 722.06K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di VCF?
La fornitura circolante di VCF è 6.60M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di VCF?
VCF ha raggiunto un prezzo ATH di 4.95 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di VCF?
VCF ha visto un prezzo ATL di 0.099395 USD.
Qual è il volume di trading di VCF?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per VCF è -- USD.
VCF salirà quest'anno?
VCF potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di VCF per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:18:42 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Valencia CF Fan Token (VCF)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

