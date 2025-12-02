Economia del token e analisi del prezzo di Synthetix sUSD (SUSD)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Synthetix sUSD (SUSD), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 41.64M $ 41.64M $ 41.64M Fornitura totale: $ 43.42M $ 43.42M $ 43.42M Fornitura circolante: $ 43.42M $ 43.42M $ 43.42M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 41.64M $ 41.64M $ 41.64M Massimo storico: $ 2.45 $ 2.45 $ 2.45 Minimo storico: $ 0.429697 $ 0.429697 $ 0.429697 Prezzo attuale: $ 0.959151 $ 0.959151 $ 0.959151