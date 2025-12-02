Economia del token e analisi del prezzo di Suzaku Token (SUZ)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Suzaku Token (SUZ), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 970.79K Fornitura totale: $ 100.00M Fornitura circolante: $ 29.29M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 3.31M Massimo storico: $ 0.204252 Minimo storico: $ 0.03257297 Prezzo attuale: $ 0.03333436