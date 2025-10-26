Il prezzo in tempo reale di Suzaku Token oggi è 0.04871276 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SUZ a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SUZ su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Suzaku Token oggi è 0.04871276 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SUZ a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SUZ su MEXC ora.

Prezzo di Suzaku Token (SUZ)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SUZ:

$0.04871276
$0.04871276$0.04871276
+0.70%1D
mexc
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Suzaku Token (SUZ)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:12:25 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Suzaku Token (SUZ) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.04771795
$ 0.04771795$ 0.04771795
Min sulle 24h
$ 0.04875413
$ 0.04875413$ 0.04875413
Max sulle 24h

$ 0.04771795
$ 0.04771795$ 0.04771795

$ 0.04875413
$ 0.04875413$ 0.04875413

$ 0.204252
$ 0.204252$ 0.204252

$ 0.04728917
$ 0.04728917$ 0.04728917

+0.05%

+0.73%

-6.17%

-6.17%

Il prezzo in tempo reale di Suzaku Token (SUZ) è $0.04871276. Nelle ultime 24 ore, SUZ ha oscillato tra un minimo di $ 0.04771795 e un massimo di $ 0.04875413, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SUZ è $ 0.204252, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.04728917.

In termini di performance a breve termine, SUZ è variato del +0.05% nell'ultima ora, del +0.73% nelle 24 ore e del -6.17% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Suzaku Token (SUZ)

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

--
----

$ 4.87M
$ 4.87M$ 4.87M

28.87M
28.87M 28.87M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Suzaku Token è $ 1.41M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di SUZ è 28.87M, con una fornitura totale di 100000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 4.87M.

Cronologia dei prezzi di Suzaku Token (SUZ) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Suzaku Token a USD è stata $ +0.00035249.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Suzaku Token in USD è stata di $ -0.0221436905.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Suzaku Token in USD è stata di $ -0.0301225873.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Suzaku Token in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00035249+0.73%
30 giorni$ -0.0221436905-45.45%
60 giorni$ -0.0301225873-61.83%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Suzaku Token (SUZ)

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di Suzaku Token (USD)

Quanto varrà Suzaku Token (SUZ) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Suzaku Token (SUZ) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Suzaku Token.

Controlla subito la previsione del prezzo di Suzaku Token!

SUZ in valute locali

Economia del token di Suzaku Token (SUZ)

Comprendere l'economia del token di Suzaku Token (SUZ) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SUZ!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Suzaku Token (SUZ)

Quanto vale oggi Suzaku Token (SUZ)?
Il prezzo in tempo reale di SUZ in USD è 0.04871276 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SUZ in USD?
Il prezzo attuale di SUZ in USD è $ 0.04871276. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Suzaku Token?
La capitalizzazione di mercato per SUZ è $ 1.41M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SUZ?
La fornitura circolante di SUZ è 28.87M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SUZ?
SUZ ha raggiunto un prezzo ATH di 0.204252 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SUZ?
SUZ ha visto un prezzo ATL di 0.04728917 USD.
Qual è il volume di trading di SUZ?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SUZ è -- USD.
SUZ salirà quest'anno?
SUZ potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SUZ per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:12:25 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

$111,416.04
$3,949.88
$0.05406
$7.0330
$194.04
$111,416.04
$3,949.88
$2.5920
$194.04
$0.19662
$0.00000
$0.00000
$0.000000000000120
$0.063424
$0.3880
$0.3880
$0.0000000000736
$0.0000000000000000000175
$0.035834
$0.00004243
