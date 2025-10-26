Prezzo di Suzaku Token (SUZ)
+0.05%
+0.73%
-6.17%
-6.17%
Il prezzo in tempo reale di Suzaku Token (SUZ) è $0.04871276. Nelle ultime 24 ore, SUZ ha oscillato tra un minimo di $ 0.04771795 e un massimo di $ 0.04875413, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SUZ è $ 0.204252, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.04728917.
In termini di performance a breve termine, SUZ è variato del +0.05% nell'ultima ora, del +0.73% nelle 24 ore e del -6.17% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di Suzaku Token è $ 1.41M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di SUZ è 28.87M, con una fornitura totale di 100000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 4.87M.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Suzaku Token a USD è stata $ +0.00035249.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Suzaku Token in USD è stata di $ -0.0221436905.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Suzaku Token in USD è stata di $ -0.0301225873.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Suzaku Token in USD è stata di $ 0.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ +0.00035249
|+0.73%
|30 giorni
|$ -0.0221436905
|-45.45%
|60 giorni
|$ -0.0301225873
|-61.83%
|90 giorni
|$ 0
|--
Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.
It is a permissionless protocol allowing:
Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.
Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.
Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.
In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:
LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.
The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.
In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.
