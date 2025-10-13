Economia del token e analisi del prezzo di Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Sovra Ai by Virtuals (SOVRA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 188.01K $ 188.01K $ 188.01K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 188.01K $ 188.01K $ 188.01K Massimo storico: $ 0.00185863 $ 0.00185863 $ 0.00185863 Minimo storico: $ 0.00011977 $ 0.00011977 $ 0.00011977 Prezzo attuale: $ 0.00018801 $ 0.00018801 $ 0.00018801