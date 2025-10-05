Il prezzo in tempo reale di Sovra Ai by Virtuals oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SOVRA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SOVRA su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Sovra Ai by Virtuals oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SOVRA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SOVRA su MEXC ora.

Maggiori informazioni su SOVRA

Informazioni sul prezzo di SOVRA

Sito web ufficiale di SOVRA

Economia del token di SOVRA

Previsioni del prezzo di SOVRA

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Sovra Ai by Virtuals

Prezzo di Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SOVRA:

$0.00026649
$0.00026649$0.00026649
-3.50%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:20:26 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00185863
$ 0.00185863$ 0.00185863

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-3.53%

-36.08%

-36.08%

Il prezzo in tempo reale di Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) è --. Nelle ultime 24 ore, SOVRA ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SOVRA è $ 0.00185863, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, SOVRA è variato del +0.04% nell'ultima ora, del -3.53% nelle 24 ore e del -36.08% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

$ 266.49K
$ 266.49K$ 266.49K

--
----

$ 266.49K
$ 266.49K$ 266.49K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Sovra Ai by Virtuals è $ 266.49K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di SOVRA è 1.00B, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 266.49K.

Cronologia dei prezzi di Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Sovra Ai by Virtuals a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Sovra Ai by Virtuals in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Sovra Ai by Virtuals in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Sovra Ai by Virtuals in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-3.53%
30 giorni$ 0-54.85%
60 giorni$ 0-11.41%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Sovra Ai by Virtuals (USD)

Quanto varrà Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Sovra Ai by Virtuals.

Controlla subito la previsione del prezzo di Sovra Ai by Virtuals!

SOVRA in valute locali

Economia del token di Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Comprendere l'economia del token di Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SOVRA!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Quanto vale oggi Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)?
Il prezzo in tempo reale di SOVRA in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SOVRA in USD?
Il prezzo attuale di SOVRA in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Sovra Ai by Virtuals?
La capitalizzazione di mercato per SOVRA è $ 266.49K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SOVRA?
La fornitura circolante di SOVRA è 1.00B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SOVRA?
SOVRA ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00185863 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SOVRA?
SOVRA ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di SOVRA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SOVRA è -- USD.
SOVRA salirà quest'anno?
SOVRA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SOVRA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:20:26 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-04 13:39:16Dati on-chain
Gli ETF Spot di Ethereum negli Stati Uniti Registrano un Afflusso Netto di $233,5 Milioni Ieri
10-04 11:26:38Aggiornamenti del settore
L'Emissione di USDC Supera i 75 Miliardi, la Quota di Mercato Raggiunge il 24,9%
10-03 10:20:00Aggiornamenti del settore
La Capitalizzazione Totale del Mercato Crypto Ritorna Sopra i $4,2 Trilioni, con un Aumento di 24 ore del 2,3%
10-03 05:17:00Aggiornamenti del settore
Bitcoin Supera il Mark price di $120.000 per la Prima Volta da Metà Agosto
10-01 14:11:00Aggiornamenti del settore
Ieri, gli ETF spot sulla Blockchain Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti di 127,5 milioni di dollari, mentre gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti di 430 milioni di dollari
09-30 18:14:00Aggiornamenti del settore
I tassi di finanziamento attuali delle crypto principali su CEX e DEX indicano che il mercato è neutrale con una leggera tendenza ribassista

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.