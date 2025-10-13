Economia del token e analisi del prezzo di Rita Elite Order (RITA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Rita Elite Order (RITA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 55.40K $ 55.40K $ 55.40K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 55.40K $ 55.40K $ 55.40K Massimo storico: $ 0.01035089 $ 0.01035089 $ 0.01035089 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00055396 $ 0.00055396 $ 0.00055396