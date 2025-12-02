Economia del token e analisi del prezzo di Paparazzi Token (PAPARAZZI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Paparazzi Token (PAPARAZZI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 35.60M $ 35.60M $ 35.60M Fornitura totale: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Fornitura circolante: $ 3.28B $ 3.28B $ 3.28B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 108.62M $ 108.62M $ 108.62M Massimo storico: $ 0.054985 $ 0.054985 $ 0.054985 Minimo storico: $ 0.00089587 $ 0.00089587 $ 0.00089587 Prezzo attuale: $ 0.01073727 $ 0.01073727 $ 0.01073727