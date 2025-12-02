Economia del token e analisi del prezzo di Just need some rest (REST)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Just need some rest (REST), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 4.37M $ 4.37M $ 4.37M Fornitura totale: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Fornitura circolante: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 4.37M $ 4.37M $ 4.37M Massimo storico: $ 0.01275586 $ 0.01275586 $ 0.01275586 Minimo storico: $ 0.00437206 $ 0.00437206 $ 0.00437206 Prezzo attuale: $ 0.00437206 $ 0.00437206 $ 0.00437206