Economia del token e analisi del prezzo di Flagship by Virtuals (FYI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Flagship by Virtuals (FYI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 209.07K $ 209.07K $ 209.07K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 89.01M $ 89.01M $ 89.01M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Massimo storico: $ 0.02405088 $ 0.02405088 $ 0.02405088 Minimo storico: $ 0.00218454 $ 0.00218454 $ 0.00218454 Prezzo attuale: $ 0.00235672 $ 0.00235672 $ 0.00235672