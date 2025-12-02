Economia del token di Flagship by Virtuals (FYI)

Scopri informazioni chiave su Flagship by Virtuals (FYI), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-02 01:53:44 (UTC+8)
USD

Economia del token e analisi del prezzo di Flagship by Virtuals (FYI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Flagship by Virtuals (FYI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 209.07K
$ 209.07K
Fornitura totale:
$ 1.00B
$ 1.00B
Fornitura circolante:
$ 89.01M
$ 89.01M
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 2.35M
$ 2.35M
Massimo storico:
$ 0.02405088
$ 0.02405088
Minimo storico:
$ 0.00218454
$ 0.00218454
Prezzo attuale:
$ 0.00235672
$ 0.00235672

Informazioni su Flagship by Virtuals FYI

Sito web ufficiale:
https://flagship.fyi
Whitepaper:
https://flagship-fyi.gitbook.io/docs/about-flagship/whitepaper

Economia del token di Flagship by Virtuals (FYI): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Flagship by Virtuals (FYI) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token FYI che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token FYI possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di FYI, esplora il prezzo in tempo reale del token FYI!

Previsione prezzi di FYI

Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi FYI? La nostra pagina di previsione dei prezzi di FYI combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.

