Economia del token e analisi del prezzo di Felysyum (FELY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Felysyum (FELY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 15.13M
Fornitura totale: $ 500.00M
Fornitura circolante: $ 43.77M
FDV (Valutazione completamente diluita): $ 172.84M
Massimo storico: $ 0.349372
Minimo storico: $ 0.240519
Prezzo attuale: $ 0.345674