Economia del token e analisi del prezzo di Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 26.33M $ 26.33M $ 26.33M Fornitura totale: $ 26.36M $ 26.36M $ 26.36M Fornitura circolante: $ 26.36M $ 26.36M $ 26.36M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 26.33M $ 26.33M $ 26.33M Massimo storico: $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.998014 $ 0.998014 $ 0.998014