Economia del token e analisi del prezzo di Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Aston Martin Cognizant Fan Token (AM), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 289.70K $ 289.70K $ 289.70K Fornitura totale: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Fornitura circolante: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Massimo storico: $ 12.06 $ 12.06 $ 12.06 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.104456 $ 0.104456 $ 0.104456