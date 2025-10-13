Economia del token e analisi del prezzo di Aavegotchi KEK (KEK)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Aavegotchi KEK (KEK), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 32.58K $ 32.58K $ 32.58K Fornitura totale: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Fornitura circolante: $ 51.60M $ 51.60M $ 51.60M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Massimo storico: $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00063137 $ 0.00063137 $ 0.00063137