xMoney (XMN) è un sistema di pagamento di nuova generazione che rispetta le regole MiCA e collega la finanza tradizionale con la blockchain. Permette alle aziende di accettare pagamenti da tutto il mondo senza problemi, dalle carte e criptovalute ad Apple Pay e Google Pay, senza complicazioni, attriti o ostacoli normativi. Integrato nell'infrastruttura autorizzata e regolamentata di xMoney, XMN è il token di utilità principale che alimenta un sistema unificato che supporta pagamenti fiat/criptovalute, emissione di carte, regolamenti in stablecoin, on/off-ramp e servizi white label. I commercianti beneficiano di commissioni di transazione più basse, programmi fedeltà e costi di regolamento ridotti, mentre i consumatori guadagnano premi e partecipano alla governance. A differenza dei tipici token di utilità, XMN viene lanciato con un utilizzo immediato nel mondo reale, integrato nel gateway regolamentato di xMoney al servizio delle aziende europee. Costruito secondo il quadro MiCA dell'UE, garantisce conformità, trasparenza e fiducia per gli exchange globali, le istituzioni e i commercianti.