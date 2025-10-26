Che cos'è xMoney (XMN)

xMoney (XMN) è un sistema di pagamento di nuova generazione che rispetta le regole MiCA e collega la finanza tradizionale con la blockchain. Permette alle aziende di accettare pagamenti da tutto il mondo senza problemi, dalle carte e criptovalute ad Apple Pay e Google Pay, senza complicazioni, attriti o ostacoli normativi. Integrato nell'infrastruttura autorizzata e regolamentata di xMoney, XMN è il token di utilità principale che alimenta un sistema unificato che supporta pagamenti fiat/criptovalute, emissione di carte, regolamenti in stablecoin, on/off-ramp e servizi white label. I commercianti beneficiano di commissioni di transazione più basse, programmi fedeltà e costi di regolamento ridotti, mentre i consumatori guadagnano premi e partecipano alla governance. A differenza dei tipici token di utilità, XMN viene lanciato con un utilizzo immediato nel mondo reale, integrato nel gateway regolamentato di xMoney al servizio delle aziende europee. Costruito secondo il quadro MiCA dell'UE, garantisce conformità, trasparenza e fiducia per gli exchange globali, le istituzioni e i commercianti. xMoney (XMN) è un sistema di pagamento di nuova generazione che rispetta le regole MiCA e collega la finanza tradizionale con la blockchain. Permette alle aziende di accettare pagamenti da tutto il mondo senza problemi, dalle carte e criptovalute ad Apple Pay e Google Pay, senza complicazioni, attriti o ostacoli normativi. Integrato nell'infrastruttura autorizzata e regolamentata di xMoney, XMN è il token di utilità principale che alimenta un sistema unificato che supporta pagamenti fiat/criptovalute, emissione di carte, regolamenti in stablecoin, on/off-ramp e servizi white label. I commercianti beneficiano di commissioni di transazione più basse, programmi fedeltà e costi di regolamento ridotti, mentre i consumatori guadagnano premi e partecipano alla governance. A differenza dei tipici token di utilità, XMN viene lanciato con un utilizzo immediato nel mondo reale, integrato nel gateway regolamentato di xMoney al servizio delle aziende europee. Costruito secondo il quadro MiCA dell'UE, garantisce conformità, trasparenza e fiducia per gli exchange globali, le istituzioni e i commercianti.

xMoney è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di xMoney in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di XMN per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su xMoney sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di xMoney fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di xMoney (USD)

Quanto varrà xMoney (XMN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset xMoney (XMN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per xMoney.

Controlla subito la previsione del prezzo di xMoney!

Economia del token di xMoney (XMN)

Comprendere l'economia del token di xMoney (XMN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token XMN!

Come acquistare xMoney (XMN)

Stai cercando come acquistare xMoney? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente xMoney su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

XMN in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa xMoney

Per una comprensione più approfondita di xMoney, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo xMoney Quanto vale oggi xMoney (XMN)? Il prezzo in tempo reale di XMN in USD è 0.04806 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da XMN in USD? $ 0.04806 . Consulta Il prezzo attuale di XMN in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di xMoney? La capitalizzazione di mercato per XMN è $ 0.00 USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di XMN? La fornitura circolante di XMN è 0.00 USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di XMN? XMN ha raggiunto un prezzo ATH di 0.11390037525327498 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di XMN? XMN ha visto un prezzo ATL di 0.019550382433716446 USD . Qual è il volume di trading di XMN? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per XMN è $ 754.89K USD . XMN salirà quest'anno? XMN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di XMN per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di xMoney (XMN)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025