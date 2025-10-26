Il prezzo in tempo reale di xMoney oggi è 0.04806 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi XMN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di XMN su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di xMoney oggi è 0.04806 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi XMN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di XMN su MEXC ora.

Logo xMoney

Valore xMoney (XMN)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in XMN:

$0.04806
-13.13%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di xMoney (XMN)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 10:49:39 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di xMoney (XMN) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.04518
Min sulle 24h
$ 0.06426
Max sulle 24h

$ 0.04518
$ 0.06426
$ 0.11390037525327498
$ 0.019550382433716446
-1.16%

-13.13%

+95.36%

+95.36%

Il prezzo in tempo reale di xMoney (XMN) è $ 0.04806. Nelle ultime 24 ore, XMN ha oscillato tra un minimo di $ 0.04518 e un massimo di $ 0.06426, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di XMN è $ 0.11390037525327498, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.019550382433716446.

In termini di performance a breve termine, XMN è variato del -1.16% nell'ultima ora, del -13.13% nelle 24 ore e del +95.36% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di xMoney (XMN)

No.3697

$ 0.00
$ 754.89K
$ 480.60M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

SUI

L'attuale capitalizzazione di mercato di xMoney è $ 0.00, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 754.89K. La fornitura circolante di XMN è 0.00, con una fornitura totale di 10000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 480.60M.

Cronologia dei prezzi di xMoney (XMN) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di xMoney per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.007264-13.13%
30 giorni$ +0.04306+861.20%
60 giorni$ +0.04306+861.20%
90 giorni$ +0.04306+861.20%
Variazione del prezzo di xMoney di oggi

Oggi, XMN ha registrato una variazione di $ -0.007264 (-13.13%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di xMoney in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.04306 (+861.20%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di xMoney in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, XMN ha registrato una variazione di $ +0.04306 (+861.20%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di xMoney in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.04306 (+861.20%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di xMoney (XMN)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di xMoney.

Che cos'è xMoney (XMN)

xMoney (XMN) è un sistema di pagamento di nuova generazione che rispetta le regole MiCA e collega la finanza tradizionale con la blockchain. Permette alle aziende di accettare pagamenti da tutto il mondo senza problemi, dalle carte e criptovalute ad Apple Pay e Google Pay, senza complicazioni, attriti o ostacoli normativi. Integrato nell'infrastruttura autorizzata e regolamentata di xMoney, XMN è il token di utilità principale che alimenta un sistema unificato che supporta pagamenti fiat/criptovalute, emissione di carte, regolamenti in stablecoin, on/off-ramp e servizi white label. I commercianti beneficiano di commissioni di transazione più basse, programmi fedeltà e costi di regolamento ridotti, mentre i consumatori guadagnano premi e partecipano alla governance. A differenza dei tipici token di utilità, XMN viene lanciato con un utilizzo immediato nel mondo reale, integrato nel gateway regolamentato di xMoney al servizio delle aziende europee. Costruito secondo il quadro MiCA dell'UE, garantisce conformità, trasparenza e fiducia per gli exchange globali, le istituzioni e i commercianti.

xMoney è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di xMoney in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di XMN per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su xMoney sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di xMoney fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di xMoney (USD)

Quanto varrà xMoney (XMN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset xMoney (XMN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per xMoney.

Controlla subito la previsione del prezzo di xMoney!

Economia del token di xMoney (XMN)

Comprendere l'economia del token di xMoney (XMN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token XMN!

Come acquistare xMoney (XMN)

Stai cercando come acquistare xMoney? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente xMoney su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

XMN in valute locali

1 xMoney (XMN) in VND
1,264.6989
1 xMoney (XMN) in AUD
A$0.0735318
1 xMoney (XMN) in GBP
0.036045
1 xMoney (XMN) in EUR
0.0413316
1 xMoney (XMN) in USD
$0.04806
1 xMoney (XMN) in MYR
RM0.2028132
1 xMoney (XMN) in TRY
2.0156364
1 xMoney (XMN) in JPY
¥7.30512
1 xMoney (XMN) in ARS
ARS$71.6242986
1 xMoney (XMN) in RUB
3.8260566
1 xMoney (XMN) in INR
4.2201486
1 xMoney (XMN) in IDR
Rp800.9996796
1 xMoney (XMN) in PHP
2.823525
1 xMoney (XMN) in EGP
￡E.2.2881366
1 xMoney (XMN) in BRL
R$0.2585628
1 xMoney (XMN) in CAD
C$0.067284
1 xMoney (XMN) in BDT
5.872932
1 xMoney (XMN) in NGN
70.160391
1 xMoney (XMN) in COP
$186.2786376
1 xMoney (XMN) in ZAR
R.0.8295156
1 xMoney (XMN) in UAH
2.0084274
1 xMoney (XMN) in TZS
T.Sh.119.5521336
1 xMoney (XMN) in VES
Bs10.18872
1 xMoney (XMN) in CLP
$45.22446
1 xMoney (XMN) in PKR
Rs13.5034182
1 xMoney (XMN) in KZT
25.88031
1 xMoney (XMN) in THB
฿1.569159
1 xMoney (XMN) in TWD
NT$1.4821704
1 xMoney (XMN) in AED
د.إ0.1763802
1 xMoney (XMN) in CHF
Fr0.0379674
1 xMoney (XMN) in HKD
HK$0.3729456
1 xMoney (XMN) in AMD
֏18.4064994
1 xMoney (XMN) in MAD
.د.م0.4431132
1 xMoney (XMN) in MXN
$0.886707
1 xMoney (XMN) in SAR
ريال0.180225
1 xMoney (XMN) in ETB
Br7.2575406
1 xMoney (XMN) in KES
KSh6.2088714
1 xMoney (XMN) in JOD
د.أ0.03407454
1 xMoney (XMN) in PLN
0.175419
1 xMoney (XMN) in RON
лв0.2100222
1 xMoney (XMN) in SEK
kr0.451764
1 xMoney (XMN) in BGN
лв0.0807408
1 xMoney (XMN) in HUF
Ft16.121727
1 xMoney (XMN) in CZK
1.0049346
1 xMoney (XMN) in KWD
د.ك0.01470636
1 xMoney (XMN) in ILS
0.1576368
1 xMoney (XMN) in BOB
Bs0.331614
1 xMoney (XMN) in AZN
0.081702
1 xMoney (XMN) in TJS
SM0.4435938
1 xMoney (XMN) in GEL
0.1302426
1 xMoney (XMN) in AOA
Kz44.0916858
1 xMoney (XMN) in BHD
.د.ب0.01807056
1 xMoney (XMN) in BMD
$0.04806
1 xMoney (XMN) in DKK
kr0.3085452
1 xMoney (XMN) in HNL
L1.2562884
1 xMoney (XMN) in MUR
2.1881718
1 xMoney (XMN) in NAD
$0.8295156
1 xMoney (XMN) in NOK
kr0.4810806
1 xMoney (XMN) in NZD
$0.0831438
1 xMoney (XMN) in PAB
B/.0.04806
1 xMoney (XMN) in PGK
K0.2023326
1 xMoney (XMN) in QAR
ر.ق0.1749384
1 xMoney (XMN) in RSD
дин.4.8511764
1 xMoney (XMN) in UZS
soʻm586.0974672
1 xMoney (XMN) in ALL
L3.98898
1 xMoney (XMN) in ANG
ƒ0.0860274
1 xMoney (XMN) in AWG
ƒ0.0860274
1 xMoney (XMN) in BBD
$0.09612
1 xMoney (XMN) in BAM
KM0.0807408
1 xMoney (XMN) in BIF
Fr141.72894
1 xMoney (XMN) in BND
$0.0619974
1 xMoney (XMN) in BSD
$0.04806
1 xMoney (XMN) in JMD
$7.706421
1 xMoney (XMN) in KHR
193.789935
1 xMoney (XMN) in KMF
Fr20.37744
1 xMoney (XMN) in LAK
1,044.7825878
1 xMoney (XMN) in LKR
රු14.5943802
1 xMoney (XMN) in MDL
L0.8165394
1 xMoney (XMN) in MGA
Ar217.4657328
1 xMoney (XMN) in MOP
P0.38448
1 xMoney (XMN) in MVR
0.735318
1 xMoney (XMN) in MWK
MK83.4374466
1 xMoney (XMN) in MZN
MT3.071034
1 xMoney (XMN) in NPR
रु6.7471434
1 xMoney (XMN) in PYG
340.84152
1 xMoney (XMN) in RWF
Fr69.63894
1 xMoney (XMN) in SBD
$0.3950532
1 xMoney (XMN) in SCR
0.6718788
1 xMoney (XMN) in SRD
$1.9075014
1 xMoney (XMN) in SVC
$0.4200444
1 xMoney (XMN) in SZL
L0.8309574
1 xMoney (XMN) in TMT
m0.1686906
1 xMoney (XMN) in TND
د.ت0.14086386
1 xMoney (XMN) in TTD
$0.3258468
1 xMoney (XMN) in UGX
Sh167.44104
1 xMoney (XMN) in XAF
Fr27.10584
1 xMoney (XMN) in XCD
$0.129762
1 xMoney (XMN) in XOF
Fr27.10584
1 xMoney (XMN) in XPF
Fr4.90212
1 xMoney (XMN) in BWP
P0.6858162
1 xMoney (XMN) in BZD
$0.0966006
1 xMoney (XMN) in CVE
$4.5772344
1 xMoney (XMN) in DJF
Fr8.50662
1 xMoney (XMN) in DOP
$3.0604608
1 xMoney (XMN) in DZD
د.ج6.2559702
1 xMoney (XMN) in FJD
$0.1090962
1 xMoney (XMN) in GNF
Fr417.8817
1 xMoney (XMN) in GTQ
Q0.367659
1 xMoney (XMN) in GYD
$10.054152
1 xMoney (XMN) in ISK
kr5.91138

Risorsa xMoney

Per una comprensione più approfondita di xMoney, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale xMoney
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo xMoney

Quanto vale oggi xMoney (XMN)?
Il prezzo in tempo reale di XMN in USD è 0.04806 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da XMN in USD?
Il prezzo attuale di XMN in USD è $ 0.04806. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di xMoney?
La capitalizzazione di mercato per XMN è $ 0.00 USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di XMN?
La fornitura circolante di XMN è 0.00 USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di XMN?
XMN ha raggiunto un prezzo ATH di 0.11390037525327498 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di XMN?
XMN ha visto un prezzo ATL di 0.019550382433716446 USD.
Qual è il volume di trading di XMN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per XMN è $ 754.89K USD.
XMN salirà quest'anno?
XMN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di XMN per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 10:49:39 (UTC+8)

