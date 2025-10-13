Vision (VSN) è il token nativo dell'ecosistema Bitpanda Web3, una forza unificante progettata per rendere il Web3 accessibile, tangibile e gratificante per tutti. Oltre l'ambito di un tipico token di scambio, Vision alimenta un ecosistema conforme e incentrato sull'utente, costruito per il futuro della finanza decentralizzata in Europa e oltre.

