Economia del token di Vision (VSN)

Scopri informazioni chiave su Vision (VSN), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-13 06:21:09 (UTC+8)
USD

Economia del token e analisi del prezzo di Vision (VSN)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Vision (VSN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 400.10M
$ 400.10M
Fornitura totale:
$ 4.19B
$ 4.19B
Fornitura circolante:
$ 3.49B
$ 3.49B
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 480.90M
$ 480.90M
Massimo storico:
$ 0.2299
$ 0.2299
Minimo storico:
$ 0.0986046936835356
$ 0.0986046936835356
Prezzo attuale:
$ 0.1145
$ 0.1145

Informazioni su Vision VSN

Vision (VSN) è il token nativo dell'ecosistema Bitpanda Web3, una forza unificante progettata per rendere il Web3 accessibile, tangibile e gratificante per tutti. Oltre l'ambito di un tipico token di scambio, Vision alimenta un ecosistema conforme e incentrato sull'utente, costruito per il futuro della finanza decentralizzata in Europa e oltre.

Sito web ufficiale:
https://www.bitpanda.com/en/web3/vision-token
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x699ccf919c1dfdfa4c374292f42cadc9899bf753

Economia del token di Vision (VSN): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Vision (VSN) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token VSN che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token VSN possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di VSN, esplora il prezzo in tempo reale del token VSN!

