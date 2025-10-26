Il prezzo in tempo reale di Vision oggi è 0.1173 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi VSN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di VSN su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Vision oggi è 0.1173 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi VSN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di VSN su MEXC ora.

Logo Vision

Valore Vision (VSN)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in VSN:

$0.1173
$0.1173$0.1173
-0.08%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Vision (VSN)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:17:30 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Vision (VSN) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.1171
$ 0.1171$ 0.1171
Min sulle 24h
$ 0.1194
$ 0.1194$ 0.1194
Max sulle 24h

$ 0.1171
$ 0.1171$ 0.1171

$ 0.1194
$ 0.1194$ 0.1194

$ 0.22489627050756025
$ 0.22489627050756025$ 0.22489627050756025

$ 0.0986046936835356
$ 0.0986046936835356$ 0.0986046936835356

-1.52%

-0.08%

+4.73%

+4.73%

Il prezzo in tempo reale di Vision (VSN) è $ 0.1173. Nelle ultime 24 ore, VSN ha oscillato tra un minimo di $ 0.1171 e un massimo di $ 0.1194, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di VSN è $ 0.22489627050756025, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.0986046936835356.

In termini di performance a breve termine, VSN è variato del -1.52% nell'ultima ora, del -0.08% nelle 24 ore e del +4.73% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Vision (VSN)

No.213

$ 409.93M
$ 409.93M$ 409.93M

$ 403.10K
$ 403.10K$ 403.10K

$ 492.66M
$ 492.66M$ 492.66M

3.49B
3.49B 3.49B

4,200,000,000
4,200,000,000 4,200,000,000

4,187,262,487.846025
4,187,262,487.846025 4,187,262,487.846025

83.20%

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Vision è $ 409.93M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 403.10K. La fornitura circolante di VSN è 3.49B, con una fornitura totale di 4187262487.846025. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 492.66M.

Cronologia dei prezzi di Vision (VSN) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Vision per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.000094-0.08%
30 giorni$ -0.0306-20.69%
60 giorni$ -0.0585-33.28%
90 giorni$ -0.0458-28.09%
Variazione del prezzo di Vision di oggi

Oggi, VSN ha registrato una variazione di $ -0.000094 (-0.08%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Vision in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0306 (-20.69%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Vision in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, VSN ha registrato una variazione di $ -0.0585 (-33.28%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Vision in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.0458 (-28.09%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Vision (VSN)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Vision.

Che cos'è Vision (VSN)

Vision (VSN) è il token nativo dell'ecosistema Bitpanda Web3, una forza unificante progettata per rendere il Web3 accessibile, tangibile e gratificante per tutti. Oltre l'ambito di un tipico token di scambio, Vision alimenta un ecosistema conforme e incentrato sull'utente, costruito per il futuro della finanza decentralizzata in Europa e oltre.

Vision è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Vision in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di VSN per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Vision sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Vision fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Vision (USD)

Quanto varrà Vision (VSN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Vision (VSN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Vision.

Controlla subito la previsione del prezzo di Vision!

Economia del token di Vision (VSN)

Comprendere l'economia del token di Vision (VSN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token VSN!

Come acquistare Vision (VSN)

Stai cercando come acquistare Vision? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Vision su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

VSN in valute locali

Risorsa Vision

Per una comprensione più approfondita di Vision, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Vision
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Vision

Quanto vale oggi Vision (VSN)?
Il prezzo in tempo reale di VSN in USD è 0.1173 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da VSN in USD?
Il prezzo attuale di VSN in USD è $ 0.1173. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Vision?
La capitalizzazione di mercato per VSN è $ 409.93M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di VSN?
La fornitura circolante di VSN è 3.49B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di VSN?
VSN ha raggiunto un prezzo ATH di 0.22489627050756025 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di VSN?
VSN ha visto un prezzo ATL di 0.0986046936835356 USD.
Qual è il volume di trading di VSN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per VSN è $ 403.10K USD.
VSN salirà quest'anno?
VSN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di VSN per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Vision (VSN)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

