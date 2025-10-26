Che cos'è Vision (VSN)

Vision (VSN) è il token nativo dell'ecosistema Bitpanda Web3, una forza unificante progettata per rendere il Web3 accessibile, tangibile e gratificante per tutti. Oltre l'ambito di un tipico token di scambio, Vision alimenta un ecosistema conforme e incentrato sull'utente, costruito per il futuro della finanza decentralizzata in Europa e oltre.

Vision è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Vision in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di VSN per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su Vision sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Vision fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Vision (USD)

Quanto varrà Vision (VSN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Vision (VSN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Vision.

Controlla subito la previsione del prezzo di Vision!

Economia del token di Vision (VSN)

Comprendere l'economia del token di Vision (VSN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token VSN!

Come acquistare Vision (VSN)

Stai cercando come acquistare Vision? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Vision su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

VSN in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa Vision

Per una comprensione più approfondita di Vision, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Vision Quanto vale oggi Vision (VSN)? Il prezzo in tempo reale di VSN in USD è 0.1173 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da VSN in USD? $ 0.1173 . Consulta Il prezzo attuale di VSN in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Vision? La capitalizzazione di mercato per VSN è $ 409.93M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di VSN? La fornitura circolante di VSN è 3.49B USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di VSN? VSN ha raggiunto un prezzo ATH di 0.22489627050756025 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di VSN? VSN ha visto un prezzo ATL di 0.0986046936835356 USD . Qual è il volume di trading di VSN? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per VSN è $ 403.10K USD . VSN salirà quest'anno? VSN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di VSN per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Vision (VSN)

