Maggiori informazioni su XAN
Informazioni sul prezzo di XAN
Che cos'è XAN
Whitepaper di XAN
Sito web ufficiale di XAN
Economia del token di XAN
Previsioni del prezzo di XAN
Cronologia di XAN
Guida all'acquisto di XAN
Convertitore di XAN in valuta fiat
Spot XAN
Futures USDT-M XAN
Pre-mercato
Guadagna
Airdrop+
Notizie
Blog
Learn
Economia del token di Anoma (XAN)
Economia del token e analisi del prezzo di Anoma (XAN)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Anoma (XAN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Anoma XAN
Anoma è il sistema operativo decentralizzato che fa funzionare un livello app unificato per tutto il Web3. Con Anoma, gli sviluppatori possono creare un'unica app che funziona su qualsiasi catena. Anoma libera gli sviluppatori dalla complessità dell'infrastruttura, così possono concentrarsi su quello che conta: creare app ed esperienze che la gente ama. Introduce un'architettura di nuova generazione incentrata sull'intento, ottimizzata per lo sviluppo di app e l'esperienza utente, che alimenta il Web3 per supportare un ricco ecosistema di app in grado di competere finalmente con le funzionalità e l'esperienza del Web2.
Economia del token di Anoma (XAN): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Anoma (XAN) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token XAN che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token XAN possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di XAN, esplora il prezzo in tempo reale del token XAN!
Come acquistare XAN
Vuoi aggiungere Anoma (XAN) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di XAN, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Anoma (XAN)
L'analisi della cronologia dei prezzi di XAN aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di XAN
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi XAN? La nostra pagina di previsione dei prezzi di XAN combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
Acquista Anoma (XAN)
Importo
1 XAN = 0.02197 USD
Fai trading di Anoma (XAN)
HOT
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Volume massimo
Le criptovalute con il volume di trading più alto
Appena aggiunti
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Migliori guadagni
I principali guadagni delle criptovalute nelle ultime 24 ore a cui ogni trader dovrebbe prestare attenzione
LuckyMeme
LUCKY
+207.69%
Ant Token
ANTY
+191.07%
AEGIS
AEGIS
+120.12%
Rayls
RLS
+75.40%
BNBird
BIRD
+64.46%