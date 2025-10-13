TAC è la prima blockchain compatibile con EVM, progettata appositamente per l'ecosistema TON e Telegram. Offre funzionalità DeFi complete fin dal primo giorno, con app pre-distribuite, liquidità in Ethereum e BTC e accesso fluido tramite i portafogli TON. Con oltre 100 milioni di portafogli e l'integrazione con Telegram, TAC è la catena EVM più pronta per la distribuzione fino ad oggi.

