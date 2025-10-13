Economia del token di TAC (TAC)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per TAC (TAC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su TAC TAC
TAC è la prima blockchain compatibile con EVM, progettata appositamente per l'ecosistema TON e Telegram. Offre funzionalità DeFi complete fin dal primo giorno, con app pre-distribuite, liquidità in Ethereum e BTC e accesso fluido tramite i portafogli TON. Con oltre 100 milioni di portafogli e l'integrazione con Telegram, TAC è la catena EVM più pronta per la distribuzione fino ad oggi.
Economia del token di TAC (TAC): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di TAC (TAC) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token TAC che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token TAC possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di TAC, esplora il prezzo in tempo reale del token TAC!
L'analisi della cronologia dei prezzi di TAC aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi TAC? La nostra pagina di previsione dei prezzi di TAC combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
