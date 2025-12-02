Sapien sta costruendo la prima fonderia di dati decentralizzata: un protocollo permissionless che mette in contatto le aziende con competenze umane globali verificate per produrre dati di addestramento IA di alta qualità. Con oltre 1,9 milioni di utenti registrati in oltre 100 Paesi e più di 185 milioni di attività completate, Sapien trasforma l'etichettatura dei dati da un lavoro occasionale sottopagato a una professione sostenibile e orientata alla reputazione. Il protocollo è basato sul token $SAPIEN, un asset ERC-20 distribuito su Base.