Maggiori informazioni su SAPIEN
Informazioni sul prezzo di SAPIEN
Che cos'è SAPIEN
Whitepaper di SAPIEN
Sito web ufficiale di SAPIEN
Economia del token di SAPIEN
Previsioni del prezzo di SAPIEN
Cronologia di SAPIEN
Guida all'acquisto di SAPIEN
Convertitore di SAPIEN in valuta fiat
Spot SAPIEN
Futures USDT-M SAPIEN
Pre-mercato
Guadagna
Airdrop+
Notizie
Blog
Learn
Economia del token di Sapien (SAPIEN)
Economia del token e analisi del prezzo di Sapien (SAPIEN)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Sapien (SAPIEN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Sapien SAPIEN
Sapien sta costruendo la prima fonderia di dati decentralizzata: un protocollo permissionless che mette in contatto le aziende con competenze umane globali verificate per produrre dati di addestramento IA di alta qualità. Con oltre 1,9 milioni di utenti registrati in oltre 100 Paesi e più di 185 milioni di attività completate, Sapien trasforma l'etichettatura dei dati da un lavoro occasionale sottopagato a una professione sostenibile e orientata alla reputazione. Il protocollo è basato sul token $SAPIEN, un asset ERC-20 distribuito su Base.
Economia del token di Sapien (SAPIEN): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Sapien (SAPIEN) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token SAPIEN che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token SAPIEN possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di SAPIEN, esplora il prezzo in tempo reale del token SAPIEN!
Come acquistare SAPIEN
Vuoi aggiungere Sapien (SAPIEN) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di SAPIEN, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Sapien (SAPIEN)
L'analisi della cronologia dei prezzi di SAPIEN aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di SAPIEN
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi SAPIEN? La nostra pagina di previsione dei prezzi di SAPIEN combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
Acquista Sapien (SAPIEN)
Importo
1 SAPIEN = 0.11201 USD
Fai trading di Sapien (SAPIEN)
HOT
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Volume massimo
Le criptovalute con il volume di trading più alto
Appena aggiunti
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Migliori guadagni
I principali guadagni delle criptovalute nelle ultime 24 ore a cui ogni trader dovrebbe prestare attenzione
Ant Token
ANTY
+118.75%
LuckyMeme
LUCKY
+107.69%
Rayls
RLS
+74.10%
BNBird
BIRD
+85.63%
CredDeFAI
DEFAI
+9.83%