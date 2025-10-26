Il prezzo in tempo reale di Sapien oggi è 0.13119 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SAPIEN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SAPIEN su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Sapien oggi è 0.13119 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SAPIEN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SAPIEN su MEXC ora.

Logo Sapien

Valore Sapien (SAPIEN)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SAPIEN:

+1.83%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Sapien (SAPIEN)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:14:02 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Sapien (SAPIEN) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

+3.57%

+1.83%

+5.00%

+5.00%

Il prezzo in tempo reale di Sapien (SAPIEN) è $ 0.13119. Nelle ultime 24 ore, SAPIEN ha oscillato tra un minimo di $ 0.11849 e un massimo di $ 0.13375, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SAPIEN è $ 0.3647593155259055, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.051122873927006145.

In termini di performance a breve termine, SAPIEN è variato del +3.57% nell'ultima ora, del +1.83% nelle 24 ore e del +5.00% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Sapien (SAPIEN)

No.701

25.00%

BASE

L'attuale capitalizzazione di mercato di Sapien è $ 32.80M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 105.19K. La fornitura circolante di SAPIEN è 250.00M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 131.19M.

Cronologia dei prezzi di Sapien (SAPIEN) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Sapien per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0023576+1.83%
30 giorni$ -0.06271-32.35%
60 giorni$ -0.04881-27.12%
90 giorni$ +0.08719+198.15%
Variazione del prezzo di Sapien di oggi

Oggi, SAPIEN ha registrato una variazione di $ +0.0023576 (+1.83%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Sapien in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.06271 (-32.35%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Sapien in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, SAPIEN ha registrato una variazione di $ -0.04881 (-27.12%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Sapien in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.08719 (+198.15%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Sapien (SAPIEN)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Sapien.

Che cos'è Sapien (SAPIEN)

Sapien sta costruendo la prima fonderia di dati decentralizzata: un protocollo permissionless che mette in contatto le aziende con competenze umane globali verificate per produrre dati di addestramento IA di alta qualità. Con oltre 1,9 milioni di utenti registrati in oltre 100 Paesi e più di 185 milioni di attività completate, Sapien trasforma l'etichettatura dei dati da un lavoro occasionale sottopagato a una professione sostenibile e orientata alla reputazione. Il protocollo è basato sul token $SAPIEN, un asset ERC-20 distribuito su Base.

Sapien è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Sapien in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di SAPIEN per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Sapien sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Sapien fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Sapien (USD)

Quanto varrà Sapien (SAPIEN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Sapien (SAPIEN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Sapien.

Controlla subito la previsione del prezzo di Sapien!

Economia del token di Sapien (SAPIEN)

Comprendere l'economia del token di Sapien (SAPIEN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SAPIEN!

Come acquistare Sapien (SAPIEN)

Stai cercando come acquistare Sapien? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Sapien su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

SAPIEN in valute locali

Risorsa Sapien

Per una comprensione più approfondita di Sapien, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Sapien
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Sapien

Quanto vale oggi Sapien (SAPIEN)?
Il prezzo in tempo reale di SAPIEN in USD è 0.13119 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SAPIEN in USD?
Il prezzo attuale di SAPIEN in USD è $ 0.13119. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Sapien?
La capitalizzazione di mercato per SAPIEN è $ 32.80M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SAPIEN?
La fornitura circolante di SAPIEN è 250.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SAPIEN?
SAPIEN ha raggiunto un prezzo ATH di 0.3647593155259055 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SAPIEN?
SAPIEN ha visto un prezzo ATL di 0.051122873927006145 USD.
Qual è il volume di trading di SAPIEN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SAPIEN è $ 105.19K USD.
SAPIEN salirà quest'anno?
SAPIEN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SAPIEN per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:14:02 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

