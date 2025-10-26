Che cos'è Sapien (SAPIEN)

Sapien sta costruendo la prima fonderia di dati decentralizzata: un protocollo permissionless che mette in contatto le aziende con competenze umane globali verificate per produrre dati di addestramento IA di alta qualità. Con oltre 1,9 milioni di utenti registrati in oltre 100 Paesi e più di 185 milioni di attività completate, Sapien trasforma l'etichettatura dei dati da un lavoro occasionale sottopagato a una professione sostenibile e orientata alla reputazione. Il protocollo è basato sul token $SAPIEN, un asset ERC-20 distribuito su Base.

Previsione del prezzo di Sapien (USD)

Economia del token di Sapien (SAPIEN)

Come acquistare Sapien (SAPIEN)

SAPIEN in valute locali

Risorsa Sapien

Per una comprensione più approfondita di Sapien, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Sapien Quanto vale oggi Sapien (SAPIEN)? Il prezzo in tempo reale di SAPIEN in USD è 0.13119 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da SAPIEN in USD? $ 0.13119 . Consulta Il prezzo attuale di SAPIEN in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Sapien? La capitalizzazione di mercato per SAPIEN è $ 32.80M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di SAPIEN? La fornitura circolante di SAPIEN è 250.00M USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SAPIEN? SAPIEN ha raggiunto un prezzo ATH di 0.3647593155259055 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SAPIEN? SAPIEN ha visto un prezzo ATL di 0.051122873927006145 USD . Qual è il volume di trading di SAPIEN? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SAPIEN è $ 105.19K USD . SAPIEN salirà quest'anno? SAPIEN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SAPIEN per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Sapien (SAPIEN)

Notizie principali

