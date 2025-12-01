Maggiori informazioni su DGGO
Economia del token di DGGO (DGGO)
Economia del token e analisi del prezzo di DGGO (DGGO)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per DGGO (DGGO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su DGGO DGGO
Dango Planet è una piattaforma di swap cross-chain basata su BNBChain e basata sull'IA, che parte da BRC20 su Bitcoin e si espande fino alle catene EVM, Solana, Sui e, infine, a tutte le reti. Invia un comando in linguaggio naturale al nostro agente di intelligenza artificiale basato su LLM, che eseguirà lo swap, ottimizzerà il routing di trading e le commissioni gas e fornirà segnali di acquisto/holding/vendita in tempo reale. Caratteristiche principali: Integrazione tra AI agent e LLM, Bridge e routing cross-chain, Ottimizzazione del routing e del gas, Segnali di trading in tempo reale, Sicurezza di livello aziendale.
Economia del token di DGGO (DGGO): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di DGGO (DGGO) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token DGGO che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token DGGO possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di DGGO, esplora il prezzo in tempo reale del token DGGO!
Cronologia dei prezzi di DGGO (DGGO)
L'analisi della cronologia dei prezzi di DGGO aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
