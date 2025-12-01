Economia del token di DGGO (DGGO)

Economia del token di DGGO (DGGO)

Scopri informazioni chiave su DGGO (DGGO), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-01 23:53:18 (UTC+8)
Economia del token e analisi del prezzo di DGGO (DGGO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per DGGO (DGGO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
Fornitura totale:
Fornitura circolante:
FDV (Valutazione completamente diluita):
Massimo storico:
$ 4.641
$ 4.641$ 4.641
Minimo storico:
Prezzo attuale:
$ 0.00000000000000000494
$ 0.00000000000000000494$ 0.00000000000000000494

Informazioni su DGGO DGGO

Dango Planet è una piattaforma di swap cross-chain basata su BNBChain e basata sull'IA, che parte da BRC20 su Bitcoin e si espande fino alle catene EVM, Solana, Sui e, infine, a tutte le reti. Invia un comando in linguaggio naturale al nostro agente di intelligenza artificiale basato su LLM, che eseguirà lo swap, ottimizzerà il routing di trading e le commissioni gas e fornirà segnali di acquisto/holding/vendita in tempo reale. Caratteristiche principali: Integrazione tra AI agent e LLM, Bridge e routing cross-chain, Ottimizzazione del routing e del gas, Segnali di trading in tempo reale, Sicurezza di livello aziendale.

Sito web ufficiale:
https://www.dango.world/
Whitepaper:
https://web3-crypto.gitbook.io/dango-planet/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xA7A0bFe0dE942c7645c9E0244f6B997f376b7133

Economia del token di DGGO (DGGO): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di DGGO (DGGO) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token DGGO che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token DGGO possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di DGGO, esplora il prezzo in tempo reale del token DGGO!

