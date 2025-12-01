Dango Planet è una piattaforma di swap cross-chain basata su BNBChain e basata sull'IA, che parte da BRC20 su Bitcoin e si espande fino alle catene EVM, Solana, Sui e, infine, a tutte le reti. Invia un comando in linguaggio naturale al nostro agente di intelligenza artificiale basato su LLM, che eseguirà lo swap, ottimizzerà il routing di trading e le commissioni gas e fornirà segnali di acquisto/holding/vendita in tempo reale. Caratteristiche principali: Integrazione tra AI agent e LLM, Bridge e routing cross-chain, Ottimizzazione del routing e del gas, Segnali di trading in tempo reale, Sicurezza di livello aziendale.