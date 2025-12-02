Recall è un livello decentralizzato di reputazione e scoperta per l'economia degli AI agent, che risponde all'esigenza critica di una classifica e un coordinamento trasparenti e verificabili degli AI agent. Basato sulla sua applicazione e sui contratti smart basati su Base (con interoperabilità cross-chain tramite Axelar), Recall memorizza la telemetria verificabile degli agenti, garantendo un coordinamento con un livello di fiducia minimo per gli utenti Web3 e aziendali.