Il prezzo in tempo reale di Recall oggi è 0.4107 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi RECALL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di RECALL su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Recall oggi è 0.4107 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi RECALL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di RECALL su MEXC ora.

Logo Recall

Valore Recall (RECALL)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in RECALL:

+5.91%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Recall (RECALL)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 10:11:49 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Recall (RECALL) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

+3.11%

+5.91%

-20.90%

-20.90%

Il prezzo in tempo reale di Recall (RECALL) è $ 0.4107. Nelle ultime 24 ore, RECALL ha oscillato tra un minimo di $ 0.3628 e un massimo di $ 0.42, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di RECALL è $ 0.8448301237691339, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.2689544073225574.

In termini di performance a breve termine, RECALL è variato del +3.11% nell'ultima ora, del +5.91% nelle 24 ore e del -20.90% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Recall (RECALL)

No.378

20.10%

BASE

L'attuale capitalizzazione di mercato di Recall è $ 82.58M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 996.83K. La fornitura circolante di RECALL è 201.07M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 410.70M.

Cronologia dei prezzi di Recall (RECALL) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Recall per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.022996+5.91%
30 giorni$ +0.2607+173.80%
60 giorni$ +0.2607+173.80%
90 giorni$ +0.2607+173.80%
Variazione del prezzo di Recall di oggi

Oggi, RECALL ha registrato una variazione di $ +0.022996 (+5.91%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Recall in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.2607 (+173.80%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Recall in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, RECALL ha registrato una variazione di $ +0.2607 (+173.80%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Recall in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.2607 (+173.80%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Recall (RECALL)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Recall.

Che cos'è Recall (RECALL)

Recall è un livello decentralizzato di reputazione e scoperta per l'economia degli AI agent, che risponde all'esigenza critica di una classifica e un coordinamento trasparenti e verificabili degli AI agent. Basato sulla sua applicazione e sui contratti smart basati su Base (con interoperabilità cross-chain tramite Axelar), Recall memorizza la telemetria verificabile degli agenti, garantendo un coordinamento con un livello di fiducia minimo per gli utenti Web3 e aziendali.

Recall è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Recall in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di RECALL per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Recall sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Recall fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Recall (USD)

Quanto varrà Recall (RECALL) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Recall (RECALL) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Recall.

Controlla subito la previsione del prezzo di Recall!

Economia del token di Recall (RECALL)

Comprendere l'economia del token di Recall (RECALL) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token RECALL!

Come acquistare Recall (RECALL)

Stai cercando come acquistare Recall? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Recall su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

RECALL in valute locali

1 Recall (RECALL) in VND
1 Recall (RECALL) in AUD
1 Recall (RECALL) in GBP
1 Recall (RECALL) in EUR
1 Recall (RECALL) in USD
1 Recall (RECALL) in MYR
1 Recall (RECALL) in TRY
1 Recall (RECALL) in JPY
1 Recall (RECALL) in ARS
1 Recall (RECALL) in RUB
1 Recall (RECALL) in INR
1 Recall (RECALL) in IDR
1 Recall (RECALL) in PHP
1 Recall (RECALL) in EGP
1 Recall (RECALL) in BRL
1 Recall (RECALL) in CAD
1 Recall (RECALL) in BDT
1 Recall (RECALL) in NGN
1 Recall (RECALL) in COP
1 Recall (RECALL) in ZAR
1 Recall (RECALL) in UAH
1 Recall (RECALL) in TZS
1 Recall (RECALL) in VES
1 Recall (RECALL) in CLP
1 Recall (RECALL) in PKR
1 Recall (RECALL) in KZT
1 Recall (RECALL) in THB
1 Recall (RECALL) in TWD
1 Recall (RECALL) in AED
1 Recall (RECALL) in CHF
1 Recall (RECALL) in HKD
1 Recall (RECALL) in AMD
1 Recall (RECALL) in MAD
1 Recall (RECALL) in MXN
1 Recall (RECALL) in SAR
1 Recall (RECALL) in ETB
1 Recall (RECALL) in KES
1 Recall (RECALL) in JOD
1 Recall (RECALL) in PLN
1 Recall (RECALL) in RON
1 Recall (RECALL) in SEK
1 Recall (RECALL) in BGN
1 Recall (RECALL) in HUF
1 Recall (RECALL) in CZK
1 Recall (RECALL) in KWD
1 Recall (RECALL) in ILS
1 Recall (RECALL) in BOB
1 Recall (RECALL) in AZN
1 Recall (RECALL) in TJS
1 Recall (RECALL) in GEL
1 Recall (RECALL) in AOA
1 Recall (RECALL) in BHD
1 Recall (RECALL) in BMD
1 Recall (RECALL) in DKK
1 Recall (RECALL) in HNL
1 Recall (RECALL) in MUR
1 Recall (RECALL) in NAD
1 Recall (RECALL) in NOK
1 Recall (RECALL) in NZD
1 Recall (RECALL) in PAB
1 Recall (RECALL) in PGK
1 Recall (RECALL) in QAR
1 Recall (RECALL) in RSD
1 Recall (RECALL) in UZS
1 Recall (RECALL) in ALL
1 Recall (RECALL) in ANG
1 Recall (RECALL) in AWG
1 Recall (RECALL) in BBD
1 Recall (RECALL) in BAM
1 Recall (RECALL) in BIF
1 Recall (RECALL) in BND
1 Recall (RECALL) in BSD
1 Recall (RECALL) in JMD
1 Recall (RECALL) in KHR
1 Recall (RECALL) in KMF
1 Recall (RECALL) in LAK
1 Recall (RECALL) in LKR
1 Recall (RECALL) in MDL
1 Recall (RECALL) in MGA
1 Recall (RECALL) in MOP
1 Recall (RECALL) in MVR
1 Recall (RECALL) in MWK
1 Recall (RECALL) in MZN
1 Recall (RECALL) in NPR
1 Recall (RECALL) in PYG
1 Recall (RECALL) in RWF
1 Recall (RECALL) in SBD
1 Recall (RECALL) in SCR
1 Recall (RECALL) in SRD
1 Recall (RECALL) in SVC
1 Recall (RECALL) in SZL
1 Recall (RECALL) in TMT
1 Recall (RECALL) in TND
1 Recall (RECALL) in TTD
1 Recall (RECALL) in UGX
1 Recall (RECALL) in XAF
1 Recall (RECALL) in XCD
1 Recall (RECALL) in XOF
1 Recall (RECALL) in XPF
1 Recall (RECALL) in BWP
1 Recall (RECALL) in BZD
1 Recall (RECALL) in CVE
1 Recall (RECALL) in DJF
1 Recall (RECALL) in DOP
1 Recall (RECALL) in DZD
1 Recall (RECALL) in FJD
1 Recall (RECALL) in GNF
1 Recall (RECALL) in GTQ
1 Recall (RECALL) in GYD
1 Recall (RECALL) in ISK
Risorsa Recall

Per una comprensione più approfondita di Recall, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Recall
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Recall

Quanto vale oggi Recall (RECALL)?
Il prezzo in tempo reale di RECALL in USD è 0.4107 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da RECALL in USD?
Il prezzo attuale di RECALL in USD è $ 0.4107. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Recall?
La capitalizzazione di mercato per RECALL è $ 82.58M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di RECALL?
La fornitura circolante di RECALL è 201.07M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di RECALL?
RECALL ha raggiunto un prezzo ATH di 0.8448301237691339 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di RECALL?
RECALL ha visto un prezzo ATL di 0.2689544073225574 USD.
Qual è il volume di trading di RECALL?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per RECALL è $ 996.83K USD.
RECALL salirà quest'anno?
RECALL potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di RECALL per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Recall (RECALL)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore RECALL in USD

Importo

1 RECALL = 0.4107 USD

Fai trading di RECALL

RECALL/USDC
+5.83%
RECALL/USDT
+5.88%

